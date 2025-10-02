عاجل: قتيلان في هجوم على كنيس يهودي مانشستر #عاجل

BBC

قالت شرطة مانشستر الكبرى إن شخصين قُتلا وأصيب أربعة آخرون، بينهم حارس أمن، في هجوم وقع صباح الخميس، داخل كنيس يهودي في منطقة كرومبسال شمالي المدينة، وذلك في يوم الغفران، أقدس أيام التقويم الديني اليهودي.

وأضافت الشرطة أنها تلقت بلاغاً عند الساعة 9:31 صباحاً بالتوقيت المحلي، عن سيارة صدمت مصلين أمام كنيس هيتون بارك هيبرو كونغريغيشين، قبل أن يُقدم رجل على طعن عدد منهم.

وأعلنت الشرطة حالة “بلاتو” الخاصة بالتعامل مع الهجمات الإرهابية واسعة النطاق بعد دقائق من البلاغ، قبل أن تطلق النار على المهاجم وتصيبه.

وأكدت الشرطة أن أربعة أشخاص يتلقون العلاج حالياً من إصابات ناجمة عن الطعن أو الدهس، وأن اثنين فارقا الحياة متأثرين بجراحهما. وقالت إن عدداً كبيراً من المصلين كانوا محتجزين داخل المبنى ريثما تم تأمين المنطقة، قبل أن يُخلى المكان لاحقاً.

شهود عيان تحدثوا لبي بي سي عن مشاهد “مروعة”، حيث قال أحدهم إنه شاهد رجلاً “ينزف على الأرض” بينما كان آخر يحاول تحطيم نافذة المبنى بسكين، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه بعد تحذيره.

وصف عمدة مانشستر الكبرى، آندي برنهام، ما جرى بأنه “حادث خطير”، فيما أعلنت الحكومة البريطانية نشر قوات إضافية من الشرطة حول الكنس في أنحاء البلاد.

رئيس الوزراء كير ستارمر، الذي يترأس اجتماع لجنة الطوارئ الحكومية بعد عودته من قمة دولية، قال: “سنفعل كل ما في وسعنا لحماية مجتمعنا اليهودي”، معرباً عن “صدمته من الهجوم في يوم الغفران”.

وفي بيان من القصر الملكي، قال الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا إنهما “مصدوما وحزينان بشدة” مما حدث، وأكدا أن “صلواتهما مع جميع المتضررين”، مشيدَين بسرعة استجابة أجهزة الطوارئ.

زعيمة حزب المحافظين، كيمي بادنوتش، وصفت الهجوم بأنه “اعتداء مشين على المجتمع اليهودي في أقدس أيامه”، واعتبرته “مقززاً”.

ولا تزال السلطات الأمنية تطالب المواطنين بالابتعاد عن المنطقة، في وقت تواصل فيه التحقيقات لمعرفة خلفيات الهجوم وهوية المهاجم.

