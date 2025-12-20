سمية الألفي: من “رحلة المليون” إلى ذاكرة الشاشة، وفاة الفنانة المصرية عن 72 عاماً

توفيت صباح اليوم السبت الفنانة المصرية سمية الألفي عن عمر ناهز 72 عاماً، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض، بحسب وسائل إعلام مصرية.

ولدت الألفي في 23 يوليو/ تموز عام 1953 بمحافظة الشرقية، وانتقلت بعدها إلى القاهرة وبعد اتمام المرحلة الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم علم الاجتماع.

كان والدها صارماً، كما ذكرت خلال حوار لها لبرنامج “السيرة” التي كانت تقدمه الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني والتي قالت الألفي خلاله أيضاً إنها كانت تشارك في التمثيل داخل مسرح الجامعة.

وفي إحدى المرات أثناء أداء سمية الألفي دوراًُ في على مسرح الجامعة بعنوان “حب مصر”، والتي حضرها حينها، الكاتب الراحل لينين الرملي وزوجته فاطمة المعدول، عرضت عليها المعدول أن تؤدي دور” السندريلا”، في إحدى المسرحيات، بمركز ثقافة الطفل، حيث تعرفت هناك على الفنان فاروق الفيشاوي الذي كان يؤدي دوراً في المسرحية ذاتها، وعاشا قصة حب انتهت بزواجهما.

انتقالها من المسرح للتلفزيون

وبعد أدائها أدوراً في أعمال مسرحية، بدأت سمية الألفي رحلتها الفنية في عالم التلفزيون أثناء مشاركتها مع الفنان المصري محمد صبحي في مسلسل “رحلة المليون”، حيث أدت دور نسمة، وقد نعى صبحي الألفي قائلاً: “رحلت اليوم الفنانة الجميلة صديقتي الغالية سمية الألفي .. لن أنسي دورك معي في مسلسل رحلة المليون ( نسمة ) وفيلم علي بيه مظهر .. دعواتي لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته وأدعو الله أن يلهم أسرتك ويلهم كل حبايبك الصبر والسلوان”.

أربع زيجات

للراحلة أربع زيجات، كان أبرزها زواجها من الفنان المصري الراحل فاروق فيشاوي، أما زيجاتها الثلاث الأخرى، فكان زواجها من الملحن المصري مودي الإمام والمخرج المصري جمال عبد الحميد والمطرب المصري مدحت صالح.

وقد أثمر زوج الألفي بالفيشاوي عن ولدين، وهما أحمد الفيشاوي الفنان المصري الشهير، أنا الثاني فاسمه عمر.

لكن هذا الزواج لم يستمر سوى 16 عاماً إلى أن قرارا الطلاق وهو قرار وصفته سمية الألفي بأنه كان “قراراً صعباً”، وقالت الراحلة إنهما طُلقا ثلاث مرات.

كما قالت سمية الألفي في أحد حواراتها التلفزيونية مع الإعلامي المصري عمر الليثي، إن الخيانة كانت أحد أسباب الطلاق، وأضافت، قائلة إن “الخيانة الجسدية لم أكن اعتبرها خيانة لذلك كنت أسامحه.. أما أن خانني بمشاعره وأحب امرأة أخرى، فكان الأمر سيكون صعباً”.

وأوضحت الالفي في أحد حواراتها التلفزيونية عام 2022 إنها لم تتأقلم مع هذا قرار الطلاق حتى الآن.

أبرز أعمالها

من أبرز الأعمال الفنية التي شاركت فيها سمية الألفي كانت مسلسلات “ليالي الحلمية” حيث أدت دور الأميرة نورهان و”الراية البيضاء”، و”بوابة الحلواني”، و”العطار والسبع بنات”، و”القرداتي”، و”فقراء لكن سعداء”، و”الطوفان”، و”الأقدار”، و”قطار منتصف الليل”، و”ميراث الريح”، و”لا أنام”، و”شاطئ الخريف”، و”سنوات الغربة”.

كما شاركت في فيلم “علي بيه مظهر و40 حرامياً”، رفقة الفنان المصري محمد صبحي.

وكان آخر ظهور علني لها كان في موقع تصوير فيلم سفاح التجمع، حيث ذهبت هناك لمشاهدة ابنها الفنان أحمد الفيشاوي الذي يشارك في الفيلم.

وقد نعت نقابة المهن التمثيلية الفنانة الراحلة، وقالت في بيان “تتقدم نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي وأعضاء مجلس الإدارة، بخالص التعازي إلى أسرتها، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.

