لافروف يرد على سؤال صحفية جزائرية حول ارتكاب روسيا جرائم ضد المدنيين في مالي.. فماذا قال؟

Published: 10 hours ago

أثير جدل حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قضية الصحراء الغربية والوجود الروسي في دول الساحل الأفريقي خلال مؤتمرٍ صحفي في موسكو لممثلي وسائل إعلام من الدولِ العربية.

ونفى لافروف الاتهامات التي وجهتها له صحفية جزائرية حول ارتكاب جرائم ضد المدنيين في مالي، قائلا إن القوات الروسية لا تنفذ أي أعمال ضد السكان المدنيين.

وعن قضية الصحراء الغربية، أكد لافروف أن روسيا مستعدة للترحيب بأي حل للقضية ما دام يرضي جميع الأطراف.

