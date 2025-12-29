لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب لبحث مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة #عاجل

Reuters رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (يمين) يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (يسار) في الكنيست، الاثنين 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، في القدس

تستمر محادثات مصير اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، هذه المرّة في الولايات المتحدة حيث يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين لإجراء محادثات تركز على مستقبل الاتفاق، فيما يبدو الانتقال إلى مرحلته الثانية معلقاً.

وهذه هي الزيارة الخامسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة هذا العام، حيث من المتوقع أن يبحث مع الرئيس الأمريكي مجموعة واسعة من القضايا الإقليمية، منها إيران، والمحادثات حول اتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا، ووقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، والمراحل التالية من اتفاق غزة.

تأتي الزيارة فيما تسعى إدارة ترامب والوسطاء الإقليميون للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، الذي تم التوصل إليه في تشرين الأول/أكتوبر.

لكن وقف إطلاق النار بين الطرفين تشوبه خروقات عدة، مع تبادل الاتهامات بانتهاكه، في حين يخشى الوسطاء من أن إسرائيل وحماس على حد سواء تماطلان بالانتقال للمرحلة المقبلة.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية من مواقعها الحالية في غزة، وتسلّم سلطة موقتة إدارة القطاع بدلاً من حماس، ونشر قوة استقرار دولية.

وبحسب البيت الأبيض، من المقرر أن يستقبل ترامب نتنياهو الساعة 13:00(18:00 بتوقيت غرينتش) في مقر إقامته بمارالاغو في بالم بيتش في ولاية فلوريدا، حيث يمضي الرئيس الأمريكي فترة الأعياد.

ويسافر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة رغم وجود مذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وقالت المحكمة إن ثمة “أسباب منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وأنّ جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل: استخدام التجويع كسلاح حرب والقتل والاضطهاد و”غيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

ورغم أنّ المذكرة لم تُفضِ إلى أي تداعيات دراماتيكية ملموسة، إلاّ أنها أثّرت على حركة سفر رئيس الوزراء الإسرائيلي.

واضطر نتنياهو في وقت سابق، وفق صحف إسرائيلية وغربية، إلى اتخاذ طريق أطول من اللازم أثناء رحلاته إلى نيويورك كي يتفادى المجالات الجوية لبعض البلدان الأوروبية حتى لا تكون تلك البلدان مضطرة لتنفيذ مذكرة الاعتقال.

وكانت المحكمة قد أصدرت مذكرة اعتقال آنذاك ضد القائد العام لكتائب عز الدين القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) محمد الضيف، حيث قررت إصدار مذكرة اعتقال ضده “بسبب جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على الأقل”.

لكنّ المحكمة أنهت في 26 فبراير/شباط 2025 الإجراءات ضده، بعد إخطار الادعاء بوفاته.

ولا يزال الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بطيئاً رغم أن إدارة ترامب تريد المضي قدماً بذلك، حيث اعتبر ترامب إبرام الاتفاق من أبرز نجاحاته في عامه الأول من ولايته الثانية.

والتقى المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر، ممثلين لقطر ومصر وتركيا، الدول الوسيطة، في ميامي بداية كانون الأول/ديسمبر.

وتتبادل إسرائيل وحماس الاتهامات بانتهاك الاتفاق. وقبل بدء المفاوضات بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية منه، تطالب إسرائيل بإعادة جثة الرهينة الأخير المحتجز في غزة، لكنّ حماس تؤكد أنها لم تتمكن بعدُ من العثور عليها.

