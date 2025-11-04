ما الأطعمة التي تجعل رائحتك أكثر جاذبية؟

Serenity Strull/ Getty Images

يمكن للثوم والكحول واللحوم، وحتى الصيام، أن يؤثر على رائحة أجسامنا، ويغير مدى جاذبية رائحتنا للآخرين.

لكل منا رائحة فريدة، كبصمة الإصبع. كل شيء، من نوع شخصيتنا – كالانفتاح على الآخرين أو الهيمنة أو العصبية – إلى مزاجنا وصحتنا، يؤثر على رائحتنا.

يقول كريغ روبرتس، أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة ستيرلنغ في اسكتلندا: “أظهرت العقود القليلة الماضية أن الرائحة تتشكل من خلال جيناتنا وهرموناتنا، وصحتنا ونظافتنا الشخصية”. “سواء كنت ذكراً أو أنثى، شاباً أو شيخاً، مثلياً أو مستقيماً، مهيمناً أو تابعاً، في فترة التبويض أو حاملاً، مريضاً أو سليماً، سعيداً أو حزيناً”.

العديد من هذه العوامل خارجة عن سيطرتنا، ولكن ليس كلها. من العوامل المهمة المؤثرة على رائحتنا الطعام الذي نتناوله. لا يؤثر هذا فقط على رائحتنا العامة، بل يؤثر أيضاً على كيفية نظر الآخرين إلينا، بما في ذلك مدى جاذبيتنا للآخرين، وفقاً لمجموعة قليلة ولكن متزايدة من الأبحاث.

التنفس والعَرَق

على المستوى البيولوجي، يؤثر الطعام على رائحة أجسامنا من خلال مسارين رئيسيين، كما تقول لينا بيغداش، الأستاذة المساعدة لدراسات الصحة والعافية في جامعة ولاية نيويورك بمدينة بينغامتون، هما أمعاؤنا وبشرتنا.

أولاً، الأمعاء. أثناء هضم الطعام، تعمل البكتيريا على استقلابه (الأيض أو عملية التحول الغذائي) داخل أمعائك. بعض هذه التفاعلات بين المواد الكيميائية في الطعام والبكتيريا تُطلق غازات – جزيئات متطايرة تخرج من الجسم بنفس الطريقة التي دخل بها الطعام، كما تقول بيغداش.

يمكن أن يؤدي هذا إلى رائحة الفم الكريهة، أو ما يُعرف بـ “البَخَر”، خاصةً حسب نوع الطعام الذي تتناوله (المزيد عن هذا لاحقاً). تشير البيانات إلى أن حوالي ثلث البالغين حول العالم يعانون من شكل من أشكال رائحة الفم الكريهة، على الرغم من وجود أسباب أخرى إلى جانب الهضم.

Getty Images لعلّ أوضح طريقة يؤثر بها الطعام على رائحتنا هي أنفاسنا، ولكنه قد يُغيّر أيضاً رائحة العرق

ثانياً، الجلد. تنتقل المكونات الكيميائية من طعامنا، بعد استقلابها، عبر مجرى الدم والعديد من أنسجة الجسم. وينتهي الأمر ببعضها بالتعرق عبر الجلد، حيث تتفاعل مع بكتيريا الجلد وتُكوّن رائحةً هناك أيضاً. نعم، العَرَق في حد ذاته عديم الرائحة، لكن بكتيريا الجلد التي تزدهر في العَرَق هي التي تجعله كريه الرائحة.

تحتوي الأطعمة المختلفة على مجموعة متنوعة من المركبات الكيميائية التي تلعب دوراً في مراحل مختلفة، ما يُنتج مستويات متفاوتة من الرائحة الكريهة. لكن الأطعمة ذات الروائح النفاذة غالباً ما تشترك في عنصر واحد: الكبريت. ولكن من المُثير للدهشة أن بعض الدراسات تُشير إلى أن هذه المركبات ذات الرائحة الكريهة قد يكون لها تأثير غير متوقع في جعلنا أكثر جاذبية.

الفواكه والخضراوات

قد يكون البروكلي والكرنب والقرنبيط من العناصر الغذائية الأساسية في نظام غذائي صحي، إلا أنها غنية بمركبات الكبريت، التي تُذكرنا برائحة البيض الفاسد.

