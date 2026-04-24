كيف يبدو المشهد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا مع اقتراب الموسم من نهايته؟

وصلنا إلى المحطات الأخيرة من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، حيث تشتد المنافسة وتقاتل الفرق أملاً في تحقيق نتائج جيدة قبل نهاية الموسم.

وسيشهد شهر مايو/أيار إقامة مباريات في اليوم ذاته والتوقيت ذاته، وسط ترقب لنتائج المباريات حتى اللحظات الأخيرة.

وكالعادة، قد لا تكتفي بعض الفرق بالفوز بالنقاط الثلاث للوصول إلى هدفها، بل يتعين عليها انتظار تعثر الفرق القريبة منها في جدول الترتيب.

وعادة ما تدور المنافسة في الأسابيع الأخيرة حول تحقيق المركز الأول والفوز باللقب، أو لتحقيق مركز يساهم في المشاركة في دوري أبطال أوروبا أو المسابقات الأوروبية الأخرى، والأهم من ذلك هو المنافسة على تفادي الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز.

لذلك، ستكون المواجهات الأخيرة في كل دوري من الدوريات الخمس الكبرى، صعبة وشاقة على جميع الأندية المتنافسة، بصرف النظر عن مستوى لاعبيها.

وتمثّل إصابات اللاعبين في هذا الوقت الحرج تحدياً كبيراً أمام المدربين، وقد تؤثر على أداء أو مستوى الفريق في ظلّ تصاعد الضغط والمنافسة.

وشهد هذا الأسبوع تأكيد هبوط بعض الفرق من الدوري الممتاز ومفاجئات قد تشكل نقطة تحوّل في الصراع على اللقب في إسبانيا على سبيل المثال، وكذلك في إنجلترا.

واستعاد مانشستر سيتي الصدارة هذا الأسبوع من أرسنال بعد وقت طويل من هيمنة الأخير على الصدارة. بينما تمكن برشلونة من الحفاظ على الصدارة بفارق تسع نقاط عن غريمه التقليدي ريال مدريد. ويتجه بايرن ميونخ لحسم اللقب في نهاية هذا الأسبوع في حال التعادل أو الفوز.

فماذا عن الدوري في فرنسا وفي إيطاليا؟ وما هي حسابات الفرق في سباق الأمتار الأخيرة من الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا؟

Getty Images انتزع ماشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا الصدارة من أرسنال بقيادة ميكال أرتيتا في المباراة التي جمعتهما الأسبوع الماضي

أرسنال ولعنة نهاية السباق

احتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 206 يوماً هذا الموسم، وبرز كمرشح أول للفوز أخيراً باللقب.

لكنّ لعنة نهاية السباق ظهرت من جديد، وخسر أرسنال نقاطاً مهمة في بداية هذا العام ولكن تفاقم وضعه سوءاً بعد النتائج السلبية في فبراير/شباط وفي أبريل/نيسان، وكان آخرها الخسارة أمام منافسه الأقرب مانشستر سيتي منتصف الأسبوع الماضي.

استغل مانشستر سيتي تعثر أرسنال أكثر من مرة، ولعبت المباراة بينهما دوراً مهماً في اقتراب مانشستر سيتي من الصدارة مجدداً، حتى تمكن فريق بيب غوارديولا بعد فوزه على بيرنلي في منتصف الأسبوع، من تخطي أرسنال وتصدّر القائمة بفارق الأهداف مع التساوي في عدد النقاط.

تتبقى خمسة جولات على انتهاء الدوري الإنجليزي الممتاز، والصراع على الصدارة محسوم تقريبا بين مانشستر سيتي وأرسنال استناداً إلى مجموع النقاط.

مانشستر سيتي 70 نقط أرسنال 70 نقطة مانشستر يونايتد 58 نقطة أستون فيلا 58 نقطة

ويحاول كل من ليفربول (55 نقطة) وبرايتون (50 نقطة) تحقيق المركز الرابع على الأقل لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وسيهبط كل من وولفرهامبتون صاحب المركز الأخير، وبيرنلي صاحب المركز قبل الأخير، إلى دوري الدرجة الأولى.

ويسعى توتنهام العريق إلى تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، شرط تحقيق نتائج جيدة في الجولات المتبقية.

آخر مرة لعب فيها توتنهام خارج الدوري الإنجليزي المكتاز كان عند هبوطه في موسم 1977/1978 لعام واحد فقط.

