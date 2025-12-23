صلاح ومرموش يقودان مصر للفوز الأول، وجنوب أفريقيا تحقق انتصاراً صعباً في كأس الأمم الأفريقية #عاجل

AFP via Getty Images المهاجم المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لمنتخب بلاده في شباك زيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية

أحرز منتخبا مصر وجنوب أفريقيا فوزهما الأول في كأس الأمم الأفريقية المقامة في المغرب، الاثنين، فيما سيطر التعادل على مباراة مالي وزامبيا.

وواجه “الفراعتة” و”البافانا بافنا” صعوبات قبل تحقيق الانتصار، خلال مباراتي المجموعة الثانية من البطولة القارية.

صلاح ومرموش يقودان مصر للنجاة من زيمبابوي

AFP via Getty Images المهاجم المصري محمد صلاح يحتفل بتسجيل الهدف الثاني في زيمبابوي مع أفضل لاعب في المباراة المهاجم المصري عمر مرموش خلال كأس الأمم الأفريقية

قاد محمد صلاح نجم ليفربول منتخب مصر لتعديل تأخره بهدف إلى انتصار 2-1 على زيمبابوي في مستهل مشوارهما بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقامة في المغرب الاثنين.

وهز صلاح الشباك بتسديدة رائعة من داخل المنطقة في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود البطل التاريخي لأمم أفريقيا بسبعة ألقاب لبداية جيدة.

كان برينس ديوب افتتح التسجيل لزيمبابوي على عكس سير اللعب في الدقيقة 20 بعدما سيطر منتخب مصر على أول ربع ساعة من المباراة بعد عدة محاولات قادها صلاح وإمام عاشور ومروان عطية.

وتدخل ديوب بقوة على صلاح في الدقيقة 14 قبل أن يسجل أول أهداف اللقاء مستغلاً تمريرة من الجهة اليسرى ليسدد كرة أرضية سكنت شباك محمد الشناوي.

وأدرك عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي التعادل لمصر في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة في سقف المرمى.

وحصل مرموش على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ويطمح منتخب “الفراعنة” بقيادة المدرب حسام حسن ومشاركة اللاعب العالمي محمد صلاح للمضي قدماً للتتويج بالبطولة الغائبة عن الفريق منذ عام 2010.

وقال مدرب الفراعنة حسام حسن عقب الفوز “صعَّبنا المباراة على أنفسنا، لم نكن محظوظين في الفرص الاولى بسبب قلة التركيز وعدم الاصرار على الفرصة ما منح لاعبي زمبابوي الثقة ومبادلتنا الهجمات وحتى هز شباكنا”.

واضاف “حذرت اللاعبين من هذا السيناريو قبل المباراة. خلقنا فرصاً كثيرة في الشوطين، وهذا الفوز الصعب جاء في الوقت المناسب حتى يعرف اللاعبون أن البطولة ليست سهلة ولن يكون هناك مباراة سهلة”.

وتابع “كان يتعين علينا تفادي استقبال شباكنا للهدف. سنطوي صفحة هذه المباراة ونبدأ التركيز على مواجهة جنوب أفريقيا”.

الفوز الأول لـ”البافانا بافانا”

AFP via Getty Images مهاجم جنوب أفريقيا لايل فوستر (يسار) يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى أنغولا

وتجاوز منتخب جنوب أفريقيا على نظيره الأنغولي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير في مدينة مراكش، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات.

سجل اللاعب، أوزوين أبوليس، الهدف الأول لجنوب أفريقيا في الدقيقة 21 من زمن المباراة، قبل أن ينجح الأنغولي، كافومانا مانويل شو، في إدراك التعادل عند الدقيقة 35.

وفي الدقيقة 79 من عمر اللقاء، سجل الجنوب أفريقي، ليلي فوستر، الهدف الثاني في مرمى أنغولا بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء.

وهذه المباراة هي المواجهة الخامسة بين الفريقين في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، إذ حقق منتخب جنوب أفريقيا الفوز لثلاث مرات (بما فيها مباراة اليوم الاثنين) مقابل تعادلين، بينما لم تحقق أنغولا أي فوز.

التعادل الأول في البطولة

EPA

وكانت مباراة مالي وزامبيا انتهت، في وقت سابق من الاثنين، بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

سجل هدف منتخب مالي اللاعب، لاسين سينايكو، في الدقيقة 61 من زمن المباراة.

ونجح اللاعب، باتسون داكا، في تحقيق تعادل مثير بهدف لمنتخب زامبيا في توقيت حاسم في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

ويبحث منتخب مالي عن لقبه الأول في كأس أمم أفريقيا، التي لم يفز بها على الإطلاق، وكان أفضل إنجازاته عندما حل وصيفاً في مشاركته الأولى في نسخة عام 1972، التي أقيمت في الكاميرون.

وانطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية يوم الأحد 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني المقبل، بمشاركة 24 منتخباً أفريقياً.

وتُقام نسخة هذا العام من البطولة في توقيت استثنائي، إذ تُلعب للمرة الأولى خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، نتيجة ازدحام جدول أعمال الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وتوسعة بطولة كأس العالم للأندية، وهو ما فرض تعديلات جوهرية على توقيتات البطولات القارية.

ويستضيف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة الأفريقية، وذلك للمرة الثانية في تاريخه بعد 37 عاما من استضافته لها لأول مرة.

مشاركة نجوم بارزين

تأتي البطولة في ظل تطور ملحوظ في المستوى الفني للمنتخبات الأفريقية، وازدياد عدد اللاعبين المحترفين في كبرى الدوريات العالمية، ما يمنح هذه النسخة طابعاً تنافسياً قوياً واهتماماً إعلامياً واسعاً، على المستويين القاري والدولي.

وتتجه أنظار جماهير كرة القدم الأفارقة والعرب إلى نجوم بارزين غابوا عن بطولة كأس العرب الأخيرة، لكنهم حاضرون بقوة في كأس أمم أفريقيا، بينهم أشرف حكيمي ومحمد صلاح ورياض محرز.

ورغم أن كأس العرب أقيمت تحت إشراف الفيفا في دولة قطر، إلا أنها لم تكن ضمن الأجندة الدولية، ما منح الأندية حق الاحتفاظ بلاعبيها، على عكس أمم أفريقيا.

كما يلفت الأنظار، مشاركة لوكا زيدان، نجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لأول مرة مع منتخب الجزائر في هذه البطولة.

وفي المباراة الافتتاحية للبطولة، الأحد، تمكّن المنتخب المغربي من تحقيق الفوز على منتخب جزر القمر بنتيجة هدفين دون مقابل.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.