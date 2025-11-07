صفقة أجر تاريخية لإيلون ماسك بقيمة تريليون دولار

Reuters

أقرّ مساهمو شركة تيسلا حزمة أجر غير مسبوقة لرئيسها التنفيذي إيلون ماسك، قد تصل قيمتها إلى نحو تريليون دولار (760 مليار جنيه إسترليني).

نال الاتفاق موافقة 75 بالمئة من أصوات المساهمين، وسط تصفيق حاد خلال الاجتماع العام السنوي للشركة الذي عقد الخميس.

ماسك، الذي يعدّ أغنى رجل في العالم، مطالب برفع القيمة السوقية لشركة السيارات الكهربائية بشكل هائل خلال عشر سنوات. وإذا نجح في ذلك وحقق الأهداف المحددة، سيكافأ بمئات الملايين من الأسهم الجديدة.

أثار حجم العائد المحتمل انتقادات واسعة، لكن مجلس إدارة تيسلا دافع عن الاتفاق قائلاً إن ماسك ربما يغادر الشركة في حال عدم إقراره، وإن الشركة لا تستطيع تحمّل خسارته.

عقب الإعلان، صعد ماسك إلى المسرح في أوستن بولاية تكساس، ورقص على وقع هتافات باسمه.

قال: “ما نحن مقبلون عليه ليس مجرد فصل جديد في مستقبل تيسلا، بل كتاب جديد بالكامل.”

وأضاف: “اجتماعات المساهمين الأخرى مملة، أما اجتماعنا فصاخب. انظروا حولكم، هذا جنون.”

الأهداف التي يجب أن يحققها ماسك خلال العقد المقبل تشمل:

تسليم 20 مليون مركبة من تيسلا ومليون روبوت.

الحصول على 10 ملايين اشتراك في خاصية القيادة الذاتية الكاملة.

تشغيل مليون سيارة “روبوتاكسي” ذاتية القيادة تجارياً.

تحقيق أرباح تشغيلية تصل إلى 400 مليار دولار.

رفع القيمة السوقية لتيسلا إلى 8.5 تريليون دولار، مقارنة بـ1.4 تريليون حالياً.

لن يتقاضى ماسك أي راتب بموجب الاتفاق.

لكن تحقيقه تلك الأهداف سيمنحه منحة أسهم تزيد على 400 مليون سهم إضافي من تيسلا، تقدّر قيمتها بنحو تريليون دولار إذا ارتفعت القيمة السوقية إلى المستوى المطلوب.

وركّز ماسك في كلمته المبكرة يوم الخميس على روبوت “أوبتيموس”، مما خيّب آمال محللين ومتابعين قدامى لتيسلا كانوا يأملون أن يركز على إنعاش قطاع السيارات الكهربائية في الشركة.

وكُشف عن روبوت “أوبتيموس” كنسخة أولية عام 2022، وهو مصمم ليكون “روبوتاً بشريّ الشكل يعمل ذاتياً” يؤدي مهام “خطرة أو متكررة أو مملة”.

ويعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي نفسها التي تُشغّل سيارات تيسلا، وقد اعتبره ماسك محور مستقبل الشركة.

وقال سابقاً إن قدرته على المشي والجري وحمل الأشياء ستمكّنه من أداء دور محوري في مصانع تيسلا، وربما في المنازل مستقبلاً.

Reuters قال ماسك إن الجميع سيرغبون بالحصول على روبوت تيسلا

وكتب المحلل جين مونستر، الشريك الإداري في “ديب ووتر أسِت مانجمنت” على منصة X:

“تأملوا أين يتركز تفكير ماسك. رؤيته للكتاب الجديد تبدأ مع أوبتيموس، ولا ذكر حتى الآن للسيارات أو القيادة الذاتية أو الروبوتاكسي.”

وفي وقت لاحق، تطرق ماسك إلى القيادة الذاتية الكاملة قائلاً إن الشركة “أصبحت شبه مرتاحة للسماح للسائقين بمراسلة الآخرين أثناء القيادة أساساً.”

تخضع خاصية القيادة الذاتية في سيارات تيسلا لتحقيق من الجهات التنظيمية الأميركية، بعد حوادث عدة تجاوزت فيها السيارات الإشارات الحمراء أو سارت في الاتجاه الخاطئ، وبعضها أسفر عن إصابات وحوادث تصادم.

