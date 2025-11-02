كيم كاردشيان وناسا: جدل حول هبوط أول إنسان على القمر

Getty Images

رفضت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) مزاعم نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان بأن مهمة عام 1969 التي شهدت هبوط أول إنسان على سطح القمر كانت “مفبركة”.

وقال القائم بأعمال مدير ناسا، شون دافي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: “نعم، لقد ذهبنا إلى القمر من قبل، ست مرات”.

كيم كاردشيان ومشاهير آخرون تحولوا لمهن أخرى غير متوقعة

عصابة العجائز ومجوهرات كيم كردشيان

وجاء تعليق دافي بعد أن صرحت كاردشيان في الحلقة الأخيرة من برنامجها التلفزيوني الطويل “عائلة كاردشيان” بأنها تعتقد أن الهبوط على القمر “لم يحدث”.

وعلى الرغم من دحض تلك الادعاءات مراراً، فإن نظريات المؤامرة حول ما إذا كان البشر قد وصلوا فعلاً إلى القمر ما زالت مستمرة منذ أكثر من خمسين عاماً، خصوصاً مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي الحلقة، ظهرت كاردشيان وهي تعرض على الممثلة سارة بولسون مقابلة مع رائد الفضاء باز ألدرين، الذي شارك مع نيل أرمسترونغ في أولى خطوات الإنسان على سطح القمر خلال مهمة “أبولو 11”.

وقالت كاردشيان: “سأرسل لك مليون مقال عن باز ألدرين والآخر”، قبل أن تقرأ اقتباساً منسوباً إلى ألدرين رداً على سؤال حول أكثر لحظات المهمة رعباً.

وأضافت: “لم تكن هناك لحظة رعب لأن المهمة لم تحدث. كان يمكن أن تكون مخيفة، لكنها لم تكن كذلك لأنها لم تحدث”.

ولم يتضح من أي مقال كانت كاردشيان تقرأ، أو ما إذا كانت تلك الاقتباسات منسوبة فعلاً إلى ألدرين.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع لاحقاً وهي تخبر أحد المنتجين بأنها تعتقد أن الهبوط على القمر كان مزيفاً، وقالت: “أعتقد أنه كان مزيفاً، شاهدت بعض المقاطع التي يتحدث فيها باز ألدرين عن أن ذلك لم يحدث، هو يقول ذلك طوال الوقت في المقابلات. ربما علينا أن نبحث عن باز ألدرين”.

وبعد بث الحلقة، وجّه دافي رسالة إلى كاردشيان عبر منصة إكس، دحض فيها تصريحاتها، وروّج لبرنامج “أرتيميس” الحالي التابع لناسا لاستكشاف القمر، الذي “يعود تحت قيادة” الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف دافي: “لقد فزنا بسباق الفضاء السابق، وسنفوز بهذا أيضاً”.

وردت كاردشيان بسؤال حول الجسم النجمي المسمى 3I/Atlas، الذي قال علماء الفلك إنه قد يكون أقدم مذنب تمت مشاهدته على الإطلاق.

وكتبت: “انتظروا، ما القصة وراء 3I/Atlas؟!”.

ودعا دافي لاحقاً كاردشيان إلى زيارة مركز كينيدي للفضاء لحضور إطلاق مهمة “أرتميس” إلى القمر.

وعلى مدى عقود، دحض العلماء والخبراء نظريات المؤامرة التي تزعم أن مهمة “أبولو 11” كانت خدعة.

وقال معهد الفيزياء البريطاني: “لقد تم تفنيد كل حجة تزعم أن ناسا زيّفت رحلات الهبوط على القمر”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.