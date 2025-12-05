كأس العرب: كل ما يجب أن تعرفه عن مباريات اليوم الخامس #عاجل

Getty Images

في اليوم الخامس من بطولة كأس العرب 2025 الجارية في قطر تستكمل منافسات دور المجموعات بمباراتين، إذ يواجه منتخب عمان نظيره المغربي، فيما يلعب منتخب جزر القمر أمام السعودية.

سلطنة عمان والمغرب

Getty Images لاعبو سلطنة عمان يحتفلون بهدفهم خلال مباراتهم أمام الإمارات في كأس العرب 2025 في قطر

يستضيف استاد المدينة التعليمية في مدينة الريان مساء اليوم مباراة عمان والمغرب عند الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش، ضمن الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الثانية.

وكان المنتخب العماني قد خسر مباراته الأولى أمام السعودية بنتيجة 2–1، بعدما سجل غانم الحبشي هدف “المحاربين الحمر” بضربة رأس في الدقيقة السبعين. ويبرز في صفوف عمان كل من لاعب الوسط حارب السعدي وقائد الفريق علي البوسعيدي.

في المقابل، يدخل المنتخب المغربي المباراة بعد فوزه في افتتاح مشواره على جزر القمر بنتيجة 3–1.

ويعد المغرب من أبرز المرشحين للتقدم في البطولة، ويحتل المركز الحادي عشر عالمياً في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ويضم الفريق المغربي المهاجم عبد الرزاق حمد الله، الذي وضعه فيفا ضمن قائمة اللاعبين الواجب متابعتهم في البطولة. وسجل حمد الله خلال الموسم الماضي مع نادي الشباب السعودي 26 هدفاً وأربع تمريرات حاسمة في 32 مباراة.

جزر القمر والسعودية

Getty Images غرفة ملابس منتخب جزر القمر قبيل مباراة المغرب وجزر القمر ضمن منافسات المجموعة الثانية لكأس العرب 2025

يستضيف استاد البيت في مدينة الخور مساء اليوم مباراة جزر القمر والسعودية عند الساعة 18:30 بتوقيت غرينتش.

ويشارك منتخب جزر القمر للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بينما يعدّ المنتخب السعودي ثاني أكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، بعد فوزه بالبطولة عامي 1998 و2002.

ووفق التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يحتل منتخب جزر القمر المركز 108، مقابل المركز 60 للمنتخب السعودي.

وكانت السعودية قد فازت في مباراتها الأولى على عمان بنتيجة 2–1، سجلهما فراس البريكان وصالح الشهري.

ويبرز في صفوف المنتخب السعودي الجناح سالم الدوسري، الذي اختاره فيفا أيضاً ضمن قائمة “اللاعبين الذين يجب متابعتهم” في البطولة.

ويعد الدوسري من أبرز لاعبي الكرة السعودية، و”يتميز بمهارات فردية عالية، وسرعة كبيرة، وقدرة على التسجيل في جميع الوضعيات، مما يجعله من أهم عناصر الأخضر في كأس العرب” بحسب قائمة الفيفا.

وقد توّج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عامي 2022 و2025، كما سجل هدفاً تاريخياً في مرمى المنتخب الأرجنتيني حامل لقب كأس العالم في قطر 2022، ويتقاسم حالياً صدارة قائمة هدافي السعودية في كأس العالم مع سامي الجابر.

وافتتحت قطر النسخة الحالية من بطولة كأس العرب 2025 في الدوحة يوم الإثنين بعروض احتفالية وأناشيد تمثل الدول العربية المشاركة.

وتشهد البطولة منافسات بين 16 منتخباً من المنطقة، بعضها ينتمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والبعض الآخر للاتحاد الأفريقي.

وتستمر البطولة حتى 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري على ستة ملاعب سبق أن استخدمت في كأس العالم 2022، أبرزها ملعب لوسيل وملعب البيت، الذي احتضن المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري ونظيره الفلسطيني.

وتقام المباريات على ملاعب البيت، ولوسيل، وأحمد بن علي، والمدينة التعليمية، وخليفة الدولي، وملعب 947. وتتنافس المنتخبات الـ 16 ضمن أربع مجموعات، يتأهل عن كل منها فريقان إلى الدور ربع النهائي.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.