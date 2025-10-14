عودة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع دخول رسوم الموانئ حيز التنفيذ

EPA-EFE

بدأت الولايات المتحدة والصين، الثلاثاء، تفعيل رسوم موانئ جديدة على سفن كل منهما، مع تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

تقول الصين إن رسومها تهدف إلى حماية قطاع الشحن في البلاد من الإجراءات “التمييزية”، وتُطبق على السفن المملوكة أو المُدارة أو المصنَّعة في الولايات المتحدة أو التي ترفع العلم الأمريكي، ولكن ليس على السفن صينية الصنع.

يأتي هذا رداً على الرسوم الأمريكية على السفن الصينية، والتي تقول واشنطن إنها تهدف إلى دعم شركات الشحن الأمريكية.

أعلنت بكين عن الرسوم الأسبوع الماضي، بالتزامن مع خطوات لتشديد الرقابة على صادراتها من المعادن النادرة. ورد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتهديد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 100 في المئة على الصين.

ويوم الثلاثاء أيضاً، دخلت رسوم أمريكية جديدة حيز التنفيذ على الأخشاب المستوردة وخزائن المطبخ والأثاث المنجد، ومعظمها تأتي من الصين.

وصرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، يوم الاثنين، بأنه من المتوقع أن يلتقي ترامب والرئيس الصيني، شي جين بينغ، في كوريا الجنوبية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الجاري في محاولة لتهدئة التوترات التجارية.

وقال بيسنت: “زيادة الرسوم الجمركية بنسبة 100 في المئة ليست أمراً حتمياً… فالعلاقة، على الرغم من هذا الإعلان الأسبوع الماضي، جيدة. لقد أُعيد فتح قنوات الاتصال، لذا سنرى إلى أين تتجه الأمور”.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية يوم الثلاثاء: “موقف الصين ثابت. إذا كان هناك صراع (تجاري)، فسنقاتل حتى النهاية. وإذا كان هناك حوار، فالباب مفتوح”.

وأضاف في بيان: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تطالب بإجراء محادثات، بينما تفرض في الوقت نفسه إجراءات تقييدية جديدة مصحوبة بالتهديد والترهيب. هذه ليست الطريقة الصحيحة للتعامل مع الصين”.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الصينية إن الرسوم الجمركية الأمريكية على السفن الصينية تنتهك اتفاقية النقل البحري بين البلدين.

رداً على ذلك، تفرض الصين حالياً على السفن المرتبطة بالولايات المتحدة والراسية في الموانئ الصينية رسوما، قدرها 400 يوان (56 دولاراً أمريكياً) لكل طن صاف، وفقاً لقناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية.

تتوافق هذه الرسوم بشكل وثيق مع رسوم الموانئ التي تفرضها واشنطن. وستُطبق أيضاً على السفن التي تُشغّلها شركات أمريكية، وتلك التي تمتلك فيها أي شركة أمريكية حصة 25 في المئة أو أكثر.

وأفادت قناة “سي سي تي في” الصينية الرسمية أن الرسوم سترتفع سنوياً، لتصل إلى 1120 يواناً للطن في أبريل/ نيسان 2028.

وقالت كلير تشونغ، محللة شؤون الشحن، إن السفن التي تحمل بضائع غير معبئة جافة، مثل الفحم والمواد الخام الأخرى، قد تضطر إلى دفع رسوم موانئ تصل إلى 3 ملايين دولار اعتباراً من اليوم.

وبحلول عام 2028، قد تضطر بعض أكبر السفن، التي تحمل ما يقرب من 200 ألف طن من البضائع السائبة الجافة، إلى دفع رسوم تتجاوز 10 ملايين دولار، حسب تقديرها.

وتضيف السيدة تشونغ، من شركة ثيرلستون للشحن البحري، إن هذه الرسوم تُثقل كاهل هذا القطاع باهظ التكاليف بالأساس.

وأضافت أن إعفاء السفن صينية الصنع، التي تُمثل ما يقرب من نصف أسطول الشحنات السائبة الجافة العالمية، قد يُخفف بعضاً من تأثير رسوم الموانئ الجديدة.

وأضافت بكين، الثلاثاء أيضاً، خمس شركات أمريكية تابعة لشركة “هانوا أوشن” الكورية الجنوبية لبناء السفن إلى قائمة عقوباتها، وهو ما زاد من تصعيد التوترات مع واشنطن.

وتأتي هذه الإجراءات الأخيرة، على الرغم من اتفاق واشنطن وبكين على هدنة في الرسوم الجمركية، في وقت سابق من هذا العام.

وإجمالاً، شهدت الرسوم الجمركية الأمريكية على السلع الصينية رسوماً إضافية بنسبة 30 في المئة، مقارنة ببداية العام الجاري، بينما واجهت السلع الأمريكية الداخلة إلى الصين رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة.

