عامان على ذكرى بدء حرب السابع من أكتوبر في غزة
- أكثر من 67 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة في غزة.
- تشير أرقام الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 1,200 قتيل إسرائيلي في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس.
- الحرب تسببت بدمار واسع في غزة ونزوح مئات الآلاف من السكان.
- استمرار المواجهات والغارات الإسرائيلية بعد عامين من اندلاع الحرب.
- جهود الوساطة الدولية ما زالت متعثرة رغم مرور عامين على بدء القتال.
