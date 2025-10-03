سُليمى إسحاق: الدعم السريع فوجئ بالإسقاط الجوي من قبل الجيش في الفاشر #عاجل

BBC سُليمى إسحاق: رغبة المواطنين في العودة لمناطقهم كان وقويا وملهما وسابقا للحكومة

أعربت سُليمى إسحاق وزيرة دولة للموارد البشرية والعمل والرعاية الاجتماعية في السودان، عن أملها في أن تتمكن من الوصول إلى مدينة الفاشر المحاصرة من قبل قوات الدعم السريع. وقالت سليمى أنّ عملية إسقاط المعونات التي قامت بها القوات المسلحة السودانية أحيت الأمل لدى المواطنين المحاصرين بل وكانت مفاجاة للجميع بما ذلك قوات الدعم السريع.

وأضافت سُليمى أن الحكومة السودانية لجأت أيضا إلى تقديم العون النقدي لمواطني الفاشر بسبب إستحالة إيصال المساعدات للمدينة المحاصرة وخصصت نسبة مقدرة من أموال الزكاة للمواطنين في المدينة.

فيما يتعلق بتشجيع الحكومة للمواطنين وتسهيل العودة الطوعية في ظل ما تعانية معظم المناطق من نقص في الخدمات وانتشار للامراض، قالت وزيرة الدولة السودانية إنّ المواطنين هم من بدأوا بالعودة إلى مناطقهم واستعادة حياتهم ومن ثم يأتي تدخل الحكومة لتسهيل عودتهم وتوفير الخدمات الضرورية.

في ردها على التساؤلات حول عدم عودة الحكومة إلى العاصمة الخرطوم أشارت وزيرة الدولة السودانية إلى وجود الحكومة في العاصمة من خلال وجود العديد من الوزارات،إضافة إلى وزارت تقوم بأداء مهامها في الخرطوم ومن مناطق أخرى، بل وترى أنّ الأمر يتعلق بترتيب الأولويات في الوقت الحالي.

وترى سليمى إسحاق أنّ الدعم السريع يستخدم الاغتصاب لإطالة أمد الحرب، مشيرة إلى خطة وقعتها الحكومة مع الأمم المتحدة لإنهاء العنف الجنسي كأداة للحرب.

أما الشرخ الاجتماعي فلا يقتصر وجوده بين المناطق المختلفة فحسب، بل حتى في الأسرة الواحدة بسبب الانتماء السياسي أحيانا، تقول سليمى إسحاق، وترى أنّ النساء يمكن أن يقمن بدور أساسي في السلم الاجتماعي في البلاد.

كيف تنظر سُليمى إسحاق للدور الاجتماعي الذي تقوم به وزارتها حاليا؟ وما ردها على شكوى المنظمات الدولية من بيروقراطية الحكومة في إدخال المساعدات للفاشر؟ وماذا عن قدرة الحكومة ماليا على توفير الخدمات الأساسية؟

هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش, يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي

