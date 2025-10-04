 

 

BBC News
BBC

حماس توافق على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتؤكد استعدادها لدخول المفاوضات، وترامب يطالب إسرائيل “فوراً” بوقف قصف غزة

Published: 10 hours ago
  • ترامب: حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل وقف القصف فوراً لإخراج الرهائن بأمان.
  • حماس تبدي استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لتبادل السجناء والرهائن وتسليم إدارة غزة لهيئة مستقلة.
  • قطر ومصر ترحّبان بموافقة حماس على خطة ترامب وتدعو الأطراف لالتزام مسؤول ينهي الحرب في غزة.
  • رسالة مرتقبة من ترامب تعليقاً على بيان حركة حماس.
  • الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب برد حماس على خطة ترامب.

حماس توافق على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتؤكد استعدادها لدخول المفاوضات، وترامب يطالب إسرائيل “فوراً” بوقف قصف غزة

حماس توافق على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتؤكد استعدادها لدخول المفاوضات، وترامب يطالب إسرائيل "فوراً" بوقف قصف غزة

BBC Arabic

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 10 hours ago
Back to top button