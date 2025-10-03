عاجل: حماس تعلن موقفها من خطة ترامب #عاجل

BBC

ورد الآن هذا الخبر العاجل.

أعلنت حماس استعدادها للدخول في مفاوضات فورا لمناقشة تفاصيل خطة ترامب وقالت في بيان أصدرته منذ دقائق:

“حرصًا على وقف العدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها أهلنا الصامدون في قطاع غزة… فقد أجرت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مشاورات معمقة في مؤسساتها القيادية ، ومشاورات واسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، ومشاورات مع الإخوة الوسطاء والأصدقاء، للتوصل لموقف مسؤول في التعامل مع خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

وتقول الحركة في بيانها أنه “وبعد دراسة مستفيضة، فقد اتخذت قرارها، وسلمت للإخوة الوسطاء ردها”

وأعلنت الحركة في بيانها “عن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال أحياء وجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في مقترح الرئيس ترامب ومع توفير الظروف الميدانية لعملية التبادل، وفي هذا السياق تؤكد الحركة استعدادها للدخول فوراً من خلال الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل ذلك”.

وأضاف البيان “كما تجدد الحركة موافقتها على تسليم إدارة قطاع غزة لهيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني واستناداً للدعم العربي والإسلامي”.

التفاصيل بعد قليل.

