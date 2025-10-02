سناب شات يفرض رسوماً على المستخدمين مقابل تخزين الصور ومقاطع الفيديو القديمة... فكم تبلغ؟

Getty Images

أعلن تطبيق “سناب شات” أنه سيبدأ بفرض رسوم على تخزين الصور ومقاطع الفيديو، مما أثار ردود فعل غاضبة من المستخدمين الذين لديهم أرشيف كبير من المنشورات القديمة.

وسمح تطبيق المراسلة الشهير للمستخدمين بحفظ وتخزين المحتوى المنشور سابقاً، عبر خاصية “الذكريات” وذلك منذ إطلاقها في عام 2016.

لكن التطبيق أعلن أن الأشخاص، الذين لديهم أكثر من خمسة غيغابايت من “الذكريات”، سيضطرون الآن إلى الدفع لإبقائها متاحة.

ورفضت الشركة الأم للتطبيق، سناب، الإفصاح لبي بي سي نيوز عن تكلفة باقات التخزين للمستخدمين في المملكة المتحدة، قائلةً إن التغيير سيتم كجزء من “طرح عالمي تدريجي”.

أثار هذا القرار استياءً واسعاً بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، متهمين الشركة بالجشع.

وأقرت سناب بأنه “ليس من السهل أبداً الانتقال من تلقي خدمة مجانية إلى الدفع مقابلها”، لكنها أشارت إلى أن الأمر “يستحق التكلفة” بالنسبة للمستخدمين.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها عن هذه الخطوة: “ستتيح لنا هذه التغييرات مواصلة الاستثمار في تحسين الذكريات لمجتمعنا بأكمله”.

وأضافت أن المستخدمين حفظوا أكثر من تريليون من “الذكريات”، منذ إطلاق هذه الخاصية قبل نحو عقد من الزمن.

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين حفظ الصور ومقاطع الفيديو التي تمت مشاركتها مبدئياً لمدة 24 ساعة أو أقل على المنصة، مع حث المستخدمين على إعادة نشرها كذكريات في وقت لاحق.

سيُطلب من المستخدمين، الذين لديهم أكثر من 5 غيغابايت من الذكريات المحفوظة، الترقية إلى باقة تخزين بسعة 100 غيغابايت بموجب هذه التغييرات.

وسوف تتوفر مستويات تخزين أكبر للمستخدمين الذين يدفعون اشتراكات Snapchat+ وSnapchat Premium الأكثر تكلفة.

وتقول الشركة إنها ستوفر مساحة تخزين مؤقتة لمدة 12 شهراً لمن يتجاوز الحد الأقصى، ويمكن للمستخدمين تنزيل المحتوى المحفوظ على أجهزتهم.

وصرح متحدث باسم الشركة لموقع TechCrunch التقني بأن سعر خطة التخزين الأولية بسعة 100 غيغابايت سيكون 1.99 دولار أمريكي شهرياً، مع تضمين 250 غيغابايت ضمن تكلفة اشتراك Snapchat+ البالغة 3.99 دولار أمريكي.

“تغيير لا مفر منه”

صرحت شركة سناب في منشورها على مدونتها أن طرح خطط التخزين لن يؤثر على “الغالبية العظمى من مستخدمي سناب شات”، الذين قالت إنهم يمتلكون أقل من 5 غيغابايت من الذكريات.

لكن هذه الخطوة لاقت انتقادات من البعض على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك مستخدمون رسائل أرسلتها لهم المنصة، تُخبرهم فيها بضرورة دفع رسوم التخزين للاحتفاظ بصورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.

يقول البعض إنهم استخدموا سعة التخزين المجانية التي توفرها سناب لسنوات عديدة، ما يعني أن لديهم أكثر بكثير من 5 غيغابايت من البيانات المخزنة على المنصة، لذا فهم الآن يواجهون فواتير باهظة.

ويقول آخرون إن إجبارهم على الاختيار بين دفع اشتراك أو فقدان ذكرياتهم أمر “غير عادل”، و”جشع” من جانب سناب.

كانت شركة سناب قد أعلنت في أبريل/ نيسان أن عدد مستخدمي تطبيقها “سناب شات” النشطين شهرياً قد تجاوز 900 مليون، بينما يتباهى منافسوها مثل إنستغرام وتيك توك بمليارات المستخدمين على التوالي.

يعتقد درو بينفي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باتنهول لاستشارات وسائل التواصل الاجتماعي، أن جميع منصات التواصل الاجتماعي ستفرض رسوماً على التخزين في نهاية المطاف.

وقال لبي بي سي نيوز: “لا مفر من دفع رسوم مقابل التخزين على وسائل التواصل الاجتماعي… في عصر ننشر فيه أقل، ولكن نخزن أكثر، يُعد هذا تطوراً في منصات المراسلة ووسائل التواصل الاجتماعي”.

