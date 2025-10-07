 

 

BBC News
BBC

عامان على ذكرى بدء حرب السابع من أكتوبر في غزة

Published: 3 hours ago
  • أكثر من 67 ألف قتيل فلسطيني في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق وزارة الصحة في غزة.
  • تشير أرقام الجيش الإسرائيلي إلى أن نحو 1,200 قتيل إسرائيلي في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس.
  • الحرب تسببت بدمار واسع في غزة ونزوح مئات الآلاف من السكان.
  • استمرار المواجهات والغارات الإسرائيلية بعد عامين من اندلاع الحرب.
  • جهود الوساطة الدولية ما زالت متعثرة رغم مرور عامين على بدء القتال.

عامان على ذكرى بدء حرب السابع من أكتوبر في غزة

عامان على ذكرى بدء حرب السابع من أكتوبر في غزة

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 3 hours ago
Back to top button