د. بحبح في بلا قيود: الرئيس ترامب هو الوحيد القادر على الضغط على نتنياهو

BBC د. بشارة بحبح: لا مفر من التعامل مع الحكومة الفلسطينية

يرى الدكتور بشارة بحبح رئيس مجلس العرب الأمريكيين من أجل السلام أنّ مسألة تهجير أهالي غزة لم تعد قائمة ولم تعد مطروحة على الطاولة وأنّ غزة ستكون لأهلها، مشيرا إلى أنّ مرجعية قطاع غزة لن تكون لدى حماس بل لدى منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين.

وأكد بحبح أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يسمح لنتنياهو بضم الضفة الغربية بل لن تضم إسرائيل أي جزءٍ من الأراضي الفلسطينية حسب قوله.

ويعزي الدكتور بشارة بحبح نجاح اتفاق وقف اطلاق النار في غزة هذه المرة إلى نفاذ صبر الرئيس الأمريكي بعد إمهال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرات عديده لتنفيذ مطلبه بإنهاء العمل في غزة ، إضافة إلى أنّ استمرار حرب غزة يتناقض مع ما يصبو إليه الرئيس ترامب لتحقيقة كرجل للسلام.

فمن الذي بادر بالتواصل أولاً حماس أم الإدارة الأمريكية؟ وهل تم لقاء مباشر بين الطرفين ؟ ولماذا لم يحبذ مستشارو ترمب إعلان تأييده لحل الدولتين؟ هذه التساؤلات وغيرها تجدون الأجوبة عليها في برنامج بلا قيود لهذا الأسبوع. تبث الحلقة يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش. يمكنكم مشاهدة حلقات البرنامج على الرابط التالي

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.