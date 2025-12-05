كيف جاء رد فعل الصوماليين الأميركيين على تصريحات ترامب التي وصف بها الصوماليين ب”الحثالة”؟ #عاجل

Aj Awed وصف عوض تصريحات ترامب بأنها “خطيرة”.

عبر الصوماليون الأمريكيون في ولاية مينيسوتا عن مخاوفهم المتزايدة، بعد أن كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقاداته للجالية هذا الأسبوع.

وكشفت تصريحات قادة الجالية لبي بي سي عن “قلق ملموس” في أعقاب تصريحات ترامب، التي قال فيها إنه لا يرغب في وجود الصوماليين في الولايات المتحدة، وإن البلاد “ستسلك المَسلك الخطأ إذا استمررنا في استقبال القمامة”.

وقال آج عوض، المدير التنفيذي لمجلس سيدار-ريفرسايد المجتمعي، الذي يمثل بلدة تُعرف باسم (مُقديشو الصُغرى) نظراً لكثرة سكانها الصوماليين: “عندما يستهدفك رئيس الولايات المتحدة، يراودك شعور سيء بحق”.

ولقد ازدادت حدة القلق بعد التقارير التي تفيد بأن المسؤولين شرعوا في إجراءت في مينيسوتا تستهدف المهاجرين غير الشرعيين.

وأوضح عوض أن المجلس سيناقش مخاطر عقد فعالية سنوية بحضور جماهيري، كان من المفترض أن تكون في الأسبوع المقبل، بسبب الإجراءات الحالية.

وقال: “إن من يقعون في هذا الفخ لا يجيدون التحدث بالإنجليزية، لكنهم مواطنون أمريكيون منذ عقود. وأن تكون لديك لكنة، فهذا أمر لا ينتقص من هويتك الأمريكية”.

وكان ترامب قد أدلى بتصريحات مهينة انتقد فيها الجالية الصومالية في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، حين قال: “لا أرغب في وجودهم في بلدنا، سأكون صريحاً معكم. بلدهم ليس بخير لسبب وجيه”.

ووصف عوض هذه التصريحات بأنها “خطيرة”، مضيفاً أن “من غير اللائق أن يهاجم الرئيس أمريكيين آخرين”.

كما أعرب عن مخاوفه من العنف الذي قد ينجم عن ذلك، قائلاً “عندما يستهدف الرئيس الجالية المهاجرة هنا”، فإن ذلك قد يشجع الآخرين على أن يصبحوا “أشد تطرفاً”.

وجاءت تصريحات ترامب هذه، بعدما اُستجوب بشأن عمليات احتيال واسعة النطاق في برنامج المساعدة الاجتماعية في مينيسوتا.

EPA الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قاعة روزفلت في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية، في 2 ديسمبر 2025.

وقد وُجهت اتهامات لعشرات الأفراد بشأن مخطط يقول الادعاء الفيدرالي إنه شمل جمعية خيرية كانت تُطالب حكومة مينيسوتا بدفع فواتير احتيالية مقابل وجبات طعام للأطفال خلال جائحة كوفيد-19.

ووُجهت أصابع الاتهام إلى عدد من المهاجرين الصوماليين في سياق هذا المخطط المزعوم، الذي كبّد الولاية عشرات ملايين الدولارات، وفقاً لكايسه ماغان، المحقق السابق في مكتب المدعي العام لولاية مينيسوتا.

وعلى الرغم من أن المتهمين بالتورط لا يمثلون سوى جزء ضئيل من الجالية الصومالية الكبيرة في مينيسوتا، إلا أن ترامب لطالما انتقد الجالية؛ حيث كتب في منشور الشهر الماضي أن الولاية أصبحت “مركزاً لأنشطة غسيل الأموال الاحتيالية”.

وقالت لجنة الرقابة في مجلس النواب يوم الأربعاء، إنها ستفتح تحقيقاً في تعامل حاكم مينيسوتا، تيم والز، مع هذه الادعاءات.

