مدّ بحري (تسونامي) في اليابان بعد زلزال قوي بلغت قوته 7.5 درجة

Reuters شاشة تلفزيون تعرض تقريراً إخبارياُ عن تحذير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من تسونامي

قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إن زلزالاً بلغت قوته 7.5 درجة ضرب منطقة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد الاثنين.

وأبلغت الأرصاد الجوية عن وقوع الزلزال في مياه المحيط الهادئ قبالة محافظة إيواتيه الشمالية.

وشعر به سكان مبان كبيرة وصولا إلى طوكيو على بعد مئات الكيلومترات.

وحذرت من احتمال وقوع أمواج مد عاتية (تسونامي) يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار في منطقة إيواته وأجزاء من هوكايدو.

وأوضحت الوكالة أن موجة سُجّلت عند الساعة 08:34 بتوقيت غرينيتش، في ميناء كوجي بمحافظة إيواته، وذلك بعد دقيقتين من موجة أولى بلغ ارتفاعها 70 سنتيمتراً، وبعد 41 دقيقة من الهزة الأرضية.

وطلبت وكالة الأرصاد الجوية من الأهالي “إخلاء المناطق الساحلية ومناطق ضفاف الأنهار فوراً والتوجه إلى أماكن أكثر أماناً، مثل أرض مرتفعة أو مركز إيواء”، محذرة من وقوع أضرار ناجمة عن موجات المد البحري.

وأعلنت الحكومة اليابانية تشكيل فريق لإدارة الأزمات.

وذكرت رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي للصحفيين أن الحكومة شكلت فريق عمل للطوارئ وحثت المواطنين في المناطق المتضررة على التوجه لأماكن آمنة.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) لقطات تظهر سفناً تبحر بعيداً عن ميناء في هوكايدو تحسباً لأمواج المد في وقت تكررت فيه على الشاشة تحذيرات “تسونامي! إخلاء!”.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن خدمات القطار فائق السرعة في أوموري، على الطرف الشمالي لجزيرة هونشو اليابانية، توقفت بسبب الزلزال والهزات التابعة.

ولا توجد حالياً محطات عاملة لتوليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية في هوكايدو وتوهوكو، إلا أن شركتي هوكايدو للطاقة الكهربائية وتوهوكو للطاقة الكهربائية لديهما عدد من محطات الطاقة النووية المتوقفة عن العمل هناك. وأعلنت شركة توهوكو للطاقة الكهربائية أنها تتحقق من تأثير الزلزال والتسونامي على محطة أوناجاوا للطاقة النووية التابعة لها.

وتقع اليابان على أربع صفائح تكتونية رئيسية على طول الطرف الغربي لـ”حزام النار” في المحيط الهادئ وهي من بين بلدان العالم ذات النشاط الزلزالي الأعلى.

وفي اليابان تقع قرابة 20 بالمئة من الزلازل التي تبلغ قوتها ست درجات أو أكثر في العالم، وفق وكالة رويترز.

ويشهد هذا البلد المؤلف من مجموعة جزر، والذي يبلغ عدد سكانه حوالى 125 مليون نسمة، نحو 1500 هزّة سنوياً.

وبينما يعد الجزء الأكبر من الهزات خفيفاً، فإن الأضرار الناجمة عنها تتباين بحسب مواقعها وعمقها.

في عام 2011 تسبب زلزال بقوة تسع درجات بحدوث موجات مد بحري خلفت قرابة 18500 قتيل أو مفقود، وأحدثت انصهاراً مدمراً في محطة فوكوشيما النووية.

