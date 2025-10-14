لافروف يرد على سؤال صحفية جزائرية حول ارتكاب روسيا جرائم ضد المدنيين في مالي.. فماذا قال؟

أثير جدل حول تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن قضية الصحراء الغربية والوجود الروسي في دول الساحل الأفريقي خلال مؤتمرٍ صحفي في موسكو لممثلي وسائل إعلام من الدولِ العربية.

ونفى لافروف الاتهامات التي وجهتها له صحفية جزائرية حول ارتكاب جرائم ضد المدنيين في مالي، قائلا إن القوات الروسية لا تنفذ أي أعمال ضد السكان المدنيين.

وعن قضية الصحراء الغربية، أكد لافروف أن روسيا مستعدة للترحيب بأي حل للقضية ما دام يرضي جميع الأطراف.

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصص ترندينغ بالضغط هنا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.