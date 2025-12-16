ما مصير “تيك توك” في الولايات المتحدة مع إحكام الغموض على آفاق الصفقة؟

Getty Images

قال مستثمر ملياردير مهتم بشراء عمليات تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة لبي بي سي، إنه وجد نفسه في حالة من الغموض مع اقتراب الموعد النهائي الأحدث لبيع التطبيق الصيني.

وأرجأت الولايات المتحدة مراراً التاريخ الذي يتعين فيه على شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للمنصة، بيعه أو مواجهة حظره على المستخدمين الأمريكيين.

وأعطى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نفسه في البداية مهلة حتى 16 ديسمبر/كانون الأول للامتثال للقانون، قبل تأجيل الموعد النهائي إلى 23 يناير/كانون الثاني 2026 عبر أمر تنفيذي جديد.

وقال المستثمر فرانك ماكورت لبي بي سي: “نحن فقط ننتظر، ونترقب ما سيحدث… لكن إذا حانت اللحظة، فنحن مستعدون للمضي قدماً… لقد جمعنا رأس المال لشرائه، سنرى”.

وكان من المقرر حظر تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير أو بيعه في الولايات المتحدة في يناير، وذلك وفقاً لقانون أقرّه الكونغرس في عام 2024.

وقال مشرعون حينها، إن صلات “بايت دانس” بالحكومة الصينية تُشكّل تهديداً للأمن القومي الأمريكي، وأعربوا عن مخاوفهم من أن بكين قد تُجبر الشركة على تسليم بيانات المستخدمين الأمريكيين.

وهو قلق قالت “تيك توك” ومالكوها دائماً إنه لا أساس له من الصحة.

ووقع الرئيس السابق جو بايدن القانون أثناء توليه منصبه، وأيدته المحكمة العليا في مطلع عام 2025.

هل تمّت الصفقة؟

سبق أن قال ترامب وأعضاء في إدارته إن صفقة “تيك توك” قد أُنجزت، وإنها حظيت بموافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ.

وقال ترامب إن مستثمرين “متمرسين جداً” سيشاركون في الاستحواذ على التطبيق، بينهم مقربان من الرئيس الأمريكي، هما رئيس مجلس إدارة “أوراكل” لاري إليسون، ومايكل دل من شركة “دل تكنولوجيز”.

وكان مسؤولون في إدارة ترامب أشاروا إلى أنه سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الصفقة في اجتماع بين ترامب وشي في أكتوبر/تشرين الأول، لكن اللقاء انتهى دون التوصل إلى اتفاق.

ولم تعلن شركة “بايت دانس” الصينية المالكة للتطبيق ولا بكين عن الموافقة على عملية البيع، رغم تصريحات ترامب.

وعندما وقع ترامب على أمره التنفيذي الأخير بتمديد الموعد النهائي حتى يناير/كانون الثاني، قال في منشور على الإنترنت إن ذلك سيؤدي إلى إتمام الصفقة.

وقال ماكورت لبي بي سي إنه قلق “بشأن تركز السلطة والنفوذ لأن منصات مثل تيك توك مؤثرة للغاية”، من دون أن يسمي المستثمرين الذين اختارهم ترامب.

وماكورت هو جزء من مجموعة مستثمرين من ضمنهم الشريك المؤسس لريديت، أليكسيس أوهانيان، والمستمثر الكندي كيفن أوليري.

وقال: “أملي هو أنه مهما حدث، سواء تم الإغلاق أو البيع، أن ينتهي الأمر بانتقال التطبيق إلى أيدي أشخاص يلتزمون بالقانون”.

وأوضح أنه يريد تشغيل التطبيق بدون أي من تقنياته الصينية، بينها خوارزمية التوصية القوية، وأن مشروعه “ليبرتي” طوّر تقنيات أخرى يمكن استخدامها بدلاً منها.

