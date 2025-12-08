BBC
في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد: الشرع يطالب السوريين بـ “الطاعة”، ويتعهد بمواجهة التحديات
- رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، تعهّد بإعادة بناء سوريا قوية في الذكرى الأولى لوصوله إلى السلطة بعد إسقاط حكم بشار الأسد.
- العملية العسكرية التي قادتها المعارضة تحت اسم “ردع العدوان” انطلقت من إدلب في نوفمبر/ تشرين ثاني 2024، وحققت تقدماً سريعاً وصولاً إلى دمشق خلال 11 يوماً.
- في 8 ديسمبر/ كانون أول 2024، أعلنت هيئة تحرير الشام السيطرة على العاصمة وإسقاط حكم عائلة الأسد الذي استمر نحو خمسة عقود.
