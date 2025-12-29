صور ومقاطع فيديو على مواقع التواصل تُظهر تأثير المنخفض الجوي الذي ضرب دول عربية

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تبرز آثار المنخفض الجوي الذي ضرب عدداً من الدول العربية.

وأشارت وكالات الأرصاد إلى أن الحوض الشرقي للمتوسّط، بما فيها لبنان وسوريا وفلسطين والأردن، ضمن دائرة منخفض جوّي مصدره البحر الأسود، مصحوب بكتل هوائية باردة يؤدي إلى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، مع تساقط أمطار غزيرة، وهبوب رياح شديدة، وعواصف رعدية وثلوج.

وفي العراق، أعلنت خمس محافظات، وهي كركوك وصلاح الدين ودهوك وأربيل ونينوى، تعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية وغزارة الأمطار وتساقط الثلوج.

وأعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن استمرار تأثر البلاد بأول منخفض جوي قطبي لهذا الموسم، مشيرة إلى أن تأثيراته ستبقى مستمرة بشدة متفاوتة حتى منتصف ليلة الأحد والاثنين.

ونشر حساب يحمل اسم علي جابر عبر منصة إكس تسجيلاً مصوراً، يظهر أمطاراً تغمر الشوارع في مدينة السليمانية، بينما تصاحبها أصوات لرياح شديدة.

وفي محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق، نشر حساب باسم حسين الموسوي، مقاطع مصورة تُظهر تراكم الثلوج التي تغطي شوارع بأكملها، قائلاً: “وصل سمك الثلوج إلى 19 سنتيميتر”.

أما في قطاع غزة، فقد أعلن محمود بصل، الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في القطاع، عبر فيديو مصور انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل حالتيْ وفاة في القطاع، بسبب تبعات المنخفض الجوي العاصف الذي يضرب المنطقة.

وقال بصل إن الحالة الأولى لطفل يبلغ من العمر سبعة أعوام، توفي جراء سقوطه في بئر تجمعت فيه مياه الأمطار، والثانية لسيدة لا تتجاوز من العمر 30 عاماً، لقيت حتفها بعدما انهار عليها جدار منزل متصدع آيل للسقوط.

وفي الأردن شهدت، بلدة مؤتة بمحافظة الكرك وكذلك محافظة الطفيلة أمطاراً غزيرة وضباباً في مناطق واسعة.

وقد نشر حساب باسم محمد نواف الصرايرة، تسجيلاً مصوراً يظهر مياه الأمطار تغمر أجزاءً من منطقة مؤتة بمحافظة الكرك.

كما نشرت وسائل إعلام أردنية محلية، على مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلاً مصوراً للدفاع المدني الأردني وهو ينقذ شاباً علق داخل سيارته التي غمرتها مياه الأمطار في محافظة الكرك.

وقد امتد تأثير المنخفض الجوي داخل لبنان، حيث غطت الثلوج قرى هناك، ونشر حساب صفحة تحمل اسم “Weather of Lebanon”، نقلاً عن وزارة الأشغال اللبنانية، فيديو، عبر منصة إكس، للثلوج التي تكسو قرية اللقلوق، وذكرت الصفحة أن “سُمك الثلوج تراوح بين 20 و50 سنتمتر ببعض الأماكن”.

وكانت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد في لبنان قد ذكرت أن الحوض الشرقي للمتوسط سيتأثر اعتباراً من ظهر الجمعة بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة مصدره البحر الأسود، ممّا سيؤدي الى انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة التي ستصبح أقل من معدلاتها الموسمية، وسيتسبب المنخفض برياح ستتسبب في سيول على الطرق، وتساقط للثلوج على الجبال التي تعلو عن 1500 متر.

وفي مصر، نشر حساب باسم وليد عشري، مقطع فيديو يظهر هطول أمطار أمس في مدينة رأس البر، قائلاً: “اللهم صيباً نافعاً”، نحن نغرق حرفياً”.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من هطول أمطار متوسطة الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة.

وتزامنناً مع حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن المنخفض الجوي، تداول مغرد سعودي صوراً لمدينة طريف التي كست الثلوج بعضاً من أجزائها، والتي تشتهر ببرودتها.

وقد نشر حساب باسم فارس التركي صوراً للمدينة وقال: “طريف تتصدر المشهد كأبرد مدينة سعودية”.

وكان المركز الوطني للأرصاد السعودي قد أصدر تقريراً إحصائياً بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الثاني عام 2025، قال فيه إن مدينة طريف كانت “لأعلى تسجيلاً لحالات الصقيع” لمدة 720 يوماً، بينما سجلت مدينة حائل أقل درجات الحرارة التي وصلت إلى -10.

