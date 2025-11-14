عمر هلال في بلا قيود: الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية هو الحل القابل للتطبيق #عاجل

BBC عمر هلال : عمر هلال: خيار الاستفتاء بشأن الصحراء دُفِن نهائيا والأمم المتحدة تتكلم عن حل سياسي توافقي

قال عمر هلال، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، إنّ القرار رقم 2797 يعد انتصارا دبلوماسيا للمغرب لأنّه كرّس الحكم الذاتي كأساس لحل قضية الصحراء في إطار سيادة المغرب. كما أضاف أنّ القرار يعد انتصارا ضد الانفصال لأنّ القرار يعد بمثابة فيتو أي لا رجعة فيه في هذا الشأن . وفيما يتعلق بالاستفتاء الذي تطالب به جبهة البوليساريو، قال هلال إنّ خيار الاستفتاء “دفن نهائيا منذ ربع قرن” وإنّ الأمم المتحدة وضعته جانبا وتتكلم عن الحل السياسي التوافقي المقبول من جميع الأطراف.

وردا على ما نُشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن محاولته حجب العلم الجزائري بالعلم الأمريكي قبل انطلاق مؤتمر صحفي جمعه مؤخراً بالسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، نفى هلال هذه الواقعة مشيراً إلى أنّ الفيديو الذي تم تداوله لم يُنشر كاملا. وأعرب السفير المغربي عن تقديره للجزائر كدولة جارة ولعلمها قائلا: “العلم الجزائري على رأسي واقبّله” حسب تعبيره.

وأضاف هلال، الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، أنّ من بين أهداف مقترح المغرب الذي يمنح حكما ذاتيا لإقليم الصحراء هو الوصول إلى حالة من حسن الجوار مع الجزائر وحل المشاكل التي علّقَت مسيرة اتحاد المغرب العربي لنحو نصف قرن.

فكيف ينظر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة إلي عدم تصويت الجزائر على القرار 2797 ؟ وهل اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء الغربية يعد مكافأة للمغرب على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل؟ وما الذي يحول دون فرض المغرب حكما ذاتيا من جانب واحد على إقليم الصحراء؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع.

