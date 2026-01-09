BBC
فرنسا وألمانيا وبريطانيا تُحمّل السلطات الإيرانية “مسؤولية حماية أرواح شعبها”، وعباس عراقجي ينفي “هروب أسرته إلى لبنان”
- حذّر المرشد الأعلى الإيراني من أن الجمهورية الإسلامية “لن تتراجع أمام المخربين” رداً على الاحتجاجات المستمرة
- رضا بهلوي يناشد ترامب دعم الاحتجاجات في إيران ويدعو المتظاهرين لتوسيع حضورهم رغم القمع وانقطاع الإنترنت
- الحكومة الإيرانية تؤكد “قطعها المتعمد” للإنترنت
- تقول منظمات حقوق الإنسان إن العشرات قُتلوا واعتُقل المئات منذ بدء الاحتجاجات قبل 13 يوماً
