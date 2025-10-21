لماذا أدى انقطاع خدمات شبكة أمازون إلى تعطّل منصات ومواقع عالمية؟

Getty Images

مرّت شركة أمازون لخدمات الإنترنت (Amazon Web Services- AWS) بيومٍ عصيب.

هكذا وصف رئيس شركة التكنولوجيا الأمريكية الكبرى كلاودفلير (Cloudflare) ما حدث، وربما شعر بالارتياح لأن الانقطاع الذي أصاب أكثر من ألف شركة، وأثّر على ملايين المستخدمين حول العالم، لم يكن له أي علاقة به.

وتتفاوت المواقع التي تأثرت بالانقطاع بشكل كبير، إذ تعطّلت منصات تواصل اجتماعي رئيسية مثل سناب شات وريديت، وعدد من البنوك مثل لويدز وهاليفاكس، وألعاباً مثل روبلوكس وفورتنايت.

وأمازون ويب سيرفيسز شركة أمريكية عملاقة لها حضور عالمي واسع، ورسّخت مكانتها كعمود فقري للإنترنت. إذ توفر أدوات وأجهزة كمبيوتر (خوادم) تُمكّن نحو ثلث الإنترنت من العمل، وتوفر مساحة لتخزين وإدارة قواعد البيانات، وتُغني الشركات عن بناء وصيانة أنظمتها التقنية المكلفة، كما تتولى توجيه حركة البيانات بين المستخدمين والمنصات.

وتسوق لخدماتها على النحو التالي: “دعنا نُلبّي احتياجات أعمالك التقنية نيابة عنك”.

لكنّ اليوم وقع خطأ عادي جداً، يعد نوعاً شائعاً من الانقطاع، ويعرف باسم خطأ نظام اسم النطاق (DNS).

العاملون في مجال التقنية يعرفون هذا النوع من الأعطال جيداً، وربما قالوا ما يقال عادة: “إنها دائماً مشكلة الـDNS!”

من المفترض عندما يضغط المستخدم على تطبيق أو رابط، أن يرسل جهازه طلباً للاتصال بالخدمة، فيعمل حينها نظام أسماء النطاقات (DNS) كخريطة تُوجّه الطلب إلى الموقع الصحيح. لكن اليوم، فقدت AWS الاتجاه، فكانت منصات مثل سناب شات وكانفا وهيئة الضرائب البريطانية (HMRC) لا تزال موجودة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحديد مواقعها لتوجيه حركة البيانات إليها.

لماذا كان للعطل هذا التأثير الكبير؟

تحدث مثل هذه الأخطاء لعدة أسباب.

وعادة ما تكون مشكلة صيانة أو عطلاً في الخادم. وأحياناً يكون ذلك خطأً بشرياً، أو إعداد خاطئ لشيء ما في مكان ما، أو في الحالات القصوى هجوماً إلكترونياً، رغم أنه لا يوجد دليل على ذلك حتى الآن.

صرحت AWS أن الحادثة وقعت في مصنعها الضخم لمركز البيانات في شمال فرجينيا، وهو أقدم وأكبر موقع لها.

وقال عدد من الخبراء إن ما حدث اليوم دليلٌ واضحٌ على مخاطر وضع كل البيض في سلة واحدة، وفيما يتعلق بمزود الخدمة، فإن AWS شركة عملاقة، وتعتمد عليها ملايين الشركات.

ورغم أنهم محقون، لكن تكمن المشكلة في عدم وجود الكثير من البدائل على المستوى الهائل الذي توفره AWS.

في الواقع، لا يوجد سوى منافسين رئيسيين، وكلاهما شركتان أمريكيتان عملاقتان: Azure من مايكروسوفت ومنصة Google السحابية.

من بين المنافسين الأصغر حجماً شركة آي بي إم وشركة علي بابا الصينية. وأطلقت الشركة الأم لسوبر ماركت ليدل (Lidl) العام الماضي منافساً أوروبياً حمل اسم ستاكيت (Stackit)، في منافسة مباشرة مع أمازون.

لكن تبقى (أمازون ويب سيرفيسز- AWS) اللاعب المهيمن بفارقٍ كبير.

يجادل البعض بأن المملكة المتحدة وأوروبا بحاجة ماسة لتطوير بنيتها التحتية الخاصة وأن تكون أقل اعتماداً على الولايات المتحدة في الخدمات السحابية، بينما يقول آخرون إنه فات الأوان.

أحد العاملين في الحكومة البريطانية أبلغني ذات مرة أن نائباً اقترح بشكل غير رسمي إنشاء نسخة بريطانية من AWS.

وجاء الرد: “ما الجدوى من ذلك ونحن لدينا بالفعل AWS متاحة من الخارج؟”.

ربما تبرز حوادث مثل حادثة اليوم، لماذا الأمر ليس بهذه البساطة.

