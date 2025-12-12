فضلون في بلا قيود: الأمن أساس الاستقرار

شدّد فخر الدين فضلون، النائب في مجلس نواب الشعب التونسي، على أنّ اتّباع مسار 25 يوليو الذي انطلق في أعقاب الإجراءات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد عام 2021، حقق العديد من المكاسب من بينها الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، وهو ما فشلت في تحقيقه الحكومات التي أعقبت ما عرف بثورة الياسمين في تونس عام 2011، حسب رأيه.

ونفي النائب فضلون الانتقادات الموجهة إلى السلطات التونسية بشأن تعاملها مع معارضيها مشيراً في هذا الصدد إلى عدم لجوء الحكومة لاستخدام العنف ضد المحتجين والمتظاهرين، حسب تعبيره. كما نوّه البرلماني التونسي بالحرية المتاحة لأعضاء البرلمان فيما يتعلق بإبداء آرائهم حول أداء الحكومة.

فما قول النائب فخر الدين فضلون عضو مجلس نواب الشعب التونسي في الانتقادات الموجهة إلى الجهاز القضائي في بلاده؟ وكيف يرد على الانتقادات الموجهة للرئيس قيس سعيّد من بعض مؤيديه؟ وهل السلطات التونسية على استعداد للحوار مع حركة النهضة وغيرها من قوى المعارضة؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.

تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

