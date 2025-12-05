ما هي نصيحة “ملك الرومانسية” شاروخان للمتزوجين حديثاً؟

Getty Images تمثال جديد لشاروخان وكاجول احتفالاً بمرور 30 عاماً على صدور فيلم “رجوع العاشق المجنون”

يوصف النجم الكبير شاروخان كثيراً بأنه “ملك الرومانسية” في بوليوود. وحين التقينا في وسط لندن، بعد زواجي حديثاً، لم أستطع مقاومة سؤاله: ما نصيحته للمتزوجين الجدد؟

قبل أن يجيب، سارعت الممثلة كاجول بالرد نيابة عنه، قائلة وهي تضحك: كل أفلامه تتحدث عما قبل الزواج… لا عن ما بعده!”

وافقها شاروخان وأضاف: “حتى هذه اللحظة، كنتِ من الأشخاص الذين يمكنني تقديم نصيحة لهم. بعد الزواج… أنتِ وحدك.”

ورغم ذلك، لم يبخل النجم، الذي جاء إلى المملكة المتحدة للمشاركة في الكشف عن تمثال جديد يجمعه بكاجول في ليستر سكوير، ببعض النصائح.

فقال: “حتى تلك المرحلة، أعتقد أنني كنت محقاً. يجب أن تكون هناك رومانسية، ويجب أن نغنّي الحب.”

لتتابع كاجول: ويجب أن تكوني قد شاهدت فيلم Dilwale Dulhania Le Jayenge (يعرف الفيلم للجمهور العربي بعنوان “رجوع العاشق المجنون”، وترجمته الحرفية “العاشق الولهان يأخذ العروس”).

ويعدّ هذا الفيلم أطول الأعمال عرضاً في تاريخ السينما الهندية، ويجمع بين النجمين. أما التمثال الذي أزيح الستار عنه يوم الخميس، وسط أجواء تشبه موسم الأمطار الهندي (المونسون)، فهو احتفال بمرور 30 عاماً على طرح الفيلم لأول مرة في الصالات.

Yash Raj Films يجسّد التمثال مرور 30 عاماً على فيلم “رجوع العاشق المجنون”، أطول الأفلام عرضاً في تاريخ دور السينما الهندية.

يُعدّ خان اسماً مألوفاً في كل بيت هندي، وهو واحد من أشهر نجوم البلاد، وله ملايين المعجبين داخل الهند وخارجها.

وبفضل جاذبيته وروحه المرحة، يُوصف كثيراً بأنه “أهم صادرات بوليوود الثقافية”، فيما يلقّبه محبّوه بلطف بـ”الملك خان” أو “ملك بوليوود”.

وقد اصطفّ المعجبون على أمل إلقاء نظرة عليه وعلى كاجول خلال مراسم إزاحة الستار عن التمثال، بينما راح كثيرون يصرخون ويلتقطون الصور عند وصولهما.

وفي حديث لاحق مع بي بي سي، قال خان إن التمثال يشبه “دمية بالحجم الطبيعي”.

وأضاف ممازحاً كاجول:

“أعتقد أنني أبدو وسيماً جداً. وأنتِ أيضاً تبدين جميلة جداً.”

لتجيب كاجول، وهي تضحك:

“هذه فكرة جانبية… لكن شكراً.”

يُعدّ فيلم “رجوع العاشق المجنون” الذي يُشار إليه كثيراً باسم روميو وجولييت السينما الهندية، من كلاسيكيات بوليوود، ويتتبع قصة حب راج وسيمران عبر أوروبا والهند، بدءاً من قطار ينطلق من محطة كينغز كروس في لندن.

وقد صُوِّرت بعض مشاهده في لندن نفسها، وفي ليستر سكوير تحديداً.

وينضمّ النصب التذكاري الجديد إلى تماثيل هاري بوتر وبادينغتون وبريدجيت جونز ضمن مسار “مشاهد في الساحة” في ساحة ليستر سكوير في لندن.

وقال خان إن الكشف عن التمثال في لندن أمر “مناسب جداً”، نظراً لشعبية أفلام بوليوود الكبيرة هناك.

