لماذا غير مسؤول كبير في “إيرباص” صورة حسابه إلى علامة مصر للطيران؟ #عاجل

أثار تغيّر صورة الغلاف على حساب مدير الدعم الفني في شركة “إيرباص”، سيمون كونغ، على منصة “لينكد إن”، اهتمامًا واسعًا بعدما استبدل صورة صفحته بصورة لطائرة تابعة لمصر للطيران.

وجاء هذا التغيير تكريمًا لما وصفه بـ”إنجاز تاريخي” حققته فرق الصيانة والهندسة في الشركة المصرية خلال أزمة فنية عالمية طارئة طالت آلاف الطائرات من طراز Airbus A320.

ماذا فعلت مصر للطيران؟

بحسب منشور لسيمون كونغ على “لينكد إن”، تمكنت مصر للطيران من فحص طائرات A320 في أسطولها، إلى جانب طائرات شركة إير كايرو من الطراز نفسه، وتنفيذ تحديثات فنية عاجلة على أحد برمجيات الطائرة، الذي واجه عطلًا تقنيًا. وتم إنجاز العملية خلال 8 ساعات فقط دون أي تأثير على انتظام الرحلات.

وجع كونغ الشكر لشركة مصر للطيران عبر تغيير صورة ملفه على موقع "لينكيد إن"

ووجّه كونغ الشكر للشركة القابضة لمصر للطيران على “الاستجابة السريعة والتنفيذ الدقيق للتحديثات”، معتبرًا ما جرى نموذجًا في إدارة الأزمات.

وبحسب بيانات رسمية شركة، أنهت مصر للطيران تحديث برمجيات 15 طائرة من هذا الطراز، في معدل بلغ 3 ساعات لكل طائرة، مع وصول معدل الانتظام في التشغيل إلى 86%.

ما سبب العطل في طائرات A320؟

واجهت طائرات A320 خلال الأسابيع الماضية تحديات لوجستية أدت إلى تأخيرات عالمية، بعد عطل تبيّن أنه متعلق ببرنامج كمبيوتر زاوية مقدمة الطائرة (ELAC).

وطلبت إيرباص من شركات الطيران العودة إلى إصدار سابق من البرنامج، بعد ظهور نقطة ضعف في تحديث أصدرته مؤخرا، مرتبط بالتوهجات الشمسية، وذلك عقب حادث وقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لطائرة تابعة لشركة طيران أميركية.

وأدى الخلل إلى استدعاء الشركة نحو 6,000 طائرة من أسطول A320 عالميًا، في أحد أوسع الاستدعاءات الفنية بتاريخ إيرباص.

ويبلغ عدد الطائرات المدنية التجارية حول العالم نحو 35 ألف طائرة، يعمل منها حوالي 30 ألف؛ تمتلك إيرباص نحو 39% منهم، بحسب بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي حتى يونيو/حزيران 2025.

واجهت طائرات A320 خلال الأسابيع الماضية تحديات لوجستية أدت إلى تأخيرات عالمية

رد فعل شركة إيرباص

أرسلت شركة إيرباص رسالة رسمية إلى شركة مصر للطيران، أعربت فيها عن “تقديرها العميق” للتعاون والاستجابة السريعة من الفرق المصرية خلال الأزمة، مؤكدة أن الأداء كان “نموذجيًا” وساهم في الوصول إلى حل سريع عبر الأسطول.

وأكدت إيرباص أنها ستستخلص الدروس من الحدث وترحب بأي ملاحظات من شركائها حول العالم.

أزمة التوريد

تأتي هذه الأزمة في ظل مشكلات توريد تعاني منها إيرباص منذ العام الماضي، إذ أشار محللون إلى أن الشركة تعتمد على “شبكة غير مستقرة” من الموردين، وربطوا ذلك بظهور الخلل الأخير.

وبعد الأزمة، خفضت الشركة هدفها لتسليم طائرات A320 في عام 2025 إلى 790 طائرة بدلًا من 820، بسبب “مشكلة جودة” في أحد مكونات جسم الطائرة.

وتراجعت أسهم الشركة في البورصات الأوروبية بنسبة وصلت إلى 10في المئة قبل أن تعود للارتفاع بنحو 3 في المئة.

وكانت الشركة قد خفضت أيضًا في العام الماضي هدف تسليمها من 800 طائرة إلى 770، بسبب نقص في توريد بعض القطع.