عندما تنتقل هذه المركبات عبر مجرى الدم وتتفاعل مع بكتيريا الجلد، يتحول العرق إلى سائل نفاذ الرائحة، وفقاً لأخصائية التغذية كيري بيسون.

يمكن للأطعمة من عائلة الثوم، مثل الثوم والبصل، أن تؤثر أيضاً على رائحة العرق والنَفَس للسبب ذاته الذي تؤثر به الخضراوات الصليبية: فعندما يستقلبها جسم الإنسان (في عملية الأيض)، تتحلل إلى مركبات كريهة الرائحة مثل diallyl disulphide (ثنائي كبريتيد الدياليل) و allyl methyl sulphide (كبريتيد ميثيل الأليل)، والتي يفرزها الجسم في أوقات مختلفة قليلاً – مباشرة بعد الابتلاع، ثم، في حالة كبريتيد ميثيل الأليل، تصل إلى ذروتها بعد 30 دقيقة.

ومن المثير للدهشة، أن الدراسات تشير إلى أنه على الرغم من أن الثوم يجعل رائحة النَفَس كريهة بالتأكيد، إلا أنه يجعل عرق الإبط أكثر جاذبية.

وقد طلب العلماء من 42 رجلاً ارتداء فوط إبط لجمع عرقهم لمدة 12 ساعة، بينما تناول بعضهم القليل من الثوم، وتناول بعضهم الكثير منه، وتناول آخرون مكملات غذائية من الثوم. ثم صنفت 82 امرأة الرائحة التي جُمعت من تلك الفوط، وفقاً لتصنيفات ذاتية من حيث اللطف والجاذبية والذكورة وقوة الرائحة.

لم يُثر الرجال الذين تناولوا كميات قليلة من الثوم رد فعلٍ قوياً، ولكن أولئك الذين تناولوا كميات كبيرة من الثوم اعتُبروا مثيرين للغاية. كما كان أولئك الذين تناولوا المكملات الغذائية كانوا أكثر جاذبية من المجموعة الأولى (الذين تناولوا كميات قليلة من الثوم).

يقول العالم الذي أجرى التجربة، يان هافليتشيك، الذي يدرس علم السلوك البشري والتواصل الكيميائي في جامعة تشارلز في جمهورية التشيك: “كررنا هذه الدراسة ثلاث مرات لأننا فوجئنا حقاً”. وبما أن الثوم يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات تُحسّن صحة الإنسان، فإنه يتوقع أن هذا ما قد يجعل رائحة هؤلاء الرجال أكثر جاذبية للنساء.

Getty Images الرجال الذين يستهلكون المزيد من الفاكهة والخضراوات يتمتعون برائحة أكثر جاذبية

تتمتع الخضروات الأخرى بتأثير فريد جداً على رائحتنا.

يُنتج نبات الهليون مركباً يُسمى حمض الهليون، وعندما يهضمه الجسم، يُطلق مركبات الكبريت أيضاً. هذه المواد الكيميائية، مثل methanethiol (الميثانيثيول) و dimethyl sulphide (كبريتيد ثنائي الميثيل)، هي التي تُعطي رائحة مميزة للعرق والبول.

مركبات الكبريت متطايرة للغاية، لذا تنتشر بسهولة في الهواء. لهذا السبب، يسهل شمها من المرحاض. تدوم هذه الرائحة عادةً لأكثر من خمس ساعات.

لا يُنتج كل إنسان هذه الرائحة، على الرغم من أن الدراسات حول هذا الموضوع تُخلص باستمرار إلى نتائج مختلفة. في خمسينيات القرن الماضي، أشارت الأبحاث إلى أن أقل من 50 في المئة من الناس يُنتجون رائحة بول الهليون المميزة، بينما في عام 2010، وجد الباحثون أن أكثر من 90 في المئة من المشاركين في الاختبار يُنتجونها.

لذا، فالأمر ليس قاطعاً. وليس بإمكان الجميع إدراك الرائحة الكريهة: يبدو أن القدرة على شم رائحة بول المرء النفاذة، التي تشبه رائحة الهليون، تعود أيضاً إلى العوامل الوراثية.

ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالفواكه والخضراوات على نطاق أوسع، فإن تناول المزيد منها يمكن أن يؤدي إلى رائحة أكثر جاذبية.

