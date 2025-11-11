عاجل: هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين

BBC

أعلن وزير الداخلية الباكستاني أن هجوماً انتحارياً وقع خارج محكمة في إسلام آباد، عاصمة البلاد، أسفر عن مقتل 12 شخصًا وإصابة 27 آخرين على الأقل.

وأضاف محسن نقفي أن مُفجّرًا كان يُخطط لمهاجمة مبنى المحكمة الجزئية، لكنه لم يتمكن من الدخول.

وأضاف نقفي أن السلطات ستُعطي الأولوية لتحديد هوية المُفجّر، وأن المتورطين سيُقدّمون للعدالة.

وكانت التفجيرات الانتحارية في إسلام آباد نادرة في السنوات الأخيرة. وأظهرت لقطات من موقع الحادث، يوم الثلاثاء، بقايا سيارة محترقة وطوقاً أمنياً.

وقال نقفي إن المصابين السبعة والعشرين يتلقون العلاج الطبي.

وأضاف أن المهاجم فجّر القنبلة بالقرب من سيارة شرطة بعد انتظار دام قرابة 15 دقيقة.

وأعرب الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري عن “إدانته الشديدة للتفجير الانتحاري”.

