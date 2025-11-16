فنزويلا والولايات المتحدة.. ما سر العداء بين دونالد ترامب ونيكولاس مادورو؟ #عاجل

 

 

ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنه اتخذ قرارا بشأن ما سيقوم به حيال فنزويلا، وذلك بالتزامن مع تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الكاريبي، ضمن حملة تقول الولايات المتحدة إن هدفها “مكافحة تهريب المخدرات”.

ونشرت واشنطن عشرات الآلاف من القوات في المنطقة، مما شكل أكبر وجود عسكري أمريكي، في أمريكا اللاتينية وما حولها، منذ عقود.

وخلال الأسابيع الماضية، نفذت القوات الأمريكية ضربات في المياه الدولية استهدفت نحو قوارب تقول واشنطن إنها تستخدم لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، بحسب البيانات الأمريكية.

فما الذي يحصل؟

