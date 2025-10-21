خليل الحيّة: “اتفاق غزة سيصمد، ومصممون على المضي فيه إلى نهايته”

AFP via Getty Images خليل الحية، القيادي البارز في حركة حماس.

قال القيادي في حركة حماس خليل الحيّة في مقابلة أجرتها معه قناة “القاهرة الإخبارية” في العاصمة المصرية، وبثّت فجر الثلاثاء، “نحن مصمّمون على المضيّ في الاتفاق إلى نهايته”.

وأضاف الحية أن الاتفاق سيصمد “لأننا نريد أن يصمد، وإرادتنا بالالتزام به قوية”، لافتاً كذلك إلى الجهد الدولي في التوصل للاتفاق.

وثمَّن الحيّة جهود الوسطاء في مصر وقطر وتركيا، وأشار إلى أن “الإرادة الدولية والتظاهرة الكبرى التي رعتها مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي وبحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هي الضمانة بأن الحرب في غزة قد انتهت”.

وقال الحيّة إنه فيما يتعلق بملفّ جثامين عدد من الرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة، “نحن جادّون لاستخراج وتسليم كلّ الجثامين كما ورد في الاتفاق، وليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد، ليعود جثامينهم إلى ذويهم، ويعود جثامين شهدائنا إلى ذويهم أيضاً ويدفنوا بكرامة”.

لكنه أوضح: “نحن نجد صعوبة بالغة (في استخراج الجثامين) لأنّه مع تغيّر طبيعة الأرض ووجود بعضها تحت الركام”،بسبب الدمار الكبير في القطاع فإنّ استخراجها، “يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى معدّات كبيرة، ولكن بالتصميم والإرادة سنصل إن شاء الله إلى إنهاء هذا الملف كاملاً”.

وقال الحيّة أيضاً إنّ إسرائيل التزمت بما ورد في الاتفاق لجهة السماح بإدخال الكميات المتّفق عليها من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع، لافتاً إلى أنه يأمل بتدخل الوسطاء لإدخال مزيد من المساعدات “خاصة في شق الإيواء والمستلزمات الطبية قبيل فصل الشتاء”.

“فرصة صغيرة”

Getty Images الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على متن الطائرة الرئاسية متحدثاً لعدد من الصحفيين. 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتأتي تصريحات الحية في القاهرة بعدما صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنّه سيمنح حركة حماس “فرصة صغيرة” لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، متوعّداً في الوقت ذاته بـ”القضاء” على الحركة إذا لم تلتزم بالاتفاق المبرم بينها وبين إسرائيل برعايته.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض خلال استقباله رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي “توصّلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيّداً جداً، وإن لم يفعلوا، سنقضي عليهم. إذا اضطررنا لذلك، فسيتم القضاء عليهم”.

وأضاف “سيتم القضاء عليهم وهم يدركون ذلك”.

وجاءت تصريحات ترامب في وقت التقى فيه اثنان من كبار مبعوثيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد أن هددت أعمال العنف التي وقعت الأحد، بزعزعة وقف إطلاق النار المتفق عليه بوساطة الرئيس الأمريكي قبل نحو أسبوعين.

وأكد ترامب أنّ القوات الأمريكية لن تشارك في القتال ضدّ حماس، بقوله إن عشرات الدول التي وافقت على الانضمام إلى قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة “سيسرّها التدخل”.

ولفت إلى أنّه “بالإضافة إلى ذلك، ستكون إسرائيل مستعدة للتدخّل خلال دقيقتين، إذا طلبتُ منها ذلك”.

وتابع “لكنّنا لم نطلب منها ذلك حتى الآن. سنمنحهم فرصة صغيرة، ونأمل أن يكون هناك عنفٌ أقل. لكن في الوقت الحالي، كما تعلمون، هم أشخاص عنيفون”.

وأشار ترامب إلى أنّ حماس أصبحت الآن أضعف بكثير، خصوصاً في ظل استبعاد تدخل إيران، الداعم الإقليمي لها، في أعقاب الضربات الأمريكية والإسرائيلية في وقت سابق من هذا العام.

كما حذّر الرئيس الأمريكي حماس من الاستمرار في تنفيذ إعدامات ميدانية، في وقت تحاول فيه الحركة بكل ما استطاعت استعادة سيطرتها على القطاع المدمّر.

وقال “هم بالفعل لم يعد لديهم أحد يدعمهم. عليهم أن يحسنوا التصرّف، وإن لم يفعلوا سيتمّ القضاء عليهم”.

وغادر نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس واشنطن الاثنين، متوجّهاً إلى إسرائيل في رحلة ترافقه فيها زوجته أوشا.

ولم يدل فانس بأيّ تصريح للصحافيين لدى مغادرته واشنطن، لكنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قال إنّ نتنياهو سيلتقي نائب الرئيس الأمريكي، وفق ما نقلت فرانس برس.

“فانس لن يتوجه إلى غزة لأسباب أمنية”

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، كان يعتزم زيارة قطاع غزة خلال زيارته المرتقبة إلى إسرائيل الثلاثاء، لكن تقرر فيما بعد أنه سيطلع على ما يحدث في القطاع عن بُعد، من خلال شاشات خاصة، وذلك لأسباب أمنية.

وأفاد مراسل الشؤون السياسية لـ “كان” بأنّ زيارة جيه دي فانس، ستستمر حتى الخميس المقبل.

“قد نوقع اتفاقيات سلام في المنطقة”

EPA اجتماع سابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر في القدس. 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، مع المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، بعد أن هدد تصعيد عسكري بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، شوش بيدروسيان، لصحفيين: “اجتمع رئيس الوزراء نتنياهو في وقت سابق اليوم مع المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، لمناقشة المستجدات والتحديات في المنطقة”.

ويُعد ويتكوف وكوشنر، كبيرَي مفاوضي واشنطن المشرفين على خطة وقف إطلاق النار في غزة.

وقال نتنياهو إنه سيناقش التحديات والفرص الإقليمية مع فانس خلال زيارته. وأضاف في كلمته أمام الكنيست الإسرائيلي، إنه يتوقع مع ترامب إبرام اتفاقيات سلام في المنطقة.

وقبل اللقاء مع نتنياهو، قال كوشنر إن على إسرائيل مساعدة الفلسطينيين على “الازدهار”، إذا سعت إلى التكامل الإقليمي بعد انتهاء حرب غزة.

وقال كوشنر في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز بُثّت الأحد: “الرسالة الأهم التي حاولنا إيصالها للقيادة الإسرائيلية الآن هي أنه بعد انتهاء الحرب، إذا كنتم ترغبون في دمج إسرائيل في الشرق الأوسط الأوسع، فعليكم إيجاد طريقة لمساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار وتحقيق نتائج أفضل”.

يأتي ذلك، فيما أعاد الجيش الإسرائيلي فتح معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، بعد ساعات من تأكيد ترامب أن وقف إطلاق النار في غزة لا يزال صامداً، على خلفية تصعيد عسكري أسفر عن مقتل العشرات، لكن معبر رفح بين غزة ومصر “سيظل مغلقاً حتى إشعار آخر”.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.