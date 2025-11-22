مبارك الفاضل في بلا قيود: إذا لم تتوقف الحرب سوف تنتهي الدولة السودانية

BBC مبارك الفاضل: إذا أردنا أن نوقف الحرب علينا أن نتعامل مع كل أطرافها

أعرب مبارك الفاضل رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف التراضي الوطني في السودان عن ترحيبه بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء التحرك الفوري لإنهاء الحرب في السودان بعد إضطلاعه على الخطورة التي تمثلها هذه الحرب وتداعياتها على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ويتوقع مبارك الفاضل أن يدفع الرئيس ترامب بالحل مشيراً في هذا الصدد إلى مقترح الرباعية الدولية التي تضم الولايات المتحدة والسعودية ومصر والإمارات والذي تضمن حلولا واضحة تقوم على أساس اتفاقيتي جدة والمنامة التي وقع عليهما الجيش السودان والدعم السريع، حسب تعبيره.

وفي رده على تحفظات الحكومة السودانية وما أبدته حول مقترح الرباعية وكذلك حول مشاركة دولة الإمارات العربية فيها على وجه الخصوص، قال رئيس حزب الأمة إنّ الرباعية أتت بالأطراف الرئيسية في الحرب ليتعاونوا على إيقافها ويرى أنّ الفكرة ما تزال جيدة.

وفيما يخص مبادرته التي تقدّم بها تحت إسم سبيل الخلاص الوطني ومدى جدواها، قال رئيس حزب الأمة إنّه يرغب في المساهمة في حل الأزمة التي تمر بها البلاد وأنّ رؤيته مطروحة على جميع الأطراف في داخل السودان وخارجه.

فما قوله في أداء القوى السياسية في السودان؟ وكيف ينظر للدعم السريع؟ وما قوله في بعض قيادات حزب الأمة القومي الذين انضموا لتحالف تأسيس؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي

