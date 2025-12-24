لماذا تقام كأس أمم أفريقيا الحالية في شهر ديسمبر/كانون الأول؟

Getty Images

انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في المغرب يوم الأحد، 21 ديسمبر/كانون الأول 2025، وسوف تستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني 2026.

كان من المقرر إقامة هذه النسخة من البطولة منتصف عام 2025، لتجنب تعارض المواعيد مع ارتباطات الأندية والبطولات الأوروبية.

كما كان من المفترض أن يُساهم هذا الحدث الصيفي في تنشيط السياحة وإبراز إمكانيات المغرب، المقرر له أيضاً استضافة كأس العالم 2030 بالاشتراك مع إسبانيا والبرتغال.

لكن في النهاية تأجلت البطولة إلى ديسمبر/كانون الأول الجاري، نظراً لإقامة كأس العالم للأندية الموسعة التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الصيف الماضي في الولايات المتحدة.

كما أن انطلاق البطولة في ديسمبر/كانون الأول بدلاً من يناير/كانون الثاني، جاء لعدم التعارض مع جدول دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وكلاها سوف يستأنف نشاطه في 20 و22 يناير/كانون الثاني 2026 على التوالي.

وهذه هي المرة الأولى التي تُقام فيها بطولة الأمم الأفريقية في هذا الوقت من العام، وتقام مبارياتها في الرباط والدار البيضاء ومراكش وأغادير وطنجة وفاس.

لن تُقام أي مباريات في 25 ديسمبر/كانون الأول.

وترك اللاعبون الأفارقة المشاركون في البطولة أنديتهم في 15 ديسمبر/كانون الأول، لينضموا إلى منتخبات بلادهم التي غادرت إلى المغرب.

ويعني هذا أن الفرق لم يكن لديها سوى أسبوع واحد للاستعداد قبل بدء البطولة، ما أثار غضب المدربين الذين لم يتبقَّ لهم سوى فترة قصيرة لإعداد فرقهم.

وصف مدرب أنغولا باتريس بوميل الوضع بأنه “عبثي”، وأضاف: “لا يُمكن إعداد فريق قوي في جلستين أو ثلاث جلسات تدريبية فقط”.

وكانت آخر مرة أُقيمت فيها كأس الأمم الأفريقية في الصيف هي نسخة 2019 التي استضافتها مصر.

وفي السنوات الأخيرة، أُقيمت البطولة بين شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط.

لماذا تقام كأس الأمم الأفريقية تقليدياً في فصل الشتاء؟

تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية تقليدياً في أشهر الشتاء، وتحديداً في شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط ، نظراً لتقلبات المناخ في أفريقيا.

فبعض الدول الأفريقية تشهد أمطاراً موسمية في فصل الصيف ودرجات حرارة مرتفعة للغاية، ما قد يؤثر على ملاعب كرة القدم وظروف اللعب.

في المقابل، يوفر فصل الشتاء ظروفاً أكثر جفافاً ودرجات حرارة مستقرة، مما يُهيئ ظروفاً مثالية للعب كرة القدم.

كان من المقرر إطلاق نسخة 2023 التي أقيمت في ساحل العاج في صيف 2022، ولكنها أُجلت إلى أوائل العام التالي بسبب الأحوال الجوية.

كما أن إقامة البطولة في فصل الشتاء يساعد في عدم وجود تعارض مع بطولات كرة قدم دولية أخرى تُقام عادةً في فصل الصيف.

لكن مع هذا تنشأ خلافات بين المنتخبات الأفريقية والأندية الأوروبية التي يلعب فيها لاعبون أفارقة، لأن بعض الأندية تجد نفسها مضطرة للاستغناء عن بعض لاعبيها في منتصف الموسم.

لماذا تُقام بطولة كأس الأمم الأفريقية كل عامين؟

فاز منتخب ساحل العاج، بالبطولة التي استضافتها بلاده في 2023، بعد التغلب على نيجيريا بنتيجة 2-1 في النهائي

من المعروف أن بطولة كأس الأمم الأفريقية تقام كل عامين.

ومنذ انطلاقها لأول مرة عام 1957 لم يكن التأهل لكأس العالم مضموناً للمنتخبات الأفريقية، ومع مرور السنوات ازداد عدد الدول الأفريقية المشاركة في كأس العالم.

ويضمن انتظام إقامة كأس الأمم الأفريقية استمرارية الإيرادات من البطولات والسياحة، كما يمثل فرصة منتظمة للفرق واللاعبين للتنافس.

ومع ذلك، سوف يتغير هذا مستقبلاّ وسوف تقام البطولة كل أربع سنوات بدلاً من كل سنتين، ليتناسب الأمر مع بطولات كرة القدم الدولية الأخرى.

في عام 2020، اقترح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، هذه الفكرة على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، كما اقترح تنظيم كأس الأمم الأفريقية بين شهري سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وفي يوم السبت 20 ديسمبر/كانون الأول، عشية انطلاق كأس الأمم الأفريقية لهذا العام، أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، أن البطولة ستُقام كل أربع سنوات ابتداءً من عام 2028.

