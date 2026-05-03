رحيل هاني شاكر.. “أمير الغناء العربي” يودع جمهوره

من “حلوة يا دنيا” إلى “بعدك ماليش”، ومن “لو بتحب” إلى “جرحي أنا”، تبدو حياة هاني شاكر الفنية وكأنها حكاية غنائية طويلة كُتبت بمفردات الحب والفقد والحنين، في رحلة شهدت اليوم وفاة صاحبها عن 74 عاماً.

وجاء رحيل الفنان المصري هاني شاكر بعد معاناة مع المرض، إذ كان قد تعرض لأزمة صحية حادة خطيرة، بدأت بإصابته بنزيف حاد في القولون استدعى تدخلاً جراحياً عاجلًا، حيث خضع لعملية معقدة تم خلالها استئصال القولون بالكامل للسيطرة على النزيف، وبعد استقرار نسبي، تقرر نقله إلى فرنسا لاستكمال العلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص، إلا أن حالته شهدت انتكاسة مفاجئة تمثلت في إصابته بفشل تنفسي حاد، مما استدعى نقله إلى وحدة العناية المركزة ووضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

ويُعد هاني شاكر واحداً من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين، حيث استطاع أن يحجز لنفسه مكانة فنية مميزة ما جعل معجبيه يطلقون عليه لقب “أمير الغناء العربي”.

وجاء صعوده إلى القمة بعد مسيرة طويلة من الاجتهاد والتجديد، والتفاعل مع التحولات الفنية والاجتماعية التي شهدها العالم العربي، تمكّن خلالها من الجمع بين الأصالة والتجديد.

البدايات والنجومية

ولد هاني شاكر في 21 ديسمبر/ كانون الأول من عام 1952 في القاهرة، وظهرت عليه منذ طفولته ملامح الموهبة، حيث شارك في برامج الأطفال بالتلفزيون المصري، وهو ما شكّل أول احتكاك له بالجمهور، وأتاح له فرصة صقل مهاراته في سن مبكرة.

والتحق شاكر بالمعهد العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، حيث تلقى تعليماً أكاديمياً في الموسيقى، وهو ما انعكس لاحقاً على أدائه الفني، إذ امتاز بالدقة في الأداء الصوتي والقدرة على التحكم في المقامات الموسيقية، وقد ساعده هذا التكوين العلمي على تقديم لون غنائي يجمع بين الرومانسية الكلاسيكية والتطور الموسيقي الحديث، مما جعله قريباً من مختلف الأذواق.

وبدأت مسيرته الفنية الفعلية في الستينيات عندما شارك في فيلم “سيد درويش” عام 1966، حيث جسّد شخصية الفنان سيد درويش في طفولته، وهو ما مثّل خطوة مبكرة نحو عالم الفن.

تميز شاكر بأسلوبه الغنائي الذي يعتمد على الإحساس العالي

لكن الانطلاقة الحقيقية جاءت في أوائل السبعينيات، عندما اكتشف الموسيقار محمد الموجي موهبته، وقدّمه للجمهور من خلال أغنية “حلوة يا دنيا”، التي لاقت نجاحاً كبيراً وفتحت له أبواب الشهرة.

في تلك الفترة، كان المشهد الغنائي العربي يشهد وجود أسماء كبيرة مثل عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وهو ما جعل مهمة أي فنان شاب في إثبات نفسه أمراً صعباً إلا أن هاني شاكر استطاع أن يفرض نفسه بأسلوبه الخاص، الذي اتسم بالرومانسية والصوت الدافئ، مما جعله امتداداً طبيعياً لمدرسة الطرب الكلاسيكي، مع لمسة عصرية تناسب جيل السبعينيات.

ومع مرور الوقت، أصدر شاكر العديد من الألبومات التي حققت نجاحاً واسعاً في العالم العربي، حيث تجاوز عدد أغانيه مئات الأعمال، وقدم نحو 29 ألبوماً غنائياً، من أبرزها: “علي الضحكاية”، و”الحلم الجميل”، و”جرحي أنا”، و”بعدك ماليش”، وقد تنوعت موضوعات أغانيه بين الحب والفراق والحنين، مما جعله قريباً من وجدان الجمهور العربي في مختلف مراحله العمرية.