وإلى جانب توتنهام، يواجه كل من نوتنغهام فورست ووست هام يونايتد خطر الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز.

Getty Images بطولة الدوري هي الأمل الوحيد المتبقي لريال مدريد للفوز بلقب واحد على الأقل في هذا الموسم

لا ليغا: هل يحسم الكلاسيكو اللقب لصالح برشلونة؟

كانت المنافسة شديدة ومتقاربة بين خصمي الكلاسيكو العالمي برشلونة وريال مدريد طيلة هذا الموسم. وتناوب الاثنان على الصدارة أكثر من مرة.

ورغم فوز ريال مدريد على غريمه التقليدي في مباراة الدور الأول، تمكن برشلونة من تحقيق نتائج إيجابية أكثر خلال ما تبقى من الموسم.

وعانى الفريق الملكي بعد تحقيق نتائج سلبية في الدوري الإسباني الممتاز وإقالة مدربه تشابي ألونسو في منتصف الموسم، واستبداله بأربيلوا.

ولم يخسر برشلونة أي مباراة أو يتعادل منذ 16 فبراير/شباط عند خسارته 2 -1 أمام جيرونا. وهذا ما جعله يستفيد من تعثر الوصيف ريال مدريد والابتعاد بفارق تسع نقاط.

وفي حال بقاء الفارق على ما هو عليه حتى مباراة الكلاسيكو التي ستجمع بينهما في برشلونة في 10 مايو/أيار، سيكون ريال مدريد أمام تحد كبير، لأن نتيجة الخسارة أو التعادل في هذه المواجهة، ستمنح النادي الكاتالوني لقب البطولة قبل انتهاءها بثلاث جولات.

وبانتظار موعد مباراة الكلاسيكو، سيشكل فارق النقاط ضغطاً على ريال مدريد. وأي تعثّر قد يمنح برشلونة اللقب قبل لقاء الخصمين اللدودين على ملعب “كامب نو”.

ويعاني الفريقان من إصابات لاعبين أساسيين، وأكد ريال مدريد مؤخراً غياب لاعب خط الوسط أردا غولر وقلب الدفاع إيدير ميليتاو حتى نهاية البطولة.

وأكد برشلونة خسارة جهود نجمه الصاعد لامين يامال في الجولات المتبقية من الليغا، مع استمرار غياب نجمه البرازيلي رافينيا بسبب الإصابة.

أما أقرب المنافسين لبرشلونة ومدريد هما فياريال في المركز الثالث وأتلتيكو مدريد في المركز الرابع.

ومع تبقي ست جولات على نهاية البطولة هذا الموسم، أصبح ترتيب الفرق في أعلى القائمة كالتالي:

برشلونة 82 نقطة ريال مدريد 73 نقطة فياريال 62 نقطة أتلتكيو مدريد 57 نقطة

ولم يحسم بعد مصير أي فريق بالنسبة للبقاء أو الهبوط من الدوري الإسباني الممتاز.

وتواجه سبعة أندية إسبانية على الأقل، في المراكز الأخيرة خطر الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، من بينها ريال أوفييدو وليفانتي وإشبيلية.

وستكون المنافسة شديدة بين هذه الأندية التي يتقارب مجموع نقاطها بشكل لافت (أوفييدو صاحب المركز رقم 20 الأخير 28 نقطة، ومايوركا صاحب المركز 15 لديه 35 نقطة)، وستبقى جميع الاحتمالات واردة بوجود 18 نقطة متبقية في آخر ست مباريات.

Getty Images هاري كاين هداف بايرن ميونخ والدوري الألماني للموسم الثاني

البوندسليغا: لا مفاجآت في ألمانيا هذا الموسم

هيمن بايرن ميونيخ على صدارة الدوري الألماني الممتاز طيلة هذا الموسم، بقيادة المدير الفني فينسنت كومباني ونجومه هاري كاين ولويس دياز ومايكل أوليسيه.

ولم يخسر الفريق البافاري سوى مباراة واحدة حتى الآن. ولم تظهر الفرق الأخرى مثل غريمه التقليدي بوروسيا دورتمند أو بايرن ليفركوزن الذي انتزع لقب البطولة في موسم 2023/2024 بمستوى يمكنها من منافسته على الصدارة.

ويلتقي بايرن ميونخ بماينز يوم السبت 25 أبريل/نيسان في مباراة قد تنتهي بتتويجه باللقب في حال الفوز أو التعادل.