وجدت دراسة أجريت عام 2017 في أستراليا أن الرجال، الذين تناولوا المزيد من الفواكه والخضراوات، ارتبطوا بشكل كبير برائحة أفضل – رائحة زكية تشبه رائحة الفواكه والأزهار.

وتشير الدراسة أيضاً، وهو أمر مثير للاهتمام، إلى أنه عند تقييم وجوه الناس، وُجد أن البشرة الصفراء قليلاً والغنية بمادة carotenoid (الكاروتينويد) – وهو جزيء من الجزر واليقطين والطماطم وغيرها – تكون أكثر جاذبية.

لكن الدراسة نفسها تشير إلى أن الأشخاص، الذين يتبعون أنظمة غذائية تحتوي على القليل من الدهون واللحوم والبيض، ارتبطوا أيضاً برائحة عَرَق ممتعة أكثر. أما الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات، فقد أنتجت أقل الروائح جاذبية.

اللحوم والأسماك

يمكن أن تُسبب اللحوم والأسماك أيضاً رائحة مميزة للجسم، حيث يُحلل الجسم البروتينات الحيوانية إلى أحماض أمينية ودهون، والتي تُفرز بعد ذلك عن طريق العرق، حيث تتفاعل مع بكتيريا الجلد.

على سبيل المثال، يُمكن أن تُسبب الأسماك والفاصوليا رائحة كريهة للجسم لاحتوائها على trimethylamine (ثلاثي ميثيلامين)، وهو مركب ذو رائحة نفاذة. حتى أن هناك حالة صحية تُسمى trimethylaminuria “ثلاثي ميثيل أمينوريا” – تُعرف أيضاً باسم “متلازمة رائحة السمك” – والتي تنشأ عندما لا يستطيع الجسم تحويل “ثلاثي ميثيلامين” إلى مركب غير كريه الرائحة، كما تقول بيسون.

وتضيف: “يمكن أن يؤدي هذا إلى رائحة كريهة للجسم”، لكن هذه الحالة نادرة جداً. على سبيل المثال، تروي دراسة حالة من عام 2025 حالة طفل يبلغ من العمر 10 أشهر، أُصيب بمتلازمة trimethylaminuria “متلازمة رائحة السمك”، وبدأت رائحته تُشبه رائحة السمك المتعفن بعد تناوله أسماكاً، بما في ذلك سمك “السيف”. كانت الحالة عابرة، وبفضل إدارتها بدقة، تمكن في النهاية من تناول السمك دون أن تتكرر الأعراض.

Getty Images غالباً ما يُصنّف الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً خالياً من اللحوم على أنهم أكثر جاذبية

يمكن لدراسة أخرى، أجراها فريق البروفيسور هافليتشيك عام 2006 على رجال بالغين، أن تُقدّم رؤىً ثاقبة حول ما إذا كانت اللحوم يزيد من جاذبيتنا.

أجرى العلماء دراسة على 30 رجلاً، يتناولون نظاماً غذائياً يحتوي على اللحوم أو خالياً منها لمدة أسبوعين.

صنّفت النساء روائح الرجال بناءً على عوامل اللطف والجاذبية والذكورة وقوة الرائحة.

صُنّفت رائحة الرجال، الذين يتبعون نظاماً غذائياً خالياً من اللحوم، في المتوسط على أنها أكثر جاذبية ولطفاً وأقل حِدة.

يقول هافليتشيك: “لدهشتنا، كانت رائحة أولئك الذين يتناولون اللحوم أسوأ قليلًا، مما كانت عليه عندما لا يتناولونها”.

لم يكن هذا ما توقعه، لأن اللحوم تُعتبر جزءاً مهماً من النظام الغذائي البشري طوال مراحل التطور. ومع ذلك، لم يكن أي إنسان قديم يأكل اللحوم بالقدر الشائع في مجتمعنا الصناعي المعقد اليوم. يقول هافليتشيك: “لم يكن تناول اللحوم يومياً أمراً شائعًا خلال تطورنا”.

الكحول والقهوة

تقول لينا بيغداش، الأستاذة المساعدة لدراسات الصحة والعافية في جامعة ولاية نيويورك بمدينة بينغامتون: “الكحول – وخاصةً عند تناوله بكميات كبيرة وعلى فترات منتظمة – يمكن أن يسبب رائحة كريهة من الجهاز الهضمي ومن الغدد العَرَقية. عندما يعالج الجسم الكحول عن طريق تحليله داخل الكبد، يُطلق مركباً يُسمى acetaldehyde (الأسيتالديهيد)، وهو مركب سام ومتطاير، له رائحة قوية تُذكرنا بالخمر الفاسد”.

