ما نص وثيقة شرم الشيخ التي وقعها السيسي وترامب وتميم وأردوغان؟

نشر موقع البيت الأبيض نص وثيقة إنهاء الحرب في غزة التي وقع عليها كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثارت الوثيقة ردود فعل على مواقع التواصل، خاصة في أعقاب ما رآه البعض تضاربا بين تصريحات السيسي وترامب بشأن حل الدولتين.

