عشرات القتلى والجرحى في “أسوأ” حادث سكك حديدية تشهده إسبانيا منذ أكثر من عقد #عاجل

Reuters

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تصادم بين قطارين فائقي السرعة في جنوب إسبانيا الأحد إلى ما لا يقل عن 39 قتيلاً، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية.

كما أسفر الحادث عن إصابة حوالى 123 شخصاً بجروح، بينهم 5 في حالة خطيرة جداً و24 في حالة خطيرة، وفق المصدر ذاته.

وحذّرت السلطات من أن حصيلة القتلى قد ترتفع، في “أسوأ” حادث سكك حديدية تشهده إسبانيا منذ أكثر من عقد.

وأظهرت صور بثّتها قناة “تي في إي” العامة القطارين المتصادمين وقد أحاط بهما حشد من الأشخاص، بينما انتشرت سيارات الإسعاف وعملت فرق الطوارئ لإغاثة الجرحى.

وبحسب وزير النقل الإسباني أوسكار بوينتي، فإن “العربات الأخيرة من قطار” تابع لشركة إيريو، غادر ملقة في منطقة الأندلس (جنوباً) نحو العاصمة مدريد، “خرجت عن مسارها” بالقرب من أداموث على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال ملقة، واصطدمت بقطار تابع لشركة رينفي كان يسير في الاتجاه المعاكس على مسار مجاور باتجاه مدينة هويلفا.

وتابع بوينتي بأن عنف الاصطدام بين القطارين، وعلى متنهما مئات الركاب، كان شديداً لدرجة أنه “أخرج أوّل عربتين من قطار رينفي عن مسارهما”.

وقال إن جميع خبراء السكك الحديدية الذين استشارتهم الحكومة “في حيرة شديدة للغاية بسبب الحادث”.

وأشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى أنه “يتابع عن كثب” التطورات، وأن الحكومة المركزية في مدريد “تتعاون مع السلطات المختصة الأخرى”.

وتحدث سانشيز عن “ليلة من الألم العميق”، وقال في منشور على منصة إكس موجّه لذوي الضحايا: “لا توجد كلمات تخفّف من هذا الألم، لكنني أريدكم أن تعلموا أن الأمة بأكملها تقف معكم في هذه الأوقات العصيبة”.

وأعربت العائلة المالكة الإسبانية في بيان عن “قلقها البالغ” في أعقاب هذا “الحادث الخطير”، وقدمت “أحرّ التعازي لأسر وأحباء الضحايا”.

وكانت أجهزة الإنقاذ تحدّثت عن ركّاب حوصروا في عربات القطارين.

وقال رئيس قسم الإطفاء في قرطبة فرانسيسكو كارمونا في تصريح لقناة “تي في إي” التلفزيونيّة العامة، إن “الهيكل المعدني (للقطارين) ملتوٍ، والناس بالداخل. كل شيء مدمر تماماً”.

وأضاف “اضطررنا حتى إلى إزالة جثة شخص متوفى كي نتمكن من الوصول إلى شخص حي. إنه عمل صعب ومعقّد للغاية”.

“أشبه بوقوع زلزال”

Reuters

قال لوكاس ميرياكو الذي كان على متن قطار إيريو لقناة “لا سيكستا” التلفزيونية، “بدا الأمر وكأننا في فيلم رعب”.

وتابع “وقع اصطدام عنيف للغاية في الجزء الخلفي… وأُصيب العديد من الأشخاص بشظايا الزجاج”.

وقال مراسل الإذاعة العامة “آر إن إي” الذي كان يسافر على متن أحد القطارين، في تصريح إلى قناة “تي في إي”، إن التصادم كان “أشبه بوقوع زلزال هزّ القطار”.

وتابع أن الركاب أخذوا مطارق الطوارئ لكسر النوافذ والخروج من القطار.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، كان قطار إيريو يُقل أكثر من 300 شخص، والقطار الآخر التابع للشركة الوطنية الإسبانية رينفي، أكثر من 100 شخص.

وفي محطة أتوتشا للقطارات في مدريد، أعلنت حاكمة منطقة مدريد إيزابيل دياث أيوسو أن “فرق دعم ستُنشر لمساندة عائلات المتضررين”.

إثر الحادث، أعلنت شبكة السكك الحديد الإسبانية (أديف) عبر منصة إكس أنه “ستُعلّق حركة القطارات فائقة السرعة بين مدريد وقرطبة وإشبيلية وملقة وهويلفا طوال الاثنين 19 يناير/كانون الثاني على الأقل”.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن “تعازيه” لأحباء ضحايا الحادث، واصفاً إياه بأنه “مأساة”، ووعد بتقديم الدعم لإسبانيا.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.