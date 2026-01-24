شركة ساعات فاخرة تصمّم طرازاً بقيمة 1.5 مليون دولار يتضمن تمثالًا لنجل أغنى رجل في آسيا

Jacob & Co/Instagram وصفت العلامة التجارية للساعات الفاخرة هذا الطراز بأنه “تكريم” لفانتارا.

كُشف في الهند عن ساعة فاخرة جديدة مستوحاة من حديقة حيوانات خاصة تديرها عائلة أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، وتتميّز بوجود مجسّم مرسوم يدوياً لابنه الأصغر أنانت في وسطها.

الساعة، التي صممتها شركة الساعات الفاخرة (جاكوب آند كو- Jacob & Co)، مرصّعة بالجواهر، وتحيط بتمثال أنانت الجالس على كرسي مجسّمات منحوتة لأسد ونمر بنغالي.

ورغم أن الشركة المصنّعة لم تكشف عن سعر الساعة، فإن مؤسسة (واتشوبيا- Watchopea) المتخصصة في صناعة الساعات قدّرت قيمتها بنحو 1.5 مليون دولار (1.1 مليون جنيه إسترليني، و137 مليون روبية).

أما المركز الذي استُلهمت منه فكرة الساعة، والذي يُسوَّق على أنه مركز خاص لإنقاذ وإعادة تأهيل الحياة البرية، فيضم أكثر من 2000 نوع من الكائنات، من بينها الأسود والفيلة والنمور، ويمتد على مساحة تبلغ 3500 فدان.

تصدّرت حديقة الحيوانات، التي يمتلكها أنانت ولا تُفتح للعامة، العناوين العام الماضي بعد مزاعم بالحصول على الحيوانات بشكل غير قانوني وإساءة معاملتها، لكن فريقاً عيّنه المحكمة العليا لم يجد لاحقاً أي دليل على ارتكاب أي مخالفة.

Getty Images أقيم حفل ما قبل الزفاف الوحيد لأنانت أمباني وزوجته راديكا ميرشانت في فندق فانتارا.

تقع الحديقة في جامناغار بولاية غوجارات الغربية، على مقربة من مصفاة نفط موكيش أمباني، والتي تُعد الأكبر في العالم.

وقد افتتحها رئيس الوزراء ناريندرا مودي في مارس/آذار من العام الماضي.

كما كانت الحديقة واحدة من أماكن إقامة فعاليات ما قبل زفاف أنانت أمباني الفاخرة لعام 2024، التي تصدرت العناوين العالمية.

وحضر حفل الزفاف والفعاليات الأخرى أبرز نجوم بوليوود في الهند إلى جانب مشاهير عالميين مثل كيم كارداشيان وريهانا.

كما حضر الفعاليات قادة أعمال مثل بيل غيتس ومارك زوكربيرغ، ورؤساء وزراء بريطانيا السابقون توني بلير وبوريس جونسون، وابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كشفوا فيه عن الساعة، قالت شركة جاكوب آند كو إن الساعة الفاخرة الجديدة هي تكريم لحديقة فانتارا، وإن تمثال أنانت في وسط الميناء يرمز إلى المسؤولية والرعاية.

وأوضحت الشركة أن الساعة تتكوّن من 397 حجراً كريماً، بما في ذلك الماس والياقوت الأخضر والجرانيت وأحجار كريمة أخرى.

وقال أحد المسؤولين المرتبطين بشريك العلامة التجارية في البيع بالتجزئة في الهند، إيثوس واتشز، لبي بي سي، إن الشركة لم تكشف بعد عن سعر الساعة، وأضاف أن الساعة غير متاحة في المتاجر حتى الآن.