“كل من يشبهني يشعر بالخوف”

انتقل جمال عثمان، عضو مجلس مدينة مينيابوليس، إلى الولايات المتحدة، عندما كان في الرابعة عشرة من عمره، قبل أن يصبح مواطناً مكتسباً للجنسية.

وقال لشبكة سي بي إس نيوز: “كل من يشبهني يشعر حالياً بالخوف”.

وعلق جمال على مزاعم الاحتيال التي أشار إليها ترامب مراراً وتكراراً في انتقاده للجالية الصومالية، قائلاً: “جاليتي تشعر بالاستياء. صحيح أن هناك من يرتكب جرائم، لكن لا ينبغي أن يؤخذ مجتمع بأكمله بجريرة ما فعله بعض الأفراد”.

وأنهت إدارة ترامب وضع الحماية المؤقتة للصوماليين المقيمين في مينيسوتا، وهو برنامج للمهاجرين من الدول التي تمر بأزمات.

وأعلنت أن الإجراءات ستستهدف من صدرت بحقهم أوامر ترحيل نهائية. وشرعت في التنفيذ يوم الأربعاء، وفقاً لشبكة سي بي إس نيوز، شريكة بي بي سي في الولايات المتحدة.

Abdilatif Hassan تقول كوثر محمد إن تعليقات ترامب أدت إلى زيادة القلق.

وقالت كوثر محمد، المقيمة في جنوب مينيابوليس إن “هيئة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك موجودة بالفعل” في المدينة التي تضم أكثر من 80 ألفاً من أصل صومالي.

وأضافت: “نشهد تحركات ميدانية؛ حيث يُنتزع الناس من الشوارع ويُسألون عن محل إقامتهم. هذا النهج لا يعتمد على البيانات”.

وأكدت أن “معظم الناس يحملون الهوية اللازمة، لذا فإن الخوف ليس من الأدلة، بل من وقوع أخطاء”.

وقد وردت تقارير عديدة عن احتجاز ضباط فيدراليين ملثمين لعدد من المواطنين الأمريكيين وكذلك المقيمين بشكل قانوني، تخطى 170 حالة، وفقاً لتحقيق أجرته هيئة بروبابليكا الاستقصائية في أكتوبر/تشرين الأول.

كما انتشرت على مواقع التواصل مقاطع فيديو لعناصر من دائرة الهجرة والجمارك، وهم يحطمون نوافذ سيارات المشتبه بهم ويطرحونهم أرضاً أثناء احتجازهم، الأمر الذي زاد من مخاوف المهاجرين، سواء كان وضعهم مقنّناً أم لا.

ونفت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، المشرفة على دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، استهداف أي فرد على أساس عرقي.

وقالت مساعدة الوزير تريشيا ماكلولين: “تطبق دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية قوانين الدولة يومياً في جميع أنحاء البلاد. وما يجعل أحدهم هدفاً ليس عرقه أو أصله، بل وجوده في البلاد بشكل غير قانوني”.

وأوضحت كوثر أن منظمات المجتمع المحلي كانت تتوقع زيادة في تطبيق قوانين الهجرة، لكن بعد تصريحات ترامب، كثفت من استعداداتها.

وقامت (موناركا) إحدى المنظمات، بوضع جدول زمني لـ”تدريب المراقبين القانونيين” في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا على توعية الناس بحقوقهم عند مواجهة تحركات لدائرة الهجرة الفيدرالية.

وقالت كوثر أن من بين الطرق الأخرى للاستعداد توفير جهات اتصال طوارئ على الهواتف المحمولة، جاهزة لسرعة استخدامها حال مواجهة دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية، إلى جانب إنشاء مجموعات مراسلة خاصة يشارك الناس من خلالها صوراً لسيارات بدون علامات وعناصر ملثمين، في إشارة إلى سيارات السلطات المتخفّية.

كما أوضحت كوثر، قائلة: “على الجميع توخي الحذر”

وختمت حديثها متسائلة: “هل هناك شعور بالخوف؟ بكل تأكيد. لكن لا مجال للخضوع أو الاستسلام”

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.