ارتفع سهم تيسلا قليلاً بعد ساعات التداول، لكنه سجل زيادة تفوق 62 بالمئة خلال الأشهر الستة الأخيرة.

تراجعت المبيعات خلال العام الماضي منذ أن ارتبط ماسك سياسياً بالرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، وهي علاقة انهارت في ربيع هذا العام.

قال المساهم في تيسلا روس غيربر لبي بي سي إن صفقة ماسك “إضافة جديدة إلى سلسلة الأمور المدهشة التي نشهدها في عالم الأعمال.”

وأضاف أن ماسك حدد بوضوح أهدافه لتيسلا، لكن الشركة تواجه تحديات عديدة بينها تراجع أدائها المالي.

وقال غيربر، وهو الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار “غيربر كاواساكي”، إنه من غير الواضح بعد إن كان الطلب سيكون كبيراً على الروبوتات البشرية، مشيراً إلى منافسة قوية في مجال سيارات الأجرة الذاتية من شركات مثل “وايمو.”

وأوضح أن شركته خفضت مؤخراً حصتها في تيسلا بسبب “الاستقطاب الحاد في صورة ماسك” الذي “أضر بقيمة العلامة التجارية.”

وقال “يبدو أن إيلون منفصل عن الواقع إلى درجة أنه لا يدرك مدى تراجع صورته لدى الجمهور.”

أما دان آيفز، محلل التكنولوجيا في شركة “ويدبوش سيكيوريتز” والمؤيد منذ سنوات لقيادة ماسك لتيسلا، فاعتبره “أعظم أصول الشركة”، مضيفاً في مذكرة بعد التصويت:

“نعتقد أن القيمة القائمة على الذكاء الاصطناعي بدأت تُفتح، وأن مسار تيسلا نحو تقييم تقوده تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة إلى التسعة المقبلة قد انطلق بالفعل.”

تواجه تيسلا تحديات تتجاوز الجدل “السام” حول شخصية ماسك.

تقول آن ليبتون، أستاذة القانون في جامعة كولورادو، إنه ليس واضحاً إن كان ماسك سيتمكن من تحقيق الأهداف التي حددتها الشركة، لكنها أشارت إلى أنه “أنجزها قبل موعدها” في عام 2018.

وأضافت أن اهتماماته السياسية خلقت “استقطاباً” معيناً، لكن حزمة تعويضه لا تفرض أي قيود على أنشطته خارج الشركة.

يمتلك ماسك أصلاً 13 بالمئة من أسهم تيسلا. وقد صوت المساهمون مرتين سابقاً على صفقة مكافأة ضخمة تقدر بعشرات المليارات من الدولارات إذا رفع القيمة السوقية للشركة عشرة أضعاف — وهو ما فعله.

لكن قاضياً في ولاية ديلاوير ألغى تلك الصفقة معتبراً أن أعضاء مجلس الإدارة قريبون جداً من ماسك.

نقلت تيسلا تسجيلها القانوني من ديلاوير إلى تكساس، بينما تراجع المحكمة العليا في ديلاوير حالياً قرار المحكمة الأدنى.

ورفض عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين الصفقة الجديدة، بينهم الصندوق السيادي النرويجي – أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم – ونظام التقاعد لموظفي القطاع العام في كاليفورنيا (كالبرز)، وهو أكبر صندوق تقاعد عام في الولايات المتحدة.

ذلك جعل ماسك يعتمد أكثر على العدد الكبير من المستثمرين الأفراد في تيسلا.

منح ماسك وشقيقه كيمبال، وهو أيضاً عضو في مجلس إدارة تيسلا، حق التصويت في اجتماع الخميس.

في الأسابيع الأخيرة، ساعد أعضاء مجلس إدارة تيسلا في الترويج لحزمة تعويض ماسك الجديدة عبر حملة دعائية أثارت انتقاد خبراء الحوكمة.

قالت كاثرين هانون، مديرة الاستثمار في “آر بي سي بروين دولفين”، إن الصفقة الجديدة ستمنح ماسك “قوة تصويت متزايدة على الشركة”، وهي مسألة طالب بها منذ سنوات.

وأضافت “إيلون ماسك، سواء أحببته أم لا، هو صاحب رؤية في هذا المجال، ووضع هيكل حوكمة وحوافز مناسب من شأنه أن يربط نجاحه بنجاح المساهمين في هذه الرحلة.”