أظهرت إحدى الدراسات أن ضباط الشرطة يستطيعون معرفة ما إذا كان الناس قد شربوا الخمر، من خلال رائحة أفواههم فقط بنسبة تتراوح بين 60 في المئة و85 في المئة من الحالات، اعتماداً على كمية الكحول التي تناولوها. وبما أن الكحول يُسبب الجفاف ويُقلل من تدفق اللعاب، فإنه يسمح بتكاثر البكتيريا في الفم، ما يُسبب استمرار رائحة الفم الكريهة.

على سبيل المثال، لاحظت إحدى الدراسات أن من بين 235 شخصاً، كان الأشخاص الذين يستهلكون الكحول يومياً أكثر عرضة للشكوى من رائحة الفم الكريهة، ولديهم تركيزات أعلى من مركبات الكبريت المتطايرة في أنفاسهم.

وفي دراسة أخرى أجريت عام 2010، قارن الباحثون بين الرجال الذين شربوا البيرة أثناء التجربة، وأولئك الذين شربوا الماء بدلاً منها. ووجدوا أن شاربي البيرة كانوا أكثر جاذبية – ولكن للأسف، كانوا جذابين فقط للبعوض.

في الوقت نفسه، يمكن للكافيين الموجود في القهوة والشاي أن يحفز الغدد المُفرِزة، المسؤولة عن إنتاج العَرَق في مناطق مثل الإبطين وما بين الفخذين.

تقول كيري بيسون إن زيادة إنتاج العَرَق يمكن أن تخلق بيئة أكثر ملاءمة لنمو البكتيريا، ما قد يؤدي إلى أن تصبح رائحة الجسم أقوى.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت إحدى الدراسات أن جزيئات الكافيين يمكن العثور عليها في العرق أيضاً – ولكن لا توجد بيانات حول ما إذا كان الكافيين نفسه يؤثر على رائحة الجسم.

يقول روبرتس، الذي يدرس الروائح والتفاعلات الاجتماعية: “نحن ثدييات، ومثل جميع الثدييات، من شبه المؤكد أن للرائحة تأثيراً مهماً على تفاعلاتنا الاجتماعية”.

الرائحة ليست سوى عامل واحد من مجموعة واسعة من العوامل، التي تؤثر على مدى جاذبيتنا بالنسبة للآخرين. ويضيف روبرتس أنه من الصعب للغاية، “إن لم يكن من المستحيل”، عزل آثار الرائحة عن الإشارات الاجتماعية الأخرى، مثل مظهر الناس وسلوكهم وحديثهم.

ولكن مع ذلك، حتى العلم الذي يقيس هذه التغييرات الخفية والطفيفة بدقة، توصل إلى نتائج متناقضة.

على سبيل المثال، أجرى هافليتشيك أيضاً تجربة قام فيها الرجال بتقييم النساء بناءً على رائحة فوط عرق الإبط، من حيث اللطف والجاذبية والأنوثة وقوة الرائحة، بعد أن تناولت بعض النساء الطعام كالمعتاد، بينما صامت أخريات لمدة 48 ساعة.

وبينما لم يكن هناك فرق كبير بين المجموعتين، كان عَرَق النساء الصائمات أكثر جاذبية من النساء غير الصائمات. يقول هافليتشيك: “كان هذا أمراً لم نتوقعه مجدداً”.

ولكن لا بد من تكرار هذه النتائج لتوضيح الصورة. وبينما قد تكون رائحة العرق أفضل، وجدت دراسة أجريت عام 2018 في سويسرا أن الصيام يجعل رائحة النَفَس أسوأ.

بل إن المفاجآت المستمرة التي نتجت عن نتائج دراساتهما دفعت باحثين، مثل روبرتس وهافليتشيك، إلى إدراك أنه لا توجد صيغة واضحة لكيفية تأثير الطعام على رائحة أجسامنا وإدراكنا. هناك الكثير من التباين.

يقول هافليتشيك: “هناك الكثير من المركبات العطرية، وفي معظمها لا نعرف كيف تؤثر على رائحة أجسامنا، ولكن من المرجح جداً أنها تؤثر عليها”.