وأضاف:

“جمهور إنجلترا كان مسؤولًا بدرجة كبيرة عن الانطلاقة العالمية للسينما الهندية في العصر الحديث.”

وقال النجم الستيني إنه “يموت شوقاً” ليُري التمثال لأطفاله الثلاثة.

أما شريكته في البطولة كاجول، وهي أيضاً ممثلة بارزة، فأكدت أن الأمر يبدو “رائعاً” و”قليلاً غير قابل للتصديق” أن يُحتفَى بهما بهذه الطريقة.

Getty Images يلقب شاروخان بـ”ملك بوليوود”

تمثل بوليوود القطاع السينمائي الأكبر في الهند، إذ تنتج سنوياً مئات الأفلام وتتمتع بجمهور واسع داخل البلاد وخارجها.

لكن، شأنها شأن صناعات السينما العالمية، عانت من تقلّبات بعد الجائحة التي أدّت إلى إغلاق دور العرض لأشهر، ودفع كثيرين إلى الاعتماد على منصات البث. ولا تزال حتى اليوم بعيدة عن مجدها السابق.

عند سؤالها عن هذا التراجع، قالت الممثلة كاجول إن السبب يعود إلى ازدياد خيارات الجمهور. وأوضحت لبي بي سي: “الناس فجأة أصبحوا قادرين على الاختيار: هل يريدون الذهاب إلى السينما أم لا؟ ومع كثرة الخيارات يصبح القرار أصعب تلقائياً”.

وأضاف خان معلقاً: “المشاهدة الجماعية ستستمر دائماً. نحن نحب أن نرى الأشياء ونستمتع بها معاً”.

قضى خان أكثر من ثلاثة عقود في صناعة الأفلام الهندية، وانتقل من مجرد ممثل إلى صاحب شركة إنتاج كبيرة ومالك لفريق كريكيت. وقد انضم مؤخراً إلى نادي المليارديرات لأول مرة، وفق قائمة جديدة تجعل منه واحداً من أغنى الممثلين في العالم، إلى جانب شخصيات عالمية مثل أرنولد شوارزنيغر، والمغنية ريانا، ولاعب الغولف تايغر وودز، والمغنية تايلور سويفت.

وفي عام 2023، عاد إلى السينما بعد انقطاع استمر أربع سنوات، وكشف مؤخراً عن مشروع فيلمه الجديد “كينغ” الذي ينتمي إلى أفلام الحركة. لكن، حين سُئل عمّا إذا كان سيواصل هذا النوع وربما يؤدي دور جيمس بوند المقبل، أجاب: “لا. لا أملك تلك اللكنة، ولا أحب مشروب المارتيني المخفوق”.

مسار “مشاهد في الساحة” في ليستر سكوير تديره مؤسسة تحالف قلب لندن للأعمال، بدعم من مجلس مدينة وستمنستر. وقد أضيف الشهر الماضي تمثال لشخصية بريدجيت جونز إلى هذا المعرض.

أكشاى ويدهاني، الرئيس التنفيذي لشركة ياش راج فيلمز المنتجة لفيلم “رجوع العاشق المجنون” (Dilwale Dulhania Le Jayenge)، قال إن رؤية الفيلم يُكرَّم في المملكة المتحدة هي “لحظة فخر كبيرة”. وأضاف: “أن يتم الاعتراف به إلى جانب رموز هوليوودية مثل ماري بوبينز، جين كيلي، وهاري بوتر، يدل على التأثير الثقافي الذي تركه الفيلم حول العالم”.

من جانبها، قالت روس مورغان، المديرة التنفيذية لتحالف قلب لندن للأعمال: “نحن فخورون باستقبال النجمين العالميين شاه روخ خان وكاجول في مسار مشاهد في الساحة”.

وأشارت إلى أن فيلم “رجوع العاشق المجنون” يمثل “ظاهرة سينمائية صنعت أجيالاً، ويأتي أول تكريم في لندن للسينما الهندية احتفاءً بقصة ما زال سحرها يخطف الجمهور في أنحاء العالم”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.