مراسل بي بي سي يوثق هدم إسرائيل لمكاتب وكالة الأونروا في القدس الشرقية

شرعت القوات الإسرائيلية في هدم المباني التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في القدس الشرقية، تمهيداً للسيطرة على الأرض بالقرب من حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

تعتبر هذه الأرض ملكاً للحكومة الأردنية وقدمتها الأمم المتحدة لإقامة مقر الوكالة قبل احتلال اسرائيل للقدس الشرقية. قرار الهدم جاء بحجة وجود قانون في الكنيست يحظر عمل الأونروا في إسرائيل.