ولم تقتصر مسيرته على الغناء فقط، بل خاض أيضاً تجارب في التمثيل السينمائي، حيث شارك في عدد من الأفلام مثل “عندما يغني الحب” و”هذا أحبه وهذا أريده”.

وإلى جانب مسيرته الفنية، لعب شاكر دوراً مهماً في الحياة النقابية، إذ تولّى منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر بين عامي 2015 و2021، وسعى خلال هذه الفترة إلى تنظيم العمل الفني والدفاع عن حقوق الفنانين، رغم ما واجهه من جدل وانتقادات، خاصة فيما يتعلق بموقفه من بعض الأنماط الغنائية الحديثة.

ففي عام 2019، اتخذ شاكر أحد أكثر القرارات إثارة للجدل في تاريخ النقابة، عندما أصدر قراراً بمنع 16 من مطربي أغاني المهرجانات من الغناء. ورغم أن القرار استند إلى نص قانوني يعود إلى عام 1978، ينص على منع غير الأعضاء بالنقابة من إحياء الحفلات أو ممارسة النشاط الغنائي بشكل رسمي، فإن ما حوّل القرار إلى قضية رأي عام لم يكن مضمونه فحسب، بل توقيته وتأثيره أيضاً، إذ جاء في لحظة كانت فيها أغاني المهرجانات تهيمن بشكل واضح على المشهد الغنائي والشارع المصري.

الحياة الشخصية والإرث

Getty Images الجمهور يتفاعل مع هاني شاكر أثناء مشاركته في افتتاح مهرجان بابل الدولي في مدينة بابل الأثرية في العراق في 28 أكتوبر2021

على الصعيد الشخصي، تزوج هاني شاكر من نهلة توفيق عام 1982، وأنجب منها دينا وشريف. إلا أن حياته شهدت مأساة كبيرة بوفاة ابنته دينا عام 2011 بعد صراع مع المرض، وهو الحدث الذي ترك أثراً عميقاً في حياته.

وفيما يتعلق بإرثه الفني، يمكن اعتباره واحداً من الفنانين الذين نجحوا في ترسيخ هوية فنية واضحة، إذ لم يجارِ موجات التغيير السريع التي اجتاحت الساحة، بل تمسّك بخطه الرومانسي، مع إدخال لمسات تجديدية محسوبة أبقت أعماله قريبة من الجمهور. وقد شكّل هذا التوازن أحد أبرز ملامح إرثه، وأسهم في استمراره لأكثر من خمسة عقود.

ويُعد حضوره المستمر في الحفلات والمهرجانات جزءًا من هذا الإرث، إذ يعكس قدرته على الاستمرار والتجدد رغم مرور الزمن، وقد أثبت بذلك أن الاستمرارية في الفن نتاج موهبة والتزام طويل الأمد.

وامتد تأثيره كذلك إلى الأجيال الجديدة من الفنانين، الذين استلهموا من أسلوبه في الأداء واختياراته الغنائية، سواء على مستوى الكلمة أو اللحن أو الإحساس، وهو ما عزز مكانته كمرجع فني وأحد أعمدة الأغنية العربية الحديثة.

ولا يقتصر إرثه على الجانب الفني فقط، بل يمتد إلى البعد الإنساني في تجربته، إذ لم تكن مسيرته مجرد رحلة نجاح، بل قصة مليئة بالتحديات والاختبارات، ليترك بصمة عاطفية عميقة في وجدان الجمهور.

وفي مجمل تجربته، يتجسد إرث هاني شاكر كنموذج لفنان استطاع أن يوازن بين الأصالة والتجديد، وأن يحافظ على هويته في عالم سريع التغير، فلم يكن مجرد مطرب ناجح، بل جزءًا من ذاكرة فنية جماعية ارتبطت بمشاعر وتجارب الملايين.

