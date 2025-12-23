تونس في مهمة فك “عقدة” المباراة الأولى اليوم، والسنغال تستهل المشوار بثلاثية نظيفة #عاجل

حقق المنتخبان السنغالي والكونغو الديمقراطي انتصاران، سهل للأول وشاق للثاني، في مستهل مشوارهما لحساب منافسات المجموعة الرابعة في كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

وقاد مهاجم بايرن ميونيخ المعار من تشيلسي، نيكولاس جاكسون، السنغال إلى فوز على بوتسوانا بعدما وقع على هدفين في الدقيقتين 40 و58، قبل أن يعزز شريف ندياي في الدقيقة الأخيرة من المباراة فوز بلاده على الملعب الكبير في مدينة طنجة شمال المغرب.

واكتفى منتخب السنغال بالفوز بثلاثة أهداف رغم الاستحواذ على الكرة طيلة أطوار المباراة.

وانفرد “أسود التيرانغا”، بطل نسخة 2021، في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن الكونغو الديمقراطية الفائزة بشق الأنفس على بنين بهدف دون مقابل، فيما بقي رصيد بوتسوانا وبنين بدون أي نقطة.

ويعد منتخب السنغال أحد المرشحين للتتويج باللقب في النسخة 35 من البطولة الأبرز لكرة القدم الأفريقية.

وتسعى السنغال وجيلها الذهبي بقيادة ساديو ماني إلى تعويض خروجها من ثمن النهائي في النسخة الأخيرة أمام حاملة اللقب ساحل العاج.

أما منتخب بوتسوانا فدخل المباراة وهو عائدة للمنافسات بعد نحو 13 عاماً، علماً بأنها هذه المشاركة الثانية له بعد الأولى في عام 2012.

وفي مشاركته الأولى لم يحقق منتخب بوتسوانا أي انتصار (3 هزائم)، وواجه السنغال لأول مرة في البطولة.

وفي اللقاء الآخر لحساب منافسات المجموعة عينها، منح ثيو بونغوندا، لاعب سبارتاك موسكو، الفوز لمنتخب الكونغو الديمقراطية، رابع النسخة الأخيرة في ساحل العاج، انتصاراً شاقاً على بنين بهدف دون مقابل، على ملعب البريد في الرباط.

وسجل بونغوندا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16.

وكانت الكونغو الديموقراطية الساعية إلى التتويج باللقب للمرة الثالثة بعد عامي 1968 و1974، الأفضل في أغلب فترات المباراة وخصوصاً في الشوط الأول.

وحاولت بنين العودة في نتيجة المباراة لكنها اصطدمت بدفاع قوي للكونغو الديمقراطية التي سنحت لمهاجميها العديد من الفرص للتعزيز من دون جدوى.

ويمتلك منتخب الكونغو الديمقراطية رصيداً وازناً في البطولة القارية، مع بلوغه النهائيات تسع مرات منذ سنة 2000، ونجاحه في الوصول إلى نصف النهائي مرتين خلال الخمسة عشر عاماً الماضية.

كما أن منتخب الكونغو الديمقراطية يتنافس في الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم 2026 بعد تجاوزه نيجيريا.

أما بنين العائدة إلى المنافسات بعد غياب عن آخر نسختين، فتخوض البطولة القارية للمرة الخامسة في تاريخها، وتدخل غمار النسخة الحالية في المغرب بأفضل إنجاز في تاريخها في نسخة 2019 في مصر عندما بلغت الدور ربع النهائي على حساب “أسود الأطلس” قبل أن تخرج على يد السنغال وصيفة البطولة 0-1.

لكن إنجاز “الفهود” وهو لقب بنين في أرض الفراعنة تحقق دون أي انتصار، حيث أنهوا دور المجموعات بثلاثة تعادلات وتأهلوا كأفضل الثوالث، ثم تعادلوا مع المغرب 1-1 بعد التمديد في ثمن النهائي وحجزوا بطاقة ربع النهائي بركلات الترجيح.

ولا يزال منتخب بنين يبحث عن أول انتصار له في البطولة القارية.

“نسور قرطاج” للتحليق نحو لقب قاري ثانٍ

AFP via Getty Images

يستهل المنتخب التونسي، الساعي للقب ثاني في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، مشواره في البطولة القارية مساء الثلاثاء، بمواجهة نظيره الأوغندي لحساب منافسات المجموعة الثالثة، التي تشهد لقاء نيجيريا الطامحة لتعويض غيابها المفاجئ عن كأس العالم 2026 أمام تنزانيا.

وعلى الملعب الأولمبي في الرباط، يتطلع منتخب “نسور قرطاج” لتحقيق بداية قوية وحصد الثلاث نقاط مثلما فعلت المغرب ومصر في الجولة الأولى، وتجنباً لخروج مبكر من الدور الأول كما حدث في النسخة الماضية في ساحل العاج.

وهذه هي المباراة الثالثة التي تجمع تونس مع أوغندا في كأس أمم أفريقيا (فازت تونس في جميعها)، إذ تعود أول مواجهة بين المنتخبين إلى نسخة عام 1962. وأكبر انتصار لتونس أمام أوغندا كان خلال نسخة عام 2000، بنتيجة 6-0.

وسيحاول منتخب تونس استغلال الأجواء المشحونة داخل المنتخب الأوغندي بسبب مقاطعة لاعبين للتدريبات السبت، احتجاجاً على الاتحاد المحلي لعدم صرف مكافآت تأهلهم إلى البطولة القارية.

وتخوض تونس مشاركتها رقم 22 في كأس أمم أفريقيا، والمشاركة السابعة عشرة على التوالي، أما أوغندا فتسجل مشاركتها رقم 8 في النهائيات، والأولى منذ نسخة 2019.

وتنطلق مباراة تونس عند الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي للمغرب، (20:00 بتوقيت غرينيتش).

وقبل هذه المباراة، تُلعب في منافسات المجموعة نفسها مباراة نيجيريا المتوجة بالبطولة 3 مرات أمام تنزانيا الباحثة عن أول انتصار لها في المنافسات على ملعب المركب الرياضي في فاس.

ويتطلع منتخب “النسور” إلى التعويض بالتتويج بالبطولة القارية بعد خوضها تصفيات كأس العالم انتهت بعدم تأهلها إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ونيجيريا هي وصيفة النسخة الماضية 2023 في ساحل العاج.

وفي المقابل، منتخب تنزانيا الذي شارك ثلاث مرات فقط حتى الآن في البطولة (1980 و2019 و2023)، لم ينجح في تحقيق الفوز (ثلاثة تعادلات وست هزائم في تسع مباريات).

ولذا يتطلع المنتخب الملقب بـ “نجوم الأمة” إلى تحقيق مفاجأة أمام نيجيريا ونجمها فيكتور أوسيمين.

وتنطلق المباراة عند الساعة (17:30 بتوقيت غرينيتش).

