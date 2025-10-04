BBC
حماس توافق على إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين وتؤكد استعدادها لدخول المفاوضات، وترامب يطالب إسرائيل “فوراً” بوقف قصف غزة
- ترامب: حماس مستعدة للسلام، وعلى إسرائيل وقف القصف فوراً لإخراج الرهائن بأمان.
- حماس تبدي استعدادها للدخول في مفاوضات فورية لتبادل السجناء والرهائن وتسليم إدارة غزة لهيئة مستقلة.
- قطر ومصر ترحّبان بموافقة حماس على خطة ترامب وتدعو الأطراف لالتزام مسؤول ينهي الحرب في غزة.
- رسالة مرتقبة من ترامب تعليقاً على بيان حركة حماس.
- الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يرحب برد حماس على خطة ترامب.
