ما نص وثيقة شرم الشيخ التي وقعها السيسي وترامب وتميم وأردوغان؟

Published: 10 hours ago

نشر موقع البيت الأبيض نص وثيقة إنهاء الحرب في غزة التي وقع عليها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثارت الوثيقة ردود فعل على مواقع التواصل، خاصة في أعقاب ما رآه البعض تضاربا بين تصريحات السيسي وترامب بشأن حل الدولتين.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

