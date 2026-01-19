ماذا نعرف عن مجلس السلام في غزة وأعضائه؟ #عاجل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشكيل “مجلس السلام” لغزة، برئاسته شخصياً، كجزء من خطته لإعادة الإعمار واستقرار القطاع بعد الحرب. الهدف الرئيسي للمجلس هو الإشراف على إعادة بناء غزة من الإدارة والخدمات إلى الاستثمارات وتحريك رؤوس الأموال. كما جرى تشكيل لجنتين فرعيتين: لجنة فلسطينية بقيادة علي شعث لإدارة القطاع مؤقتاً، والمجلس التنفيذي لتقديم الدعم الاستشاري، لتعزيز استقرار الحياة اليومية في غزة. فمن هم أعضاء المجلس؟

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.