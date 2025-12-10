سلطات مدينة فاس المغربية تعلن مصرع 19 شخصاً في انهيار بنايتين متجاورتين

Getty Images يقطن المبنيين المنهارين ثماني أُسر

أفادت السلطات المحلية في مدينة فاس المغربية، بأن 19 شخصاً لقوا مصرعهم، فيما أصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، في انهيار بنايتين سكنيتين متجاورتين من أربعة طوابق، ليلة الثلاثاء – الأربعاء، بحي المستقبل في المنطقة الحضرية المسيرة.

وتشير المعطيات الأولية إلى أن البنايتين كانتا تؤويان ثماني أسر، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقالت السلطات إن فرق الإنقاذ والأمن والوقاية المدنية انتقلت فوراً إلى موقع الحادث، حيث باشرت عمليات البحث تحت الأنقاض، واتخذت إجراءات لتأمين محيط البنايتين وإجلاء سكان المنازل المجاورة كخطوة احترازية لضمان سلامتهم.

وأضافت أن المصابين نُقلوا إلى المركز الاستشفائي الجامعي بفاس لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تتواصل حتى الآن عمليات البحث والإنقاذ، وسط مخاوف من وجود أشخاص آخرين عالقين تحت الركام.

