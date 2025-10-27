حماس تعلن عزمها تسليم جثة رهينة إسرائيلي، ورفع حالة الطوارئ في البلدات الحدودية مع غزة لأول مرة منذ عامين #عاجل

Reuters صورة التقطتها طائرة بدون طيار تُظهر الدمار في حي سكني، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة. 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها ستُسلم جثة رهينة عثرت عليها الاثنين، في غزة، موضحة أن موعد التسليم سيكون عند “الساعة التاسعة مساء (1800 بتوقيت جرينتش)” حسبما ذكرت على حسابها عبر منصة تلغرام.

يأتي ذلك بعد أن أكدت حماس التزامها بتسليم جثامين 13 رهينة لا تزال في قطاع غزة هم 10 إسرائيليين اختطفوا إبان هجوم الحركة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وإسرائيلي مفقود منذ العام 2014، وعامل تايلاندي وآخر تنزاني.

وفي بيان للقيادي البارز في الحركة خليل الحية في وقت سابق الاثنين، قال إن الحركة تواجه “إشكاليات في البحث عن جثامين أسرى الاحتلال، لأن الاحتلال الإسرائيلي غيّر طبيعة أرض غزة، وحتى إن بعض من دفن هذه الجثامين استشهد أو ما عاد يعرف أين دفنهم” بحسب نص البيان.

وأرسلت مصر في اليومين الماضيين وبموافقة إسرائيل، فرق مع معدات ثقيلة للمساعدة في عملية استعادة الرفات.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، رفع حالة الطوارئ في البلدات الجنوبية القريبة من قطاع غزة، للمرة الأولى منذ هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال كاتس في بيان صادر عن مكتبه “قررت تبني توصية الجيش الإسرائيلي ورفع حالة الطوارئ الخاصة بالجبهة الداخلية، وذلك للمرة الأولى منذ السابع من أكتوبر/(تشرين الأول 2023)”.

وبحسب البيان فإن القرار “يعكس الواقع الأمني الجديد في جنوب إسرائيل” كما يأتي في وقت يتواصل فيه سريان اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 من تشرين الأول/أكتوبر 2025.

Anadolu via Getty Images تُظهر صورة من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة الدمار الهائل الذي خلّفه انسحاب الجيش الإسرائيلي عقب اتفاق وقف إطلاق النار. 25 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

مطالبة إسرائيلية بـ “تعليق المرحلة التالية”

دعا منتدى عائلات الرهائن في إسرائيل الإثنين، إلى تعليق المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي توسطت فيه الولايات المتحدة “إلى حين تسليم حماس جميع الرفات المتبقية لديها”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وقال المنتدى في بيان “حماس تعرف بالضبط مكان كل واحد من الرهائن القتلى المحتجزين لديها. مر أسبوعان منذ الموعد النهائي المحدد في الاتفاقية لإعادة جميع الرهائن الـ48، ومع ذلك لا يزال 13 منهم في قبضة حماس”.

وجاء في البيان “تحث العائلات حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية والوسطاء على عدم الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاقية حتى تفي حماس بجميع التزاماتها وتعيد كل الرهائن إلى إسرائيل”.

وكانت إسرائيل وحركة حماس أبرمتا في 10 من تشرين الأول/أكتوبر 2025، اتفاقاً بوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب استمرت لعامين.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حماس عن 20 رهينة أحياء وسلمت رفات 15 رهينة من بين 28 سبق أن أعلنت إسرائيل مقتلهم.

لكن أعلنت إسرائيل أن الصليب الأحمر وفريقاً مصرياً وحركة حماس تشارك في البحث عن رفات الرهائن في غزة.

وفي سياق ذلك، لم يُحدد جدول زمني للمرحلة التالية من الاتفاق لكن الإدارة الأمريكية تسعى إلى إنشاء قوة أمنية دولية تضم قوات من دول عربية وإسلامية لمراقبة الوضع.

وأعلنت الولايات المتحدة وحلفاؤها إقامة مركز التنسيق المدني-العسكري لدعم استقرار غزة، كما أوفدت عدداً من كبار مسؤولي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار.

وسحبت إسرائيل بموجب الهدنة قواتها داخل غزة إلى ما أطلق عليه “الخط الأصفر”، لكنها لا تزال تسيطر على أكثر من نصف مساحة القطاع كما تُشرف على كل قافلة مساعدات أممية تدخل الحدود.

مساعدات عبر “البوابة الجانبية” لمعبر رفح

في غضون ذلك، أعلن الهلال الأحمر المصري الاثنين، استمرار تسيير قوافل الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة، عبر البوابة الجانبية لمعبر رفح الحدودي جنوبي القطاع، باتجاه معبري كرم أبو سالم والعوجة.

وأعلن الهلال الأحمر المصري في منشور له عبر حسابه على منصة فيسبوك، عن تسيير قافلة جديدة من مبادرة “زاد العزة” تضم نحو 10 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، من بينها 6 آلاف طن سلال غذائية ودقيق طحين، وأكثر من 2700 طن مستلزمات طبية وإغاثية ضرورية يحتاجها القطاع، وأكثر من 1500 طن مواد بترولية.

وتسمح السلطات الإسرائيلية بموجب الخطة الأمريكية لإنهاء حرب غزة، بإدخال نحو 400 شاحنة مساعدات يومياً، ترتفع إلى 600 شاحنة يومياً مع تقدم تنفيذ مراحل الاتفاق.

بينما يستمر إغلاق معبر رفح أمام حركة دخول وخروج الأفراد من وإلى قطاع غزة، مع استمرار الاعتراض الإسرائيلي على تشغيل المعبر وفق آلية المراقبة الأوروبية التي نص عليها اتفاق شرم الشيخ الأخير، قبل تسليم جميع جثامين الرهائن الإسرائيليين.

