سُترة نجاة من تيتانيك مقابل أكثر من 900 ألف دولار في مزاد

بيعت سترة نجاة ارتدتْها ناجية من حادث غرق السفينة تيتانيك مقابل 670 ألف جنيه إسترليني (906.108 دولارات) بمزاد علني في لندن.

وهذه هي سترة النجاة الوحيدة من تيتانيك التي تُطرح في مزاد منذ غرق السفينة قبل 114 سنة، وباعتها دار مزادات “هنري أولدريدج آند سان” في مدينة ديفايزس بمقاطعة ويلتشير لأحد المهتمين بجمع المقتنيات النادرة.

وكانت لورا مابل فرانكاتيلي تركب في الدرجة الأولى من السفينة تيتانيك، وهي واحدة من حوالي 700 ناجٍ من كارثة عام 1912، قد ارتدتْ السترة قبل صعودها إلى قارب النجاة.

وقال مدير المزاد أندرو أولدريدج إنه يشعر “بسعادة غامرة”، مضيفاً أن هذا يعكس “الاهتمام والشغف المستمرين بقصة تيتانيك وركابها وطاقمها”.

وكان أولدريدج قد أوضح سابقاً أن هذه هي “السترة الوحيدة لناجٍ التي تظهر في مزاد خلال 114 سنة، مما يجعلها فرصة لا تتكرر لهواة الاقتناء.

ووقّعت فرانكاتيلي وعدد من الناجين الآخرين على سترة النجاة، التي تحتوي على 12 جيباً ومزوّدة بوسادات كتف وأحزمة جانبية.

وبيعت السترة بمبلغ يفوق التقديرات الأولية بمئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية؛ إذ كان من المتوقع أن تُباع بمبلغ يتراوح بين 250 و350 ألف جنيه إسترليني.

كما بيعت وسادة مقعد من أحد قوارب نجاة تيتانيك مقابل 390 ألف جنيه إسترليني (527.436 دولار).

وبيعت هذه الوسادة في الأصل – قبل طرحها في المزاد – لصديق ريتشارد ويليام سميث، مستورد الشاي اللندني الذي غرق عندما اصطدمت السفينة بجبل جليدي في شمال الأطلسي عام 1912.

وكان سميث في طريقه للقاء مستورد الشاي تي جي ماثيوز في بروكلين بنيويورك، وكان ضمن 1500 شخص لقوا حتفهم في الكارثة، فيما لم يتم التعرف على جثته مطلقاً.

وقال مدير المزاد إن الجهة التي اشترت الوسادة هي متحف “تيتانيك أتراكشن” في بيجون فورج بولاية تينيسي وبرانسون في ولاية ميزوري، مضيفاً بأن الوسادة ستُعرض في المتحف.

وجاء المزاد بالتزامن مع إحياء مدينة ساوثهامبتون الذكرى 114 لكارثة سفينة آر إم إس تيتانيك في مراسم أقيمت في 14 أبريل/نيسان.

