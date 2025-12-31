تونس تتأهل لدور ثمن النهائي في وصافة المجموعة، ونيجيريا في الصدارة بالعلامة الكاملة

Getty Images

نجح المنتخب التونسي في تحقيق التأهل إلى دور ثمن النهائي في كأس أمم أفريقيا بعد تحقيق نتيجة التعادل الإيجابي أمام تنزانيا بهدف لمثله.

“نسور قرطاج” افتتحوا التسجيل في الدقيقة الـ 43 عن طريق ضربة جزاء نفذها إسماعيل غربي، قبل أن يعود المنتخب التنزاني لتحقيق التعادل في الدقيقة 48 من الشوط الثاني عن طريق اللاعب فيصل سالوم.

بهذه النتيجة سيواجه المنتخب التونسي في دور الثمن النهائي منتخب مالي الذي حل وصيفا في المجموعة الأولى بعد المغرب.

تأتي هذه المباراة التي أجريت على الملعب الأولمبي بالرباط بعد الخسارة القاسية أمام نيجيريا (2-3) في الجولة الثانية.

وضمن نفس المجموعة تمكن المنتخب النيجيري من الفوز على نظيره الأوغندي بثلاثة أهداف لهدف وحيد، لتتمكن نيجيريا من صدارة المجموعة بتسع نقاط حصدتها من ثلاثة انتصارات.

بهذه النتجية تغادر أوغندا البطولة، فيما حلت تنزانيا في الرتبة الثالثة برصيد نقطتين ما يخول لها التأهل للدور المقبل ضمن أفضل أربعة منتخبات تحل في الرتبة الثالثة، وهكذا ستكون على موعد مع المنتخب المغربي في الدور المقبل.

“هدفنا الفوز وليس التعادل”

وكان المدرب التونسي سامي الطرابلسي قال عقب الخسارة أمام نيجيريا، السبت في ملعب فاس، إنه ستكون هناك ردة فعل قوية ضد تنزانيا وعاد وشدد على ذلك عشية المواجهة في المؤتمر الصحفي.

وقال “أكيد، سيكون هناك رد فعل قويّ، إنها مباراة مهمة وتكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لنا، هي بمثابة مباراة نهائية أو أكثر فهي مفتاح التأهل إلى الدور المقبل”.

وأضاف: “كل المنتخبات المشاركة في البطولة تحظى باحترام كبير ولا يمكن التهاون مع أي منافس. لن تكون مواجهة سهلة، لكن هدفنا الفوز وليس التعادل”.

وأضاف “لم يكن لدينا وقت للعمل التكتيكي، اشتغلنا على المستوى النفسي والاستشفاء، وأمامنا حصة تدريبية اليوم سنضع فيها اللمسات الأخيرة ولكن نحن جاهزون للبطولة ومباراة الغد”.

وتخوض تونس مشاركتها السابعة عشرة على التوالي في البطولة، ما يمنحها خبرة كبيرة، خصوصاً أن هزيمتها أمام نيجيريا كانت الثانية فقط في آخر 11 مباراة دولية (6 انتصارات، 3 تعادلات).

قال مدافعها ديلان براون “نحن كالعادة منتخب ملتحم ونحاول التقدم معا وواثقون لأننا نعرف أننا جاهزون وقادرون على الفوز على تنزانيا. استجمعنا قوانا وعزيمتنا بعد الخسارة أمام نيجيريا وعقدنا العزم على الرد في المباراة المقبلة ونحن مستعدون لذلك”.

وأضاف “عندما نسقط ننهض ونعمل أي شيء لعدم السقوط مرة جديدة وهذا ما نفعله في كل مباراة وفعلناه سابقاً سنحاول الفوز وجعل مقامنا في المغرب يطول أكثر مدة ممكنة”.

السنغال تبحث عن الصدارة

من جانبه يسعى منتخب السنغال، أحد المرشحين لنيل للقب، إلى الفوز على بنين وضمان صدارة المجموعة الرابعة.

بالنسبة للسنغال، تبدو المعادلة واضحة: التعادل يكفي لضمان التأهل، فيما يمنح الفوز صدارة المجموعة، أما بنين، فالرغبة أكبر والرهان أعلى، إذ إن الانتصار يضمن التأهل مباشرة، في حين قد يكون التعادل كافياً أيضاً، وفقاً لنتائج المباريات الأخرى.

واستهلت السنغال، التي توجت باللقب الوحيد في تاريخها في الكاميرون عندما تغلبت على مصر بركلات الترجيح، البطولة بقوة عندما دكت شباك بوتسوانا بثلاثية نظيفة، لكنها احتاجت الى مهاجم النصر السعودي المخضرم ساديو ماني للإفلات من الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية (1-1) في الجولة الثانية.

Anadolu via Getty Images مهاجم السنغال المخضرم ساديو ماني

وتميل كفة المواجهات المباشرة بين المنتخبين إلى “أسود التيرانغا” منذ المباراة الأولى عام 1961، وفازت في سبع من أصل تسع مباريات من دون خسارة.

كما أن رجال المدرب باب ثياو لم يخسروا سوى مرة واحدة في آخر 14 مباراة خلال الوقت الأصلي (8 انتصارات، 5 تعادلات)، ويأملون في تخطي دور المجموعات للمرة الخامسة توالياً.

في المقابل، يدخل منتخب بنين الذي حقق فوزه الأول في تاريخ مشاركاته في العرس القاري عندما تغلب على بوتسوانا في الجولة الثانية، بمعنويات عالية وكله أمل في تكرار إنجاز نسخة عام 2019 في مصر عندما بلغوا ربع النهائي بالفوز على المغرب بركلات الترجيح قبل الخروج على يد السنغال في ربع النهائي.

من جهتها، تهدف جمهورية الكونغو الديمقراطية، رابعة النسخة الأخيرة، الى إنهاء الدور الأول في صدارة المجموعة عندما تلاقي بوتسوانا الجريحة.

ويدخل رجال المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر المباراة بثقة سعياً لتأمين التأهل الخامس توالياً إلى الأدوار الإقصائية، رغم الحاجة إلى مزيد من الفاعلية الهجومية، إذ لم يسجلوا أكثر من هدف واحد في الوقت الأصلي خلال تلك المباريات الست.