ويحتل بوروسيا دورتموند مركز الوصيف بفارق 15 نقطة، مع بقاء أربع مباريات لنهاية هذه الموسم.

بايرن ميونخ 79 نقطة بروشيا دورتمند 64 نقطة لايبزيغ 59 نقطة شتوتغارت 56 نقطة

وينافس كل من هوفنهايم في المركز الخامس (54 نقطة) وبايرن ليفركوزن في المركز السادس (52 نقطة) على حجز بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح هبوط هايدنهايم من البوندسليغا شبه مؤكد مع وجوده في المركز الأخير بـ 19 نقطة.

وتتسع دائرة الخطر لتشمل 7 فرق أخرى، نقاطها متقاربة بشدة أيضاً.

ومن بين هذه الأندية منشنغلادباخ وفيردر بيرمن وفولفسبورغ وهامبورغ.

ويشار أن عدد الفرق المتنافسة في ألمانيا يبلغ 18 فريقاً وكذلك في فرنسا، على عكس إسبانيا وإنجلترا وإيطاليا حيث يبلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 20 فريقاً.

Getty Images ينتظر جمهور النادي الباريسي حسم لقب الدوري والتفرغ لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مواجهة بايرن ميونخ

فرنسا: لانس يلاحق باريس سان جيرمان

لم يتمكن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي والفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي من حسم البطولة مبكرا هذا العام.

يتقدم الفريق الباريسي بفارق أربع نقاط فقط عن الوصيف لانس، ولعب كل منهما 29 مباراة.

وخسر باريس سان جيرمان خمس مرات هذا الموسم، آخرها كان ضد نادي ليون الأسبوع الماضي بنتيجة 2 -1، وتعادل ثلاث مرات.

لا يوجد منافس لباريس سان جيرمان على مركز الصدارة سوى الوصيف لانس، اذ يبتعد أصحاب المركز الثالث والرابع بفارق لا يمكنهما من اللحاق بالمركزين الأول والثاني حتى نهاية السباق.

وخاض معظم الأندية 30 مباراة حتى هذا الأسبوع، ووصلنا إلى مرحلة المباريات الأربعة الأخيرة من البطولة.

باريس سان جيرمان 66 نقطة (لعب 29 مباراة) لونس 62 نقطة (لعب 29 مباراة) ليون 54 نقط ليل 54 نقطة

ويسعى نادي مارسيليا، خصم باريس سان جيرمان التقليدي، إلى تحسين موقعه من المركز السادس، ويملك حالياً 52 نقطة ويتقدمه رنس في المركز الخامس بـ 53 نقطة.

وبات صاحب المركز الأخير، نادي ميتز، الأقرب إلى الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وفي رصيده 15 تقطة فقط.

ويسبقه نانت في المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة، وهو من الأندية الفرنسية العريقة والمنافسة في سنوات سابقة، لذا قد يشكل هبوطه صدمة لجمهوره في فرنسا.

وسيحاول أوكسير تفادي الهبوط والخروج من المركز السادس عشر برصيد 25 نقطة، إلى مواقع تمكنه من البقاء في الدوري الممتاز، ويسبقه نادي نيس الذي يملك 29 نقطة في المركز 15.

Getty Images يتحضر جمهور إنتر ميلان للاحتفال باستعادة لقب بطولة الدوري

الكالتشيو: إنتر ميلان ينفرد بالصدارة وصراع محتدم على مركز الوصيف

اقترب نادي إنتر ميلان من استعادة لقب بطل “الكالتشيو” هذا الموسم بعد فوز نابولي باللقب العام الماضي.

وينفرد إنتر ميلان بالصدارة بفارق 12 نقطة عن غريمه “إيه سي ميلان”، وهو ما يجعله على بُعد أربع نقاط من حسم لقب البطولة رسمياً مع تبقي خمس مباريات من الدوري.

لكن مركز الوصيف لم يحسم لصالح ميلان بعد، في ظلّ تقارب مجموع النقاط بينه وبين نابولي ويوفنتوس.

إنتر ميلان 78 نقطة ميلان 66 نقطة نابولي 66 يوفنتوس 63 نقطة

وأصبح مصير فيرونا وبيزا شبه محسوم، وهما في المركزين الأخيرين برصيد 18 نقطة، وبفارق عشر نقاط عن ليتشي صاحب المركز 18 برصيد 28 نقطة.

