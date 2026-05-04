ما هو فيروس هانتا الذي ظهر على متن سفينة سياحية في الأطلسي؟

قالت منظمة الصحة العالمية إن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم بعد تفشٍ مشتبه به لفيروس هانتا على متن سفينة سياحية كانت تبحر في المحيط الأطلسي، فيما يرقد مواطن بريطاني يبلغ 69 عاماً في حالة حرجة لكنها مستقرة داخل وحدة العناية المركزة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، بعد تأكيد إصابته بسلالة من فيروس هانتا.

وقالت شركة “أوشنوايد اكسبديشنز” الهولندية، المشغلة للسفينة “أم في هونديوس” إن زوجين هولنديين ومواطناً ألمانياً توفوا، لكن أسباب الوفاة لم تحدّد بعد. وأوضحت أن الإصابة بفيروس هانتا تأكدت فقط لدى المواطن البريطاني الموجود في جنوب أفريقيا.

وأضافت المنظمة أنه تم تأكيد إصابة واحدة بفيروس هانتا، فيما يجري التحقيق في خمس حالات أخرى مشتبه بها.

وقالت منظمة الصحة العالمية لبي بي سي إن “تحقيقات مفصلة” بشأن حالات الإصابة المشتبه بها بفيروس هانتا “لا تزال جارية، بما في ذلك إجراء مزيد من الفحوص المخبرية”.

وأبلغ عن التفشي على متن السفينة السياحية التي كانت في رحلة من الأرجنتين إلى الرأس الأخضر (كابو فيردي). وتقول حكومة جنوب أفريقيا إن السفينة غادرت أوشوايا في جنوب الأرجنتين قبل نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تستكمل رحلتها إلى الرأس الأخضر، حيث ترسو حالياً قبالة العاصمة برايا.

وتقع السفينة حالياً قبالة سواحل الرأس الأخضر وعلى متنها 149 شخصاً، فيما تجري مفاوضات مع السلطات المحلية بعد ما وصفته الشركة بأنه “وضع طبي خطير”.

ما هو فيروس هانتا؟

يشير مصطلح فيروس هانتا إلى سلالة من الفيروسات التي تحملها القوارض، وتنتقل أساساً إلى البشر عبر استنشاق جزيئات عالقة في الهواء مصدرها فضلات القوارض الجافة.

وتحدث العدوى عادة عندما ينتشر الفيروس في الهواء من بول القوارض أو فضلاتها أو لعابها، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ورغم أن ذلك نادر، يمكن أن ينتقل الفيروس أيضاً عبر عضّات القوارض أو خدوشها.

وقد يسبب الفيروس مرضين خطيرين. الأول هو متلازمة فيروس هانتا الرئوية، وغالباً ما تبدأ بأعراض مثل التعب والحمّى وآلام العضلات، تليها أعراض مثل الصداع والدوار والقشعريرة ومشكلات في البطن. وإذا ظهرت أعراض تنفسية، فإن معدل الوفيات يبلغ نحو 38 في المئة، وفقاً للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أما المرض الثاني فهو الحمّى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية، وهو أشد خطورة ويؤثر أساساً على الكلى. وقد تشمل الأعراض اللاحقة انخفاض ضغط الدم، ونزيفاً داخلياً، وفشلاً كلوياً حاداً.

وفي تعليقه على الإصابات على متن السفينة السياحية، قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا، الدكتور هانس هنري كلوغه: “أنا على اتصال وثيق بفرقنا لضمان استجابة منسقة وقائمة على العلم. إصابات فيروس هانتا غير شائعة وترتبط عادة بالتعرض لقوارض مصابة”.

وأضاف: “رغم أن الإصابة قد تكون شديدة في بعض الحالات، فإن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين الناس. ولا يزال الخطر على عامة الناس منخفضاً. لا داعي للذعر أو لفرض قيود على السفر”.

فيما قالت عالمة الأحياء الدقيقة سوزي وايلز لبي بي سي إن الفترة بين التعرض لفيروس هانتا وظهور الأعراض قد تتراوح بين أسبوع وثمانية أسابيع. وأضافت: “مع فترة حضانة كهذه، هل سنرى مزيداً من الأشخاص يصابون بالمرض في الأيام والأسابيع المقبلة؟”

كم عدد حالات الإصابة بفيروس هانتا المسجلة عالمياً؟

تقدّر حالات الإصابة بالحمّى النزفية المصحوبة بالمتلازمة الكلوية بنحو 150 ألف حالة سنوياً في أنحاء العالم، معظمها في أوروبا وآسيا، وفقاً لتقرير صادر عن المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة. وعادة ما تسجّل أكثر من نصف هذه الحالات في الصين.

وتظهر أحدث البيانات من الولايات المتحدة أنه بين عام 1993، عندما بدأ رصد فيروس هانتا، وعام 2023، سُجّلت 890 حالة في البلاد.

غير أن فيروس سيول، وهو أحد السلالات الرئيسية من فيروس هانتا، وتحمله جرذان النرويج، المعروفة أيضاً باسم الجرذان البنية، موجود في أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة.

ما هو العلاج؟

لا يوجد علاج محدد لحالات الإصابة بفيروس هانتا.

وتوصي المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بتقديم رعاية داعمة لمعالجة الأعراض، قد تشمل العلاج بالأكسجين، والتنفس الاصطناعي، والأدوية المضادة للفيروسات، وحتى غسيل الكلى.

وقد يحتاج المرضى الذين تظهر عليهم أعراض شديدة إلى دخول المستشفى، وتلقي العلاج في وحدات العناية المركزة. وفي الحالات الخطيرة، قد يحتاج بعضهم إلى التوصيل بأنبوب تنفّس.

وتوصي المراكز الأمريكية بالحد من الاحتكاك بالقوارض في المنازل أو أماكن العمل، من أجل تقليل خطر التعرض للفيروس.

كما توصي بإغلاق نقاط الدخول في الأقبية أو العليات التي قد تدخل منها القوارض إلى المنازل.

وينصح أيضاً بارتداء معدات واقية عند تنظيف فضلات القوارض، لتجنب استنشاق هواء ملوث.

هل هناك إصابات حديثة؟

في فبراير/ شباط 2025، توفيت بيتسي أراكاوا، زوجة الممثل الحائز على جائزة الأوسكار جين هاكمان، جراء مرض تنفسي مرتبط بفيروس هانتا.

ويعتقد المحققون الطبّيون أن أراكاوا أصيبت بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية، وهي السلالة الأكثر شيوعاً في الولايات المتحدة، ما أدى إلى وفاتها.

وعثر على أعشاش وبعض القوارض النافقة في مبانٍ خارجية تابعة للمنزل الذي وجدت فيه.

وأظهرت سجلات الشرطة أن أراكاوا بحثت على الإنترنت عن معلومات بشأن أعراض الإنفلونزا وكوفيد في الأيام التي سبقت وفاتها.

