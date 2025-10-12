كيف تحول موسم تسلق جبال الهيمالايا الخريفي إلى كارثة؟

Getty Images يشهد موسم المشي لمسافات طويلة في الخريف أحوالا جوية قاسية بشكل متزايد.

سماء صافية، رياح هادئة، ومنظر بانورامي لقمم جبال الهيمالايا المكسوة بالثلوج – هذه هي الصفات التي يعشقها متسلقو جبال إيفرست في فصل الخريف.

لكن يبدو أن هذا الوضع بدأ يتغير.

يقول خبراء الأرصاد الجوية إن موسم الرياح الموسمية يمتد الآن إلى فصل الخريف، وهو موسم السياحة الجبلية التقليدي. وخلال هذه الفترة المتأخرة من موسم الرياح الموسمية، سُجلت على الأقل حالة واحدة من هطول الأمطار الغزيرة كل عام تقريبا على مدار العقد الماضي، ما جعل الطقس الجبلي خطيرا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، تسببت عاصفة ثلجية مفاجئة في تقطع السبل بمئات السياح بالقرب من الواجهة الشرقية لجبل إيفرست لأيام في درجات حرارة متجمدة على ارتفاع يزيد على 4900 متر (16000 قدم).

وأفادت وسائل إعلام رسمية صينية بأنها أرشدت وساعدت ما يقرب من 600 متسلق إلى الوصول إلى بر الأمان بنهاية يوم الثلاثاء. وتوفي شخص واحد بسبب انخفاض حرارة الجسم وداء المرتفعات، لكن الآخرين كانوا في حالة جيدة، حسبما أفادت التقارير.

وكان هذا في الجانب التبتي، لكنّ حدثاً مشابهاً حدث في الجانب النيبالي، إذ توفي متسلق جبال كوري جنوبي على قمة ميرا.

ولم تتمكن الجهات الرسمية المحلية والعالمية من معرفة الأمر بسبب تضرر خطوط الاتصالات جراء الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج بكثافة. ويقدر المسؤولون أن الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في البلاد أودت بحياة حوالي 60 شخصا خلال الأسبوع الماضي.

يقول ريتن جانغبو شيربا، وهو مرشد جبلي، إن هذا الأمر غير معتاد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، “إذا نتوقع عادة أن تبقى السماء صافية”، مضيفا أن المتنزهين والمتسلقين واجهوا بشكل متزايد ظروفا جوية قاسية غير متوقعة في السنوات الأخيرة.

ويضيف أنه نظرا لكون هذا هو الموسم المفضل للمشي لمسافات طويلة، فإن العواصف المتكررة كهذه “أعاقت أعمالنا في المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال”.

وعادة ما يستمر موسم الرياح الموسمية في شمال الهند ونيبال من يونيو/ حزيران إلى منتصف سبتمبر/ أيلول، لكن الأمر تغير الآن.

تقول أرشانا شريستا، نائبة المدير العام في إدارة الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية في نيبال “تُظهر بياناتنا أن معظم سنوات العقد الماضي شهدت رياحا موسمية استمرت حتى الأسبوع الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو تغييرٌ ملحوظ”.

وما يُثير القلق أكثر هو الأمطار الغزيرة والثلوج التي تُصاحب نهاية الموسم، كما حدث هذه المرة يومي 4 و5 أكتوبر/ تشرين الأول. ووصفت شريستا هذا النمط بأنه “هطول أمطار مُدمر في فترة زمنية قصيرة”.

وفي أعالي جبال الهيمالايا، يُؤدي هذا الطقس المتغير إلى عواصف ثلجية وموجة من الصقيع، ما يُشكل خطرا كبيرا على رحلات المشي لمسافات طويلة وتسلق الجبال والسياحة.

Reuters حاصرت عاصفة ثلجية هذا الشهر مئات السياح بالقرب من الواجهة الشرقية لجبل إيفرست.

هذا ما حدث في نهاية الأسبوع الماضي عندما تغير الطقس فجأةً – بدأت الرياح تعصف، وانخفضت درجات الحرارة بشكل حاد، وانخفضت الرؤية بشكل كبير.

وأصبح الطريق الذي كان يُوصل المتنزهين بسهولة إلى ما كان يُفترض أن يكون محطة توقف رائعة، الآن مدفونا تحت الثلج، ويستحيل عبوره.

وفي جبل تشو أويو، وهو جبل آخر يقع بين الصين ونيبال، تراجع فريق من المتسلقين على قمة الجبل التي يبلغ ارتفاعها 8201 مترا مؤقتا مع استمرار تساقط الثلوج.

يقول مينغما شيربا، منظم الرحلة الاستكشافية، وفريقه المكون من ستة أعضاء: “لقد عادوا الآن بعد انتهاء تساقط الثلوج الكثيفة”.

لكن بالنسبة للمتنزهين العالقين بالقرب من الواجهة الشرقية لجبل إيفرست، كانت العودة أكثر خطورة. وصرّح بعضهم لبي بي سي بأنهم عانوا من انخفاض حرارة الجسم رغم ارتدائهم ملابس تدفئ أثناء سيرهم بصعوبة على الثلوج الكثيفة. وقال آخرون إنهم لم يناموا خوفا من أن يُدفنوا تحت الثلج، الذي كان يتساقط بغزارة لدرجة أنهم قضوا معظم وقتهم في إزالته.

وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بمأساة لولا عملية الإنقاذ المنسقة بشكل جيد، إذ نُشرت المجارف والخيول لإزالة الثلج.

ومع ذلك، قال أحد المتنزهين، الذي تسلق هذه الجبال أكثر من اثنتي عشرة مرة، لبي بي سي إنه “لم يشهد طقسا كهذا من قبل”.

ويقول العلماء إن أحد أهم العوامل المودية لهذا التغير هو ارتفاع نسبة الرطوبة في الهواء نتيجة لارتفاع درجة حرارة العالم.

وقد أدى ذلك إلى هطول أمطار غزيرة على مدى فترة قصيرة، غالبا بعد موجة جفاف طويلة – على عكس ما كان عليه الحال في الماضي عندما كانت زخات الرياح الموسمية موزعة بالتساوي على مدى أربعة أشهر.

وقال باسانغ، وهو وكيل سفر في لاسا، عاصمة التبت “يتغير الطقس في هذا الوقت من العام كل عام في السنوات الأخيرة، ولا يمكننا أن نعد عملاءنا بأي شيء”.

وأضاف “كان شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول موسم الذروة بطقس لطيف، لكننا نشهد هذه الأيام طقسا قاسيا فجأة وتنخفض درجات الحرارة بسرعة كبيرة”.

Getty Images أدت الانهيارات الأرضية والفيضانات المفاجئة في نيبال خلال الأسبوع الماضي إلى مقتل العشرات.

رياح موسمية قوية

يقول خبراء الأرصاد الجوية إن الرياح الموسمية في جنوب آسيا أصبحت أحيانا أقوى بسبب احتكاكها المتزايد بنظام طقس آخر، وهو الاضطراب الغربي.

وهذا نظام ضغط منخفض ينشأ في منطقة البحر الأبيض المتوسط ويتجه شرقا – حاملا هواء باردا يجلب الأمطار والثلوج أحيانا إلى شمال الهند وباكستان ونيبال.

ولكن عندما يلتقي بهواء أكثر دفئا ورطوبة – وهو ما يحدث خلال موسم الرياح الموسمية – فقد تؤدي النتيجة إلى طقس أكثر شدة.

وببساطة، يمكن للاضطرابات الغربية أن “تعزز الرياح الموسمية بفعالية”، كما يقول أكشاي ديوراس، عالم الأرصاد الجوية في جامعة ريدينغ بالمملكة المتحدة.

ويعود سبب تكرار حدوث ذلك إلى أن هذه الأنظمة الجوية كانت تقليديا ظاهرة شتوية، تصل بين ديسمبر/ كانون الأول ومارس/ آذار في شمال الهند وجبال الهيمالايا.

لكن الآن، يقول خبراء الأرصاد الجوية، إنها تصل في كثير من الأحيان في وقت أبكر، خلال الرياح الموسمية والخريف.

وأفاد مسؤولون في إدارة الأرصاد الجوية النيبالية أن سيل الأمطار والثلوج في شرق نيبال، حيث يقع جبل إيفرست، في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول كان أيضا بسبب الاضطرابات الجوية الغربية.

وأضافوا أن الاضطرابات الجوية الغربية غذّت نظام ضغط منخفض (جزء من ذيل الرياح الموسمية) من خليج البنغال، دافعة السحب شرقا، بينما كان من المفترض أن تتحرك غربا.

كما وجد العلماء أنه في عالم يزداد حرارة، فإن التفاعل المتزايد بين الاضطرابات الجوية الغربية والرياح الموسمية يُنتج نتيجة غير عادية أخرى.

ويدفع الهواء الأكثر دفئا السحب إلى أعلى، ما يعني أن هذه الأنظمة الجوية قادرة الآن على عبور جبال الهيمالايا والوصول إلى التبت ومناطق أخرى لم تشهد مثل هذه الأمطار الغزيرة من قبل. وتشير دراسة نُشرت في مجلة “نيتشر” في يونيو/ حزيران إلى أن “ارتفاع درجة حرارة المناخ والتفاعل بين الرياح الموسمية الغربية والهندية يُحوّلان هضبة تشينغهاي-التبت إلى مناخ دافئ وممطر”.

ولطالما تميّزت هضبة التبت بمناخ جاف. ويقول العلماء إن دفء ورطوبة التبت قد يعني طقسا غير مستقر وعواصف ثلجية وثلوج متكررة.

يقول لوغان تالبوت، كبير المرشدين في وكالة “ألبنغلو إكسبيديشنز” التي تنظم وتشرف على إحضار المتسلقين إلى جانب التبت من جبل إيفرست كل عام “ما تغيّر هو موثوقية الأنماط، لا يُمكننا افتراض أن الظروف ستبقى على حالها من موسم لآخر”.

وهذا يعني أن مرونة الجدولة، واتخاذ القرارات في الوقت المناسب، والقيادة الخبيرة في جبال الهيمالايا أصبحت أمراً أكثر أهمية في الوقت الحالي.

