كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو يسيطرون على البلاد، وإلقاء القبض على الرئيس، وأنباء عن اعتقال زعيم المعارضة

Reuters

أعلنت مجموعة من كبار ضباط الجيش في غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، الاستيلاء والسيطرة الكاملة على البلاد “حتى إشعار آخر”، وذلك في أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها.

وقال الضباط إنهم عزلوا الرئيس عمر سيسوكو إمبالو، وعلقوا العملية الانتخابية المتنازع عليها في البلاد، مشيرين إلى الحاجة لـ”توضيح الوضع” قبل العودة إلى النظام الدستوري.

وأكد الضباط الرئيس يُعامل “بشكل جيد”.

كما أعلن الضباط، في الدولة الواقعة غرب أفريقيا، تعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود، بعد ثلاثة أيام من الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وجاء هذا الإعلان خلال بيان تلاه الضباط في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو، وفقا لوكالة فرانس برس.

وفي وقت سابق اليوم، سُمع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بعد أن سيطر رجال يرتدون الزي العسكري على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر.

كما أفادت مصادر حكومية لبي بي سي أن مسلحين ألقوا القبض على رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي.

وسمع شهود عيان في العاصمة بيساو دوي إطلاق نار حوالي الساعة 1:00 ظهرا بتوقيت غرينتش، لكن لم يتضح على الفور من المتورط في إطلاق النار.

كما أُلقي القبض على زعيم المعارضة الرئيسي في غينيا بيساو، دومينغوس سيموس بيريرا، الذي منعته المحكمة العليا من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال أحد أفراد عائلة بيريرا لوكالة فرانس برس: “إنه ليس بأمان لأنه أُلقي القبض عليه”.

وقال مسؤول في حملة مرشح المعارضة الرئيسي فرناندو دياس، الذي سمحت له المحكمة العليا بالترشح وكان يحظى بدعم بيريرا، لوكالة فرانس برس إن بيريرا “في قبضة الجيش”.

Corbis via Getty Images أفادت مصادر حكومية لبي بي سي أن مسلحين ألقوا القبض على رئيس غينيا بيساو، عمر سيسوكو إمبالو، بعد سماع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي.

ودعا المرشح الرئاسي في غينيا بيساو فرناندو دياس القوات المسلحة إلى الابتعاد عن السياسة، ، بحسب ما أوردت إذاعة “راديو كابيتال إف إم” الخاصة.

وقال دياس: “نطالب جيشنا بأن يظل محايداً وأن يترك العملية الانتخابية تسير كما بدأت. نريد من الجيش أن يبتعد عن هذا المسار، ونطالب اللجنة الوطنية للانتخابات باستكمال العملية”.

وأضاف: “نحن نمر بلحظة خطيرة، لقد فزت بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية. لقد التقينا قبل قليل بمراقبين دوليين وعرضنا عليهم نتائجنا”.

يأتي هذا الاضطراب قبل أقل من 24 ساعة من إعلان النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والرئاسية التي جرت في 23 نوفمبر/تشرين ثاني 2025.

وكان من المتوقع أن تُعلن نتائج الانتخابات يوم الخميس، إلا أن كلا من إمبالو وأقرب منافسيه، فرناندو دياس، أعلنا الفوز.

وأفادت وكالة فرانس برس للأنباء فرار مئات الأشخاص، سيراً على الأقدام وفي المركبات، بحثاً عن ملاجئ مع دوي إطلاق النار.

وتُعد غينيا بيساو، التي يبلغ عدد سكانها أقل بقليل من مليوني نسمة، واحدة من أفقر دول العالم. وقد شهدت هذه المستعمرة البرتغالية السابقة تسعة انقلابات أو محاولات انقلاب منذ عام 1980.

وكانت هناك محاولتان للإطاحة بإمبالو، آخرهما في ديسمبر/ كانون الأول 2023.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.