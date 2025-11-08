ماذا يفعل إيلون ماسك بكل أمواله؟

Getty Images أصبح إيلون ماسك أول شخص في التاريخ تتجاوز ثروته الصافية 500 مليار دولار (370.9 مليار جنيه إسترليني) في أكتوبر/تشرين الأول

كان رئيس شركة تسلا، إيلون ماسك، واحداً من أغنى أغنياء العالم لعدة سنوات وحتى الآن، وبلغت ثروته مستويات فلكية مؤخراً عندما أصبح أول شخص تبلغ ثروته نصف تريليون دولار.

ورغم ذلك، أصر ماسك على أن يعيش حياة متواضعة إلى حد كبير. فقد قال في عام 2021 إنه يعيش في منزل بولاية تكساس تبلغ قيمته 50 ألف دولار (38 ألف جنيه إسترليني).

مَن هو لاري إليسون الذي انتزع لقب “أغنى رجل في العالم” من إيلون ماسك؟

تصميم” أطفال خارقين: ما هي تقنية “تحسين النسل” التي اعتمدها إيلون ماسك؟

وقالت شريكته السابقة غرايمز، التي أنجب منها طفلين، لمجلة فانتي فير في عام 2022 إنه لا يعيش حياة البذخ التي يتخيلها كثيرون.

وأضافت: “هو لا يعيش كالمليارديرات. أحياناً يعيش تحت خط الفقر”، مشيرة إلى أنه رفض ذات مرة شراء مرتبة جديدة رغم وجود ثقب في جانبها.

وعلى الرغم من أن منزله قد لا يكون فاخراً كما يُتوقع، فإنه معروف بحبه للسيارات الفريدة، بما في ذلك سيارة يمكنها التحول إلى غواصة. كما يمتلك مجموعة من الطائرات الخاصة تُقدّر قيمتها بملايين الدولارات.

وهناك أيضاً تلك الصفقة الكبرى التي أبرمها في عام 2022 عندما اشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار.

القصور الفاخرة التي باعها ماسك

امتلك ماسك في السابق مجموعة عقارات ضخمة. فقد ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في عام 2019 أنه أنفق 100 مليون دولار على سبعة منازل خلال سبع سنوات تقريباً، معظمها متجاورة في حي بيل-إير الراقي في ولاية كاليفورنيا.

وضمت تلك العقارات مجتمعة مسابح وملعب تنس وقبو نبيذ ومكتبة خاصة وقاعة احتفالات. وكان أحدها مزرعة يملكها سابقاً الممثل الشهير جين وايلدر، بطل فيلم «ويلي ونكا».

لكن في عام 2020 غيّر ماسك موقفه، وكتب على منصة إكس (تويتر سابقاً) أنه سيبيع “جميع ممتلكاته المادية تقريباً” وأنه “لن يمتلك منزلاً”.

وقال: “لا أحتاج المال. أكرّس نفسي للمريخ والأرض. الملكية تثقل كاهلك”.

وأضاف شرطاً واحداً وهو ألا يُهدم منزل جين وايلدر “أو يفقد روحه”.

وبالفعل باع المنزل المكون من ثلاث غرف نوم إلى ابن شقيق وايلدر، جوردان ووكر-بيرلمان، بعد أن منحه قرضاً بملايين الدولارات لشرائه. لكن في يونيو/حزيران 2025 استعاد ماسك ملكية المنزل بعد أن تخلّف المشتري عن سداد القرض.

وفي عام 2021 كتب ماسك على منصة إكس أن منزله الرئيسي هو منزل جاهز صغير بلغت تكلفته نحو 50 ألف دولار في أقصى جنوب تكساس، حيث تعمل شركته «سبيس إكس» في منطقة أصبحت رسمياً تُعرف باسم “ستاربيس”.

وقال ماسك عن المنزل المتواضع: “إنه رائع نوعاً ما”.

وفي العام التالي، قال إنه لا يمتلك أي منزل على الإطلاق، موضحاً أن ذلك مثال على انخفاض مستوى استهلاكه رغم ثروته الهائلة.

وأضاف في مقابلة مع رئيس منظمة تِد الإعلامية، كريس أندرسون: “أنا حرفياً أقيم في بيوت أصدقائي. عندما أسافر إلى منطقة خليج سان فرانسيسكو، حيث يوجد معظم مهندسي تسلا، أتنقل بين غرف ضيوف أصدقائي”.

وليس هذا جديداً، إذ قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة غوغل، لاري بايج، للمؤلف آشلي فانس في عام 2015 إن ماسك كان “شبه بلا مأوى”.

وأضاف: “يرسل لي رسالة إلكترونية يقول فيها: لا أعرف أين سأقضي الليل، هل يمكنني المجيء؟”.

ورغم انتشار تكهنات على مر السنين بأنه يشتري عقارات في أنحاء الولايات المتحدة، يبدو أن منزله في تكساس هو العقار الوحيد الذي يمتلكه شخصياً بشكل رسمي.

Getty Images يُعد حي بيل-إير موطناً لعدد من رموز هوليوود والمشاهير، من بيونسيه وجاي-زي إلى ألفريد هيتشكوك

سيارات تفوق المألوف

ورغم أن ماسك لا يُنفق كثيراً على العقارات، فإن الأمر يختلف مع السيارات.

وبصفته مالك شركة تسلا، ليس من المفاجئ أن يمتلك مجموعة كبيرة من السيارات النادرة، بعضها فريد من نوعه.

وتشمل مجموعته سيارة فورد موديل تي، سيارة القرن العشرين التي اشتهرت بكونها أول سيارة معقولة التكلفة أحدثت ثورة في صناعة السيارات.

كما امتلك سيارة جاغوار إي تايب رودستر طراز 1967، التي قيل عنها ماسك إنه أحبها منذ الطفولة؛ وسيارة «ماكلارين إف 1» طراز 1997 التي تحطمت وأنفق كثيراً على إصلاحها قبل بيعها؛ إضافة إلى سيارة تسلا رودستر التي كانت أول طراز تنتجه الشركة وأطلقها ماسك إلى الفضاء في عام 2018.

لكن أغربها على الإطلاق هي سيارة لوتس إسبريت طراز 1976 التي قادها جيمس بوند في فيلم “الجاسوس الذي أحبني” (1977).

وفي الفيلم، كانت السيارة الملقبة بـ«ويت نيلي» تتحول إلى غواصة. وقد اشتراها ماسك في مزاد عام 2013 مقابل نحو مليون دولار، بهدف إعادة قدرتها على التحول إلى غواصة من جديد.

السفر جواً إلى العمل

أقر ماسك بأن الطائرات الخاصة من المجالات التي لا يمانع الإنفاق فيها، لكنه أكد أن ذلك مرتبط بتفانيه في العمل.

وقال في مقابلة عام 2022 مع منصة تِيد (TED): “إذا لم أستخدم الطائرة، سيكون لدي ساعات عمل أقل”.

ومن بين طائراته الخاصة عدد من طراز “غلف ستريم” التي تصل تكلفة الواحدة منها إلى عشرات الملايين من الدولارات. ويستخدمها للتنقل بين مواقع “سبيس إكس” و”تسلا” داخل الولايات المتحدة وكذلك للسفر الدولي.

العمل الخيري غير التقليدي؟

تبرع ماسك بمليارات الدولارات من أسهمه لصالح مؤسسات خيرية، وفقاً للوثائق التنظيمية الأمريكية، كما تعهد بتقديم ملايين عدة لقضايا مختلفة. لكن أعماله الخيرية تعرضت لانتقادات.

فقد وصفتها صحيفة نيويورك تايمز العام الماضي بأنها “عشوائية وأنانية إلى حد كبير، تمنحه خصومات ضريبية ضخمة وتساعد شركاته”.

وتقول مؤسسته الخيرية “مؤسسة ماسك” على موقعها الإلكتروني إنها “مكرسة لدفع تقدم البشرية من خلال الأبحاث العلمية الرائدة، والابتكار التكنولوجي، والمشاريع الطموحة التي تدفع حدود الممكن”.

لكن نيويورك تايمز ذكرت أن المؤسسة “أخفقت ثلاث سنوات متتالية في التبرع بالمبلغ المطلوب قانوناً”، مضيفة أن كثيراً من تبرعاتها ذهبت إلى منظمات على صلة بماسك.

وتواصلت بي بي سي مع إيلون ماسك ومؤسسة ماسك للتعليق.

وعندما سُئل ماسك في السابق عن العمل الخيري والتبرعات، أبدى تشككاً في جدوى الهبات التقليدية.

وقال لكريس أندرسون في عام 2022: “أعتقد أنه إذا كنت تهتم بواقع الخير أكثر من مظهره، فإن العمل الخيري صعب للغاية”.

ويرى ماسك أن وجود شركاته في حد ذاته عمل خيري، قائلاً: “إذا كان العمل الخيري يعني حب الإنسانية، فإنها بالفعل أعمال خيرية”.

وأوضح أن تسلا تعمل على “تسريع التحول إلى الطاقة المستدامة”، بينما سبيس إكس «تحاول ضمان بقاء البشرية على المدى الطويل»، ونيورالينك “تحاول المساعدة في علاج إصابات الدماغ والتقليل من المخاطر الوجودية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.