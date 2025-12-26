عاجل: قتلى وجرحى في انفجار استهدف مسجداً بحي ذي غالبية علوية في حمص بسوريا #عاجل

BBC

أفاد مسؤول محلي سوري، بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة آخرين، جراء انفجار استهدف مسجداً في حي ذي غالبية علوية بمحافظة حمص وسط سوريا، يوم الجمعة، بحسب وكالة رويترز.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن الإنفجار وقع في مسجد الإمام علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب بحمص.

وذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن قوات الأمن فرضت طوقاً حول موقع الانفجار وبدأت التحقيق في ملابساته.

وقال مسؤولون محليون للوكالة إن الانفجار قد يكون ناجماً عن هجوم انتحاري أو عن عبوة ناسفة جرى زرعها في المكان.

وشهدت الأسابيع الأخيرة تصاعداً في أعمال القتل والعنف في حمص، ما دفع السكان إلى المطالبة بتشديد الإجراءات الأمنية.

