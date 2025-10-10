عاجل: منح جائزة نوبل للسلام للفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو

BBC

فازت الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو بجائزة نوبل للسلام الجمعة.

وقالت لجنة نوبل النرويجية في بيان إنها فازت “بفضل عملها الدؤوب في تعزيز الحقوق الديمقراطية لشعب فنزويلا ونضالها من أجل تحقيق انتقال عادل وسلمي من الدكتاتورية إلى الديمقراطية”.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الفوز بجائز نوبل للسلام بعد إعلانه التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وعبر ترامب صراحة عن رغبته في الحصول على الجائزة التي فاز بها أربعة من أسلافه من رؤساء الولايات المتحدة.